 Нотр-Дам: таким его видели великие художники | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 16.04.2019

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Культура и стиль жизни

Нотр-Дам: таким его видели великие художники

Собор Парижской Богоматери всегда служил и будет служить источником вдохновения. Таким видели его живописцы XIX и XX веков.

  • Поль Синьяк, Вид на остров Сите, 1912 г.

    Нотр-Дам в живописи

    Поль Синьяк, "Вид на остров Сите", 1912 г.

  • Арман Гийомен, Набережная Сены в Париже. Вид на Нотр-Дам (около 1880 г.)

    Нотр-Дам в живописи

    Арман Гийомен, "Набережная Сены в Париже. Вид на Нотр-Дам" (около 1880 г.)

  • Альбер Марке, Нотр-Дам в снегу, 1905 г.

    Нотр-Дам в живописи

    Альбер Марке, "Нотр-Дам в снегу", 1905 г.

  • Пабло Пикассо, Нотр-Дам де Пари, 1954 г.

    Нотр-Дам в живописи

    Пабло Пикассо, "Нотр-Дам де Пари", 1954 г.

  • Анри Руссо, Вид на остров Сен-Луи, 1909 г.

    Нотр-Дам в живописи

    Анри Руссо, "Вид на остров Сен-Луи", 1909 г.

  • Максимильен Люс, Нотр-Дам, вид с набережной Сен-Мишель (1901 - 1904 гг.)

    Нотр-Дам в живописи

    Максимильен Люс, "Нотр-Дам, вид с набережной Сен-Мишель" (1901 - 1904 гг.)

  • Эдуард Гертнер, Париж, улица Neuve-Notre-Dame, 1826 г.

    Нотр-Дам в живописи

    Эдуард Гертнер, "Париж, улица Neuve-Notre-Dame", 1826 г.

    Автор: Дарья Брянцева


  • Поль Синьяк, Вид на остров Сите, 1912 г.

    Нотр-Дам в живописи

    Поль Синьяк, "Вид на остров Сите", 1912 г.

  • Арман Гийомен, Набережная Сены в Париже. Вид на Нотр-Дам (около 1880 г.)

    Нотр-Дам в живописи

    Арман Гийомен, "Набережная Сены в Париже. Вид на Нотр-Дам" (около 1880 г.)

  • Альбер Марке, Нотр-Дам в снегу, 1905 г.

    Нотр-Дам в живописи

    Альбер Марке, "Нотр-Дам в снегу", 1905 г.

  • Пабло Пикассо, Нотр-Дам де Пари, 1954 г.

    Нотр-Дам в живописи

    Пабло Пикассо, "Нотр-Дам де Пари", 1954 г.

  • Анри Руссо, Вид на остров Сен-Луи, 1909 г.

    Нотр-Дам в живописи

    Анри Руссо, "Вид на остров Сен-Луи", 1909 г.

  • Максимильен Люс, Нотр-Дам, вид с набережной Сен-Мишель (1901 - 1904 гг.)

    Нотр-Дам в живописи

    Максимильен Люс, "Нотр-Дам, вид с набережной Сен-Мишель" (1901 - 1904 гг.)

  • Эдуард Гертнер, Париж, улица Neuve-Notre-Dame, 1826 г.

    Нотр-Дам в живописи

    Эдуард Гертнер, "Париж, улица Neuve-Notre-Dame", 1826 г.

    Автор: Дарья Брянцева


Смотрите также:

  • Нотр-Дам после того, как потушили пожар

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    Как будут восстанавливать собор

    "Собор - это часть Франции, поэтому мы восстановим его все вместе", - заявил президент Франции Эмманюэль Макрон. Французский государственный фонд сохранения культурного наследия 16 апреля объявит общенациональный сбор средств на восстановление собора. Французские миллиардеры Франсуа-Анри Пино и Бернар Арно уже пожертвовали на восстановление собора 300 млн евро.

  • Терновый венец Иисуса Христа

    Пожар в соборе Парижской богоматери

    Терновый венец Иисуса Христа удалось спасти

    От пожара удалось спасти одну из самых важных христианских реликвий, находящихся в соборе - терновый венец Иисуса Христа. В соответствии с Евангелиями, именно этот венец возложили на голову Христа перед распятием.

  • Внутри собора после пожара

    Пожар в соборе Парижской богоматери

    Внутри собора после пожара

    На фотографиях последствий пожара внутри собора, опубликованных ведущими французскими изданиями, видно, что уцелели алтарь собора и алтарный крест. Огонь не коснулся и хранящихся в храме реликвий.

