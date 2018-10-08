Новый онлайн-университет в Сети

С развитием цифровых технологий сфера образования все интенсивнее осваивает интернет-пространство. В Германии большим спросом пользуются онлайн-курсы, немецкие профессора записывают лекции специально для своего канала на YouTube. Духу времени отвечает и новый совместный проект Гёте-Института (Goethe-Institut) и университетов Германии, Австрии, России, Грузии и Украины. Этот проект получил название Международный сетевой онлайн-университет "Связь культур". Сетевой университет открывает свои виртуальные двери уже в зимнем семестре 2018-2019 годов. Официальное открытие пройдет в Берлине 11 октября.

Образование в целях устойчивого развития

Идея проекта, как отмечают его организаторы, - образование для устойчивого развития. "Онлайн-университет создает условия для развития международного сотрудничества в области образования и предотвращения конфликтов в эпоху политических разногласий", - пишет Гёте-Институт на своем сайте.

Из Германии в этом проекте задействованы четыре учебных заведения: Бременский университет, Рурский университет Бохума, Европейский университет Виадрина во Франкфурте-на-Одере и Виртуальная академия устойчивого развития (Virtuelle Akademie Nachhaltigkeit). Из России в проекте участвуют Казанский федеральный университет, Высшая школа экономики в Москве и Тюменский государственный университет. С полным списком вузов-партнеров можно ознакомиться на сайте Гёте-Института.

"Курсы сетевого университета могут проходить студенты университетов-партнеров. Один из наших партнеров - Виртуальная академия устойчивого развития при Бременском университете. Она имеет собственную партнерскую сеть, в которую входит около 20 вузов Германии. Через виртуальную академию студенты этих вузов смогут "подключиться" к курсам нового сетевого университета. Мы планируем расширение партнерской сети", - пояснил в интервью DW Антон Голоднов, координатор проектов языкового отдела Гёте-Института в Москве.

Как отмечают организаторы проекта, учебные заведения разработали дистанционные курсы, сертифицированные по Общеевропейской системе переноса и накопления зачетных единиц (ECTS), которые признаются всеми университетами-партнерами и предлагаются студентам как курсы по выбору.

В программе онлайн-университета дистанционные курсы об истории культурных контактов, "народной дипломатии", межкультурной коммуникации. "Университеты будут совместно разрабатывать специальные курсы для каждой тематической сферы сетевого университета: образование для устойчивого развития, интер - и транскультурное взаимодействие, конфликтология, - рассказывает сотрудник Гёте-Института. Особенностью таких курсов, как объясняет Антон Голоднов, является то, что студенты из разных стран в интерактивном формате будут исследовать актуальные проблемы и искать их решение.

Каждый такой курс заканчивается проектной работой или деловой игрой. Первый стартует 15 октября. Университеты могут разрабатывать собственные курсы или предлагать уже существующие.

Надо отметить, что это уже не первый проект Гёте-Института в сфере онлайн-образования. Для будущих студентов немецких вузов он предлагает бесплатный инновационный курс обучения: детский онлайн-университет - Kinderuni. Один из главных элементов - игрофикация: участникам нужно собирать бейджи и получать новые знания.

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Плата за обучение в вузах Европы Нововведение в Германии С учебного года 2017/18 Баден-Вюртемберг ввел плату за образование для студентов из стран, не входящих в ЕС. 1500 евро стоит один семестр для тех, кто осенью начал обучение. В остальных федеральных землях первое высшее образование останется пока бесплатным. Хотя о плате для иностранцев уже подумывают и в Северном Рейне - Вестфалии. А как обстоят дела в других странах Европы?

Плата за обучение в вузах Европы (Не) из ЕС Общих правил на европейском уровне нет. Каждая страна вправе сама решать, брать ли плату со студентов. Единственное законодательное требование - статус учащихся из стран, входящих в ЕС, приравнивается к статусу местных студентов. То есть если в Германии с немцев платы не взимают, ее не взимают и, например, с датчан или французов. Студенты не из ЕС - отдельная категория.

