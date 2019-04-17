 Новый премьер Греции призывает Берлин к переговорам о репарациях | Новости из Германии о Европе | DW | 29.08.2019

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Европа

Новый премьер Греции призывает Берлин к переговорам о репарациях

Новое правительство Греции хочет открыть переговоры с Германией о репарациях за ущерб, нанесенный стране в годы Второй мировой войны. В Берлине считают вопрос репараций закрытым.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и канцлер ФРГ Ангела Меркель в Берлине

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и канцлер ФРГ Ангела Меркель в Берлине

Новый премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис добивается переговоров с правительством ФРГ о репарациях за ущерб, нанесенный его стране нацистской Германией в годы Второй мировой войны. На встрече с канцлером Ангелой Меркель (Angela Merkel)в четверг, 29 августа, в Берлине Мицотакис напомнил о требовании прошлого греческого правительства, которое пять месяцев назад направило в Берлин дипломатическую ноту. "Мы надеемся, что на это последует позитивная реакция", - сказал премьер Греции.

Мицотакис выразил надежду, что эта "сложная глава" в истории вскоре будет закрыта. По его словам, решение данной проблемы "важно для тесного сотрудничества двух стран".

В начале апреля текущего года Греция, правительство которой возглавлял левый популист Алексис Ципрас, в дипломатической ноте формально призвала Германию к проведению переговоров о репарациях. Консервативная партия "Новая демократия" Митцотакиса тогда поддержала в парламенте этот шаг. Созданная греческим парламентом экспертная комиссия три года назад оценила нанесенный стране ущерб в годы войны в 292 миллиарда евро.

В Берлине считают тему репараций закрытой

Правительство ФРГ считает данную тему закрытой, ссылаясь на договор 1990 года "два плюс четыре" о воссоединении Германии, заключенном ФРГ, ГДР и четырьмя бывшими оккупационными державами США, СССР, Францией и Великобританией. По мнению Берлина, этот договор окончательно подводит черту под событиями Второй мировой войны. Он признан и Грецией, выплаты дополнительных репараций он не предусматривает. 

Контекст

Размер репараций парламентская комиссия оценила в 270 млрд евро. В Берлине считают вопрос о компенсациях за ущерб в мировых войнах полностью урегулированным. (18.04.2019)

Польша до сих пор не получила соразмерной компенсации за ущерб в годы нацистской оккупации, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Он не уточнил, какую именно сумму Варшава хочет получить от ФРГ. (21.08.2019)

После заключения Договора "2+4" Польша потеряла возможность требовать репараций от Германии за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны. Кроме того, истек срок давности для предъявления подобных требований. (01.09.2017)

Германия в послевоенные годы выплатила жертвам национал-социалистического режима в Греции компенсации на общую сумму в 115 миллионов марок ФРГ, которые, по договору от 1960 года покрыли все индивидуальные требования. Что касается многомиллионного кредита "третьему рейху", то, по данным правительства ФРГ, этот вопрос урегулирован Лондонским соглашением о долгах 1953 года.

Кроме того, на первой конференции по репарациям, которая состоялась осенью 1945 года в Париже, Греции была определена ее доля в общей сумме репараций за Вторую мировую войну. Согласно тому решению, Греция получила из послевоенной Западной Германии товаров на сумму, которая в пересчете на нынешний курс составила около 2 миллиардов евро.

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    Автор: Дарья Брянцева


 

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Контекст

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