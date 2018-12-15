 Новый отчет о вмешательстве РФ в выборы подготовлен для Сената США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.12.2018

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Мир

Новый отчет о вмешательстве РФ в выборы подготовлен для Сената США

Российская сторона активно помогала Трампу, утверждают эксперты из Оксфорда и сетевые аналитики из компании Graphika, изучившие миллионы постов на всех сетевых платформах.

Компьютерная клавиатура и монитор с цифрами двоичного кода

Организованная со стороны России кампания по дезинформации в период президентских выборов в США в 2016 году использовала все основные социальные сети и медиаплатформы, чтобы таргетированно воздействовать на разные электоральные группы, помогая Трампу. Эта работа стала вестись еще более активно, когда он занял президентский пост, говорится в новом отчете, подготовленном для Комитета по разведке Сената США, пишет в воскресенье, 16 декабря, американская газета The Washington Post.

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Отчет открывает новые аспекты методики, используемой российским Агентством интернет-исследований, которое власти США обвиняют во вмешательстве в избирательную кампанию.

Самое масштабное исследование

Исследование провели эксперты Оксфордского университета, работающие в Проекте моделирования пропаганды (COMPROP), и компании сетевой аналитики Graphika, изучившие миллионы постов в Facebook,Twitter, Instagram и видео в YouTube. В распоряжении журналистов The Washington Post оказался черновик еще не опубликованного отчета, который они называют "наиболее масштабным анализом российской дезинформационной кампании".

По данным исследователей, эта кампания была направлена исключительно на то, "чтобы создать преимущество для Республиканской партии - и конкретно для Дональда Трампа". Для этих целей, используя тысячи аккаунтов в соцсетях, россияне "приложили особые усилия, чтобы мотивировать консерваторов, используя такие темы, как право на владение оружием или проблема миграции, в то же время стараясь ослабить политическое влияние левоориентированных афроамериканских избирателей".

"Из естественной инфраструктуры для выражения коллективного недовольства и координации гражданского активизма соцсети превратились в моделируемый инструмент социального контроля, которым манипулируют хитрые политконсультанты, и которые в равной степени доступны политикам и демократических стран, и диктаторских режимов", - говорится в отчете.

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    Автор: Илья Коваль


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Кибербезопасность в Германии: Берлин готов отразить атаки хакеров из РФ

Контекст

Взломай меня полностью: самые громкие кибератаки последних лет

В последние годы то и дело появляются новости о взломах и хакерах, которым приписывают связи со спецслужбами России. Фотогалерея DW - о самых резонансных случаях хакерской активности. (24.03.2017)  

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Кибербезопасность в Германии: Берлин готов отразить атаки хакеров из РФ  

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