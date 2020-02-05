Новый премьер Тюрингии не хочет уходить в отставку

Несмотря на настоятельные призывы об уходе в отставку, новый премьер-министр федеральной земли Тюрингия Томас Кеммерих (Thomas Kemmerich) отверг требование о проведении досрочных земельных выборов. "Новые выборы в этой ситуации лишь приведут к усилению крайних фракций, демократы не могут желать этого", - сказал он в интервью медиакомпании ARD в четверг, 6 февраля. Одновременно Кеммерих призвал все "демократические партии" в ландтаге Эрфурта разрядить "напряженную ситуацию".

Политик из Свободной демократической партии (СвДП) отметил, что, заняв пост премьер-министра, он взял на себя очень большую ответственность. Кеммерих сказал, что он прекрасно видит тот раскол, который привнесло в общество его избрание, но в то же время выразил надежду на сотрудничество со всеми демократическими партиями в духе "государственно-политической ответственности".

Томас Кеммерих вновь подчеркнул, что на посту премьера Тюрингии он не будет опираться на поддержку со стороны правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ"). "Сотрудничества с этой партией не будет. АдГ играет в собственные игры", - подчеркнул он.

Решающая поддержка со стороны АдГ

Накануне Кеммерих неожиданно одержал победу на выборах главы правительства Тюрингии над прежним премьером, представителем Левой партии Бодо Рамеловом (Bodo Ramelow). Это произошло благодаря тому, что в его поддержку проголосовали не только свободные демократы и депутаты от Христианско-демократического союза, но и вся фракция АдГ. В результате в ФРГ впервые избран премьер земельного правительства при поддержке правых популистов из "Альтернативы для Германии".

Теперь СвДП, членом которой является Кеммерих, намерена добиться отставки нового главы правительства Тюрингии. "Я рассчитываю, что Томас Кеммерих откажется от своего поста довольно скоро, и в Тюрингии состоятся новые выборы", - сказал замглавы фракции СвДП в бундестаге Александер Ламбсдорфф (Alexander Graf Lambsdorff). Он сообщил, что председатель СвДП Кристиан Линднер (Christian Lindner) уже отправился в Эрфурт для переговоров с партийными соратниками.

Голосование в Тюрингии вызвало в Германии политическое землетрясение

Возмущение избранием нового премьер-министра Тюрингии голосами правых популистов выражают и другие партии. Лидеры консервативного блока ХДС/ХСС, социал-демократов, "зеленых" и Левой партии назвали произошедшее "большой ошибкой" и "историческим нарушением табу" и потребовали незамедлительного проведения новых выборов в земельный парламент Тюрингии.

Произошедшее в Тюрингии обернулось дополнительной тяжкой обузой и для правящей на федеральном уровне коалиции в составе блока ХДС/ХСС и СДПГ. По требованию социал-демократов, на субботу в Берлине созывается заседание так называемой "коалиционной комиссии", в которую входят руководители входящих в правительственную коалицию партий.

Находящаяся с визитов Южной Африке канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) назвала голосование в ландтаге Тюрингии "черным днем для демократии" и призвала пересмотреть его итоги.

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