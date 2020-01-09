Новый штраф увеличил наказание "Мемориала" до 4,5 млн рублей

Судья Тверского районного суда Москвы Анатолий Беляков в пятницу, 10 января, оштрафовал "Международный Мемориал" на 300 тысяч рублей за отсутствие маркировки "иностранного агента" в группе в соцсети "ВКонтакте" "1968. Год прав человека". Таким образом, в суде рассмотрены уже 22 из 28 протоколов, выписанных Роскомнадзором в 2019 году. Накануне тот же суд вынес вынес решение о штрафе в 300 тысяч. Сумма штрафов по данным на пятницу достигла 4,5 миллионов рублей.

Рассмотрение протокола по еще одному материалу организации - блогу на сайте "Эха Москвы" - перенесено на 25 февраля. В суд пригласят представителя радиостанции, чтобы он рассказал, по каким правилам создаются блоги на сайте "Эха", и могут ли сотрудники радиостанции самостоятельно создать блог организации, не уведомляя её об этом.

"Мемориал" будет оспаривать все решения суда о штрафах. Защита настаивает, что "маркировка "иностранный агент" является унизительной и противоречащей сути деятельности "Международного Мемориала". Одновременно организация собирает пожертвования на оплату штрафов.

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