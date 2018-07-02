 Нога Акинфеева - новый культ российских болельщиков на ЧМ-2018 | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 02.07.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Нога Акинфеева - новый культ российских болельщиков на ЧМ-2018

После выхода сборной России в 1/4 финала чемпионата мира по футболу российские болельщики полюбили не только усы тренера Черчесова, но и ноги вратаря Акинфеева. Сергей Елкин знает, что рисует.

Карикатура - российские болельщики в женских национальных нарядах несут ногу, судя по всему, Игоря Акинфеева.

Смотрите также:

  • На выставке Футбол и не только

    Искусство футбола, или Футбол в искусстве

    Выставка "Футбол и не только" проходит в Новой Третьяковке. В 1920 - 1930-е годы многие советские художники были увлечены идеей как можно ярче выразить в искусстве дух современности. Именно занятия физкультурой стали тогда одной из знаковых черт эпохи.

  • Вратарь и другие работы Александра Дейнеки в Новой Третьяковке

    Искусство футбола, или Футбол в искусстве

    На выставке "Футбол и не только" в Новой Третьяковке представлено много работ Александра Дейнеки. Спортивная тема привлекала и Дейнеку, и других художников своей новизной и открывающимися пластическими возможностями.

  • Скульптура Михаила Переяславца Марафон

    Искусство футбола, или Футбол в искусстве

    Организаторы выставки "Футбол и не только" в Новой Третьяковке включили в экспозицию произведения, вдохновленные не только футболом, но и другими видами спорта. На фото - скульптура Михаила Переяславца "Марафон". Ознакомиться с экспозицией можно до 11 сентября текущего года.

  • На выставке Юргена Теллера в Москве

    Искусство футбола, или Футбол в искусстве

    Выставка работ немецкого фотографа Юргена Теллера проходит в Музее современного искусства "Гараж". Работы Теллера участвовали в важнейших художественных выставках последних лет, многие из его произведений находятся в крупнейших музейных и частных коллекциях.

  • Выставка фотографий Юргена Теллера

    Искусство футбола, или Футбол в искусстве

    Это - фотография Теллера из серии "Siegerflieger" ("самолетом победитилей" в Германии прозвали "Боинг", доставивший победивших футболистов бундестим из Бразилии домой в 2014 году).

  • На выставке Юргена Теллера

    Искусство футбола, или Футбол в искусстве

    Этот снимок - из серии фотографий немецкого фотографа Юргена Теллера "Праздник пшеничного пива". В ней автор повторяет ритуал мюнхенской "Баварии", когда футболисты клуба обливаются пивом по случаю побед.

  • Фотография Юргена Теллера

    Искусство футбола, или Футбол в искусстве

    "Характерные особенности фотографии Теллера не так просто выявить: почти каждая его серия - это намеренный риск и отказ от общепринятых идеалов красоты. Вместе с тем работы Теллера зачастую построены на юморе и эпизодах из его частной жизни", - отмечают организаторы выставки в "Гараже".

  • На выставке Сергея Новикова GRASSROOTS. Низовой футбол в России

    Искусство футбола, или Футбол в искусстве

    Центр фотографии имени братьев Люмьер представляет персональную выставку Сергея Новикова "GRASSROOTS. Низовой футбол в России". Ознакомиться с экспозицией можно до 15 июля. Это - фотографический многослойный проект, повествующий не только о футболе, но и о состоянии общества и культуры на территории современной России.

  • Болельщики на стадионе в рабочем поселке Арья Нижегородской области

    Искусство футбола, или Футбол в искусстве

    Болельщики на стадионе в рабочем поселке Арья Нижегородской области. Выставка в Центре имени братьев Люмьер включает фотографии разбросанных по стране футбольных полей, групповые снимки непрофессиональных футбольных команд из различных регионов, а также веб-док, составленный из найденных в сети видеозаписей игр низового футбола.

  • Футбольный стадион в городе Артем, Приморский край

    Искусство футбола, или Футбол в искусстве

    Футбольный стадион в городе Артем, Приморский край. "Я считаю, что стадион в значительной степени влияет на социальную, культурную и даже политическую жизнь города",- говорит Сергей Новиков о своем проекте, снимать который он начал еще в 2012 году и продолжает до сих пор. Этот снимок представлен на выставке "Grassroots. Низовой футбол в России" в Центре имени братьев Люмьер.

  • Качканар, Свердловская область

    Искусство футбола, или Футбол в искусстве

    Стадион в городе Качканар, Свердловская область. Сергей Новиков выступает в данном проекте "в роли топографа, социолога, антрополога, исследователя архитектуры и визуальных режимов постсоветской действительности как таковой, а также как исключительно внимательный к деталям художник", отмечает Центр имени братьев Люмьер.

    Автор: Елена Барышева


Смотреть видео 03:46
Now live
03:46 мин

ЧМ-2018: как корреспондент DW сдавала квартиру болельщикам через Airbnb

Контекст

"Русские отдали на поле все": Немецкие СМИ о победе сборной России

СМИ похвалили и раскритиковали сборную РФ в матче с испанцами: российские игроки отдали на поле все, что могли, и проявили командный дух, но происходящее там мало напоминало футбол. (02.07.2018)  

Комментарий: Браво, сборная России!

Сборная России выкинула сборную Испании из чемпионата мира по футболу. Выход россиян в четвертьфинал показал, чего можно добиться волей к победе, полагает спортивный обозреватель DW Штефан Нестлер. (01.07.2018)  

"Заслужили": в Германии комментируют вылет сборной с ЧМ-2018

​​​​​​​Историческое поражение - сборная Германии впервые вылетела из чемпионата мира по футболу еще на групповом этапе. DW собрала оценки и мнения. (28.06.2018)  

Искусство футбола, или Футбол в искусстве

Чем решили удивить московские музеи по случаю ЧМ-2018? Самые интересные выставки о футболе - в подборке DW. (28.06.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

ЧМ-2018: как корреспондент DW сдавала квартиру болельщикам через Airbnb  

Настроения в России в самый разгар ЧМ-2018  

"Позорный конец блестящей эры" – что думают немцы о провальной игре сборной Германии на ЧМ-2018  

Также по теме

Karikatur - ein kleiner Fußballspieler schleudert einen Ball gegen ein Riesenfuß.

ЧМ-2018, или Когда аутсайдеры могут повергнуть гигантов 19.06.2018

На чемпионате мира по футболу в России фавориты - Аргентина, Бразилия, Германия - столкнулись с трудностями. Карикатурист Сергей Елкин увидел в этом шанс для других команд.

Самые читаемые сегодня

Почему "Северный поток-2" построят, но транзит газа через Украину сохранится  

Зеехофер намерен покинуть посты руководителя МВД и главы ХСС  

Мигранты перевели из Германии почти 18 миллиардов евро  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно