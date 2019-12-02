 Норма о признании физлиц ″иноагантами″ вступила в силу в РФ | Новости из Германии о России | DW | 01.02.2020

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Россия

Норма о признании физлиц "иноагантами" вступила в силу в РФ

С 1 февраля начинают действовать поправки, позволяющие признавать гражданина России "иностранным агентом" и оштрафовать его.

Табличка на спине мужчины иностранный агент

В России в субботу, 1 февраля, вступили в силу поправки, вводящие статус "иностранного агента" для физических лиц и требующие от СМИ, уже объявленных "иноагентами", зарегистрировать российское юридическое лицо. 

Гражданин может получить статус "иноагента", введенный в российское законодательство в 2012 году для НКО и в 2017 году для СМИ, если он распространяет сообщения и материалы СМИ-"иноагентов" или участвует в создании этих материалов и при этом получает финансирование из-за рубежа. Гражданина в этом случае включают в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

72 НКО и 10 СМИ признаны в России "иноагентами"

Как и НКО, входящие в специальный реестр Минюста, СМИ-"иноагенты" должны маркировать свои материалы специальной пометкой, ежеквартально отчитываться за полученные средства и публиковать сведения о своем финансировании. А с 1 февраля 2020 года поправки обязывают эти СМИ зарегистрировать российское юридическое лицо для работы на территории РФ. "Радио Свобода" уже направила документы для регистрации в налоговых органах РФ, сообщил "Интерфаксу" директор Русской службы Андрей Шарый.

Контекст

Максимальные штрафы за нарушение новой нормы могу достигать 100 тысяч рублей для физического лица, 200 тысяч рублей для должностного лица и 5 миллионов рублей для юридического лица. Правда, в Минюсте сообщили, что пока порядок реализации нововведений не установлен. "Мемориал" в последние месяцы получил в российских судах несколько штрафов на общую сумму 4,7 миллионов рублей за отсутствие маркировки на материалах организации, в том числе в социальных сетях Facebook и "В контакте".  

"Иноагентами" могут признать до 30 россиян, юристы обращают внимание на размытость формулировок

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин уверял, что закон не будет использован против блогеров и публицистов. Статус "иностранного агента" будут присваивать по согласованию с Минюстом и МИД, что, по мнению Левина, является "механизмом, защищающим от необоснованных решений".

Российские и международные политики, правозащитники, общественные деятели раскритиковали нововведения, назвав их юридическими абсурдными и посягающими на базовые конституционные права. В частности, они обращали внимание на размытые формулировки, позволяющие признавать "иноагентами" любых граждан, работающих в компаниях с зарубежным финансированием, или ученых, получающих гранты.

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    Львиную долю "иноагентов" власти России включили в реестр в 2015 году. Темпы в 2016 году несколько снизились. В 2017 году по аналогии с НКО "иноагентами" в РФ решили признавать и СМИ.

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    Автор: Михаил Бушуев


Контекст

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО

С 2012 года в России действует закон об "иностранных агентах". За это время в реестр "иноагентов" попали десятки НКО. Сколько, откуда они и что с ними стало - в инфографике DW.  

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