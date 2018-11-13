Норвегия обвинила Россию в помехах GPS во время учений НАТО

Министерство обороны Норвегии считает, что российские войска причастны к созданию помех в работе навигационной системы GPS во время недавних учений НАТО Trident Juncture. "Помехи были зафиксированы в период с 16 октября по 7 ноября, они исходили от российских вооруженных сил" на Кольском полуострове, цитирует агентство AP заявление норвежского Минобороны во вторник, 13 ноября.

Как заявили агентству в оборонном ведомстве, МИД Норвегии уже поднял этот вопрос в общении с российскими властями. Днем ранее, 12 ноября, премьер-министр Финляндии Юха Сипиля также заподозрил Москву во вмешательстве в работу GPS во время маневров НАТО. "В техническом плане относительно легко нарушить радиосигнал, и вполне возможно, что Россия стоит за этим", - отметил он.

В Кремле заявили, что ничего не знают о причастности России к сбоям в работе GPS. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил журналистам обратиться с этим вопросом в Минобороны страны.

Учения Trident Juncture при участии около 50 тысяч военных, 150 самолетов и 60 кораблей проходили с 25 октября по 7 ноября на территории Норвегии, в Балтийском море и северной Атлантике. НАТО называет эти маневры крупнейшими с 1991 года.

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