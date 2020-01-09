Новый штраф увеличил наказание "Мемориала" до 4,5 млн рублей

Тверской суд Москвы вынес решение по еще одному протоколу Роскомнадзора по закону "об иностранных агентах". Осталось еще шесть.
Судья Тверского районного суда Москвы Анатолий Беляков в пятницу, 10 января, оштрафовал "Международный Мемориал" на 300 тысяч рублей за отсутствие маркировки "иностранного агента" в группе в соцсети "ВКонтакте" "1968. Год прав человека". Таким образом, в суде рассмотрены уже 22 из 28 протоколов, выписанных Роскомнадзором в 2019 году. Накануне тот же суд вынес вынес решение о штрафе в 300 тысяч. Сумма штрафов по данным на пятницу достигла 4,5 миллионов рублей.
Рассмотрение протокола по еще одному материалу организации - блогу на сайте "Эха Москвы" - перенесено на 25 февраля. В суд пригласят представителя радиостанции, чтобы он рассказал, по каким правилам создаются блоги на сайте "Эха", и могут ли сотрудники радиостанции самостоятельно создать блог организации, не уведомляя её об этом.
"Мемориал" будет оспаривать все решения суда о штрафах. Защита настаивает, что "маркировка "иностранный агент" является унизительной и противоречащей сути деятельности "Международного Мемориала". Одновременно организация собирает пожертвования на оплату штрафов.
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