  • Нотр-Дам после пожара

    Пожар в соборе Парижской богоматери

    Пожар в Соборе Парижской богоматери полностью потушен

    Утром 16 апреля пожар в Соборе Парижской богоматери был полностью потушен. Его последствиями стали обрушение купола и кровли собора. Каркас здания удалось спасти.

  • Frankreich, Paris: Brand in der Kathedrale Notre Dame (picture-alliance/dpa/T. Camus)

    Пожар в соборе Парижской богоматери

    Пожар нанес колоссальный ущерб собору

    Сильнейший пожар в соборе Парижской Богоматери нанес огромный ущерб - обрушились шпиль и крыша, огонь перекинулся на одну из знаменитых прямоугольных башен. Пожарная служба Парижа заявила, что не уверена, сможет ли остановить распространение огня.

  • Kathedrale Notre-Dame in Paris brennt (picture-alliance/dpa/S. Vassev)

    Пожар в соборе Парижской богоматери

    В тушении были задействованы сотни пожарных

    Сообщение о возгорании поступило в 18.50 по местному времени (19.50 мск). По данным МВД Франции, на место прибыли около 400 пожарных. По предварительным сведениям, возгорание "потенциально связано" с реставрационными работами, которые проходили в соборе. Стоимость их проведения оценивается в 6 млн евро.

  • Kathedrale Notre-Dame in Paris brennt (picture-alliance/N. Liponne)

    Пожар в соборе Парижской богоматери

    "Париж изуродован"

    За пожаром наблюдали несколько сотен очевидцев. Часть из них расположилась у расположенной неподалеку церкви Сен-Жюльен-ле-Повр. Кто-то из собравшихся молился, кто-то исполнял церковные гимны. "Париж изуродован, город уже никогда не будет таким, как прежде. Это трагедия", - отметил один из очевидцев. Архиепископ города Мишель Опети призвал другие церкви в знак солидарности звонить в колокола.

  • Эмманюэль Макрон на месте пожара в Нотр-Дам

    Пожар в соборе Парижской богоматери

    На место трагедии прибыл президент Макрон

    Президент Франции Эмманюэль Макрон в связи с "ужасным пожаром" перенес на более поздний срок запланированное на вечер 15 апреля телеобращение к нации. Глава государства прибыл на место трагедии, после чего проследовал на экстренное совещание в расположенную неподалеку штаб-квартиру полиции. "Мне - как и всем соотечественникам - грустно видеть, как горит часть нас", - написал он в Twitter.

  • Frankreich, Paris: Brand in der Kathedrale Notre Dame (Getty Images/AFP/E. Feferberg)

    Пожар в соборе Парижской богоматери

    Местных жителей эвакуировали

    По словам мэра французской столицы Анн Идальго, жителей Сите - острова на Сене, где располагается Нотр-Дам, эвакуировали в связи с угрозой обрушения здания. Полиция попросила туристов воздержаться от посещения данного района. По предварительным данным, один из пожарных получил серьезные травмы. О других пострадавших не сообщается.

  • Kathedrale Notre-Dame in Paris brennt (picture-alliance)

    Пожар в соборе Парижской богоматери

    Мировые лидеры соболезнуют

    Мэр Лондона Садик Аман Хан выразил поддержку Парижу. В Ватикане и Иерусалиме заявили, что молятся за спасение собора. Президент США Дональд Трамп назвал Нотр-Дам "частью нашей культуры". По его словам, "в мире, вероятно, нет другого такого собора, как этот". "Наши мысли - с нашими французскими друзьями", - написал в Twitter представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

  • Kathedrale Notre-Dame in Paris brennt (picture-alliance)

    Пожар в соборе Парижской богоматери

    Символ французской столицы

    Собор Парижской Богоматери - один из символов французской столицы. Его строительство началось в 1163 году и продолжалось с перерывами до 1345 года. Известности архитектурного сооружения способствовал роман Виктора Гюго, опубликованный в 1831 году. Ежегодно здание посещали порядка 13 млн верующих и туристов. В соборе хранится одна из главных христианских реликвий - Терновый венец Иисуса Христа.

    Автор: Екатерина Венкина


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Контекст

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Собор Парижской богоматери будет восстановлен, заявил президент Франции Макрон. Решительность французов и волна солидарности в мире после пожара в Нотр-Даме не оставила равнодушным и Сергея Елкина. (16.04.2019)  

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Таким видели Собор Парижской Богоматери художники XIX и XX веков. (16.04.2019)  

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