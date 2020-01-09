 Новый штраф увеличил наказание ″Мемориала″ до 4,5 млн рублей | Новости из Германии о России | DW | 10.01.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Новый штраф увеличил наказание "Мемориала" до 4,5 млн рублей

Тверской суд Москвы вынес решение по еще одному протоколу Роскомнадзора по закону "об иностранных агентах". Осталось еще шесть.

Общество Мемориал в Москве

Судья Тверского районного суда Москвы Анатолий Беляков в пятницу, 10 января, оштрафовал "Международный Мемориал" на 300 тысяч рублей за отсутствие маркировки "иностранного агента" в группе в соцсети "ВКонтакте" "1968. Год прав человека". Таким образом, в суде рассмотрены уже 22 из 28 протоколов, выписанных Роскомнадзором в 2019 году. Накануне тот же суд вынес вынес решение о штрафе в 300 тысяч. Сумма штрафов по данным на пятницу достигла 4,5 миллионов рублей.

Контекст

Юрист "Мемориала" не убедил Роскомназдор, что материалы брались с сайта Международного "Мемориала". Суммарно на общество и правозащитный центр "Мемориал" составлено 28 протоколов по закону об иноагентах. (06.12.2019)

Рассмотрение протокола по еще одному материалу организации - блогу на сайте "Эха Москвы" - перенесено на 25 февраля. В суд пригласят представителя радиостанции, чтобы он рассказал, по каким правилам создаются блоги на сайте "Эха", и могут ли сотрудники радиостанции самостоятельно создать блог организации, не уведомляя её об этом.

"Мемориал" будет оспаривать все решения суда о штрафах. Защита настаивает, что "маркировка "иностранный агент" является унизительной и противоречащей сути деятельности "Международного Мемориала". Одновременно организация собирает пожертвования на оплату штрафов.

Смотрите также:

  • Инфографика: число политзаключенных в России

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

  • Инфографика: число преследуемых по политическим мотивам в различных регионах РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Статистика по регионам

    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

  • Инфографика: тематика политических преследований в РФ

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Узники совести

    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

  • Инфографика: деятельность, ставшая поводом для преследования по политическим мотивам

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Против веры, оппозиции и экологии

    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


Смотреть видео 02:04

Движение "За права человека": правозащитники не сдаются

Контекст

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

Число политзаключенных в РФ растет каждый год: в тюрьмах их, по оценкам правозащитников, как минимум 167 человек. За что и где они подверглись уголовному преследованию - в инфографике DW.  

Ссылки в интернете

Сумма штрафов "Мемориалу" по закону об "иноагентах" превысила 4 миллиона рублей

В первый рабочий день 2020 года суд назначил новый штраф "Мемориалу" в 300 тысяч рублей. Впереди еще семь заседаний по протоколам Роскомнадзора.  

Сайт "Мемориала" для сбора пожертвований

Сайт "Мемориала" для сбора пожертвований

Группа "Мемориала" "ВКонтакте" "1968. Год прав человека"

Группа "Мемориала" "ВКонтакте" "1968. Год прав человека"

Аудио- и видеофайлы по теме

Зачем России понадобился автономный интернет  

Что думают правозащитники о возвращении России в ПАСЕ?  

Движение "За права человека": правозащитники не сдаются  

Также по теме

Menschenrechtsorganisation Memorial in Moskau

Сумма штрафов "Мемориалу" по закону об "иноагентах" превысила 4 миллиона рублей 09.01.2020

В первый рабочий день 2020 года суд назначил новый штраф "Мемориалу" в 300 тысяч рублей. Впереди еще семь заседаний по протоколам Роскомнадзора.

Russland Moskau-Büro der NGO Memorial

Суд оштрафовал главу "Международного Мемориала" по закону об "иноагентах" 16.12.2019

Тверской суд назначил два штрафа по 100 тысяч рублей за отсутствие маркировки "иноагента" в группе "В контакте" и в Youtube-канале "Международного Мемориала".

Menschenrechtsorganisation Memorial in Moskau

Международный "Мемориал" снова оштрафовали по закону об "иноагентах" 28.11.2019

Международное общество "Мемориал" оштрафовали на 600 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки "иноагента" на странице организации в соцсети Instagram и на сайте "Это прямо здесь".

Реклама

Самые читаемые

В Сети появилось видео вероятного удара ракеты по украинскому лайнеру  

Российские танцовщицы в Египте: причина феноменального успеха  

"Русская мафия" в ФРГ: как выходцы из СССР доминируют в преступном мире  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно