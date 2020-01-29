 Новый глава ВФЛА признал вину федерации в ″деле Лысенко″ | Новости из Германии о России | DW | 03.03.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Новый глава ВФЛА признал вину федерации в "деле Лысенко"

Евгений Юрченко полностью согласился с обвинениями Независимого легкоатлетического органа по "делу Лысенко". Этим шагом он надеется предотвратить новые санкции World Athletics.

Шприц на фоне российского флага

В допинговом скандале вокруг чемпиона мира по прыжкам в высоту Данила Лысенко новый президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко признал факты мошенничества. "От имени президента ВФЛА я полностью признал обвинения AIU в адрес Всероссийской федерации легкой атлетики, связанные с действиями предыдущего руководства в деле Лысенко", - говорится в официальном письме Юрченко, направленном президенту World Athletics Себастьяну Коэ в понедельник, 2 марта.

В своем послании Евгений Юрченко также от себя лично и от имени ВФЛА принес извинения World Athletics и всей мировой легкоатлетической семье "в связи с теми негативными последствиями, которые были нанесены чистоте и целостности легкой атлетики в связи с делом Лысенко".

Контекст

Безнаказанное жульничество - тяжелый наркотик, на который легко подсесть и соскочить с которого трудно, подчеркивает в комментарии специально для DW Александр Плющев. (18.06.2016)

DW рассказывает, какие доказательства нарушений Россией антидопинговых предписаний IAAF были показаны в новом фильме ARD и грозит ли это легкоатлетам РФ недопуском к Олимпийским играм в Рио. (07.03.2016)

"Дело Лысенко"

Этим шагом новый глава ВФЛА надеется предотвратить новые санкции в отношении Данила Лысенко, который был отстранен в 2018 году от международных соревнований из-за пропуска сдачи допинг-проб. Себастьян Коэ и его совет на предстоящей неделе обсудят дальнейшие действия после того, как Независимый легкоатлетический орган (AIU)  рекомендовал исключить ВФЛА из Worl Athletics, если обвинения по "делу Лысенко" подтвердятся.

Еще в ноябре AIU решил отстранить тогдашнего президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина, обвинив его во вмешательстве в "дело Лысенко" и подделке документов о причинах пропуска российским спортсменом допинг-тестов.

В письме на имя Коэ Евгений Юрченко выразил надежду на то, что его признание и извинения "позволят снять с повестки дня вопрос об исключении ВФЛА из World Athletics, позволят начать процедуру восстановления полноправного членства ВФЛА в World Athletics, а также запустить процесс выдачи нейтрального статуса российским легкоатлетам".

Смотрите также:

  • символы Игр в Сочи на церемонии закрытия Олимпиады

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    "Грязная" победа в Сочи?

    15 российских спортсменов, выигравших медали на зимней Олимпиаде-2014 в Сочи, принимали допинг во время соревнований. Об этом в интервью The New York Times рассказал бывший руководитель московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. По его словам, в РФ была разработана государственная допинговая программа, одобренная на высшем уровне, для победы в общем медальном зачете Игр.

  • Григорий Родченков

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Механизм обмана

    Всего в "допинговой программе" оказались десятки российских спортсменов. По утверждениям Родченкова, они принимали "коктейль" из трех анаболических стероидов, смешанных с алкоголем. Мужчины - с виски Чивас, женщины - с Мартини Вермут. Так допинг быстрее всасывался в кровь, а окно обнаружения уменьшалось. "Грязные" допинг-пробы тайно подменялись на "чистые" при участии сотрудников спецслужб РФ.

  • Александр Легков

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Имена "героев": лыжник, …

    Пока The New York Times назвала имена лишь трех "героев" нового допингового скандала со слов Родченкова. Среди них, например, лыжник Александр Легков, выигравший в Сочи золото в гонке на 50 км.

  • Александр Третьяков

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    …скелетонист, ….

    Еще один победитель зимних Олимпийских игр в Сочи, скелетонист Александр Третьяков также, по заверениям Родченкова, был в числе принимавших допинг в ходе соревнований.

  • Александр Зубков и Алексей Воевода

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    …и два ветерана-бобслеиста

    В статье NYT говорится о "двух ветеранах-бобслеистах, выигравших два золота". Имя одного из них, Александра Зубкова, упоминается напрямую. Не составляет труда установить и имя второго. Вероятно, это Алексей Воевода, партнер Зубкова по бобслейным "двойке" и "четверке". Вместе они победили на Играх в Сочи в обеих дисциплинах (в соревнованиях "четверок" им помогали еще два партнера по команде).

  • женская сборная России по хоккею

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Хоккеистки - без медалей, но под допингом?

    Не все спортсмены из "допинговой программы" сумели принести России медали на Играх в Сочи. Так, женская сборная России по хоккею, которая якобы тоже принимала "коктейль" Родченкова, заняла лишь шестое место.

  • Илья Черноусов

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    И снова лыжники

    Триумфатор Игр Александр Легков был не единственным российским лыжником, принимавшим допинг во время соревнований в Сочи в 2014 году. Родченков утверждает, что к использованию запрещенных препаратов прибегали 14 членов лыжной сборной России. Правда, пока имена остальных "грязных" лыжников обнародованы не были.

  • логотип IAAF

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

    Уже очередной допинг-скандал

    Новый допинговый скандал - уже не первый за последние месяцы с участием России. В конце 2015 года спецкомиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) разоблачила многочисленные случаи применения допинга российскими легкоатлетами и сокрытие этих фактов антидопинговыми службами РФ