Плата за обучение в вузах Европы Норвегия Одна из немногих стран, которые всем предоставляют возможность бесплатно получить диплом вуза, - Норвегия. Но придется платить регистрационный взнос в районе 300-600 евро в семестр. Эта сумма покрывает затраты вузов на организацию питания для студентов, спортивных секций и языковых курсов. Следует учесть, что расходы на жизнь в этой стране самые высокие по Европе.

Плата за обучение в вузах Европы Франция Во французских государственных вузах со всех студентов в одинаковой мере взимают лишь минимальный семестровый взнос - около 200 евро в год для бакалавров и магистров, 600 евро для будущих инженеров и около 400 евро для участников программ PhD. Не удивительно, что Франция входит в пятерку стран мира с самым большим числом студентов из-за рубежа.

Плата за обучение в вузах Европы Люксембург Эта страна - не только налоговый рай, сберечь свои финансы здесь могут и студенты. Обучение по большинству образовательных программ здесь бесплатное для всех. Обязателен, однако, регистрационный взнос - 100 евро в семестр. Правда, выбор у студентов небольшой: в этой стране один-единственный государственный университет с тремя факультетами.

Плата за обучение в вузах Европы Чехия В чешских государственных вузах не взимают плату за обучение на чешском языке. Студенты англоязычных программ платят до 1000 евро в семестр, в зависимости от выбранной специальности и ступени обучения. Дополнительно вуз может потребовать 20 евро за регистрацию.

Плата за обучение в вузах Европы Греция В Греции плату за обучение с иностранцев не из ЕС взимают лишь некоторые государственные вузы. Это касается как бакалаврских, так и магистерских программ. В таком случае учеба может обойтись в 1500 евро в год. В сочетании с относительно низкими расходами на жизнь учебу в этой стране можно назвать вполне доступной.

Плата за обучение в вузах Европы Финляндия С лета 2017 года эта страна ввела плату за обучение для студентов не из ЕС. От 4 до 20 тысяч евро в год будет стоить первое высшее образование на английском языке. Нововведение не коснется бакалавров и магистров, ранее начавших обучение. Программы на финском или шведском языках остаются бесплатными, как и обучение в аспирантуре. Сами финны и граждане ЕС за учебу в государственном вузе не платят.

Плата за обучение в вузах Европы Австрия Для студентов из стран, не входящих в ЕС, расходы на образование в Австрии составляют примерно 1500 евро в год. Если студент (независимо от гражданства) превышает предусмотренный срок обучения более чем на два семестра, за каждое последующее полугодие придется платить около 360 евро. Обязательной для всех является оплата страхования от несчастных случаев - 20 евро в семестр.

Плата за обучение в вузах Европы Дания Дания - магнит для европейских студентов. Высокие стандарты образования и отсутствие платы за него - аргумент в ее пользу. Но не для учащихся не из ЕС. С них взимается плата, размер которой может достигать 16 тысяч евро в год. Исключение - учащиеся с видом на жительство в Дании. К странам Европы с самой высокой стоимостью обучения (до 20 тысяч и выше) также относятся Швеция и Великобритания.

Плата за обучение в вузах Европы Нидерланды Эта страна также в списке с высокой платой за образование. Голландцы, как и граждане стран ЕС платят ежегодно около 2000 евро. Для студентов из-за пределов Евросоюза взнос в государственных вузах составляет от 5 до 25 тысяч в год.

Плата за обучение в вузах Европы Швейцария На этом фоне высшее образование в Швейцарии кажется вполне доступным. С иностранцев не из стран ЕС за обучение здесь берут плату размером в 750-3500 евро за полугодие. Регистрационный взнос в швейцарских государственных вузах составляет 50-80 евро в семестр. Автор: Татьяна Вайнман



Окончить немецкую школу можно и без загранпаспорта