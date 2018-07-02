Нога Акинфеева - новый культ российских болельщиков на ЧМ-2018

После выхода сборной России в 1/4 финала чемпионата мира по футболу российские болельщики полюбили не только усы тренера Черчесова, но и ноги вратаря Акинфеева. Сергей Елкин знает, что рисует.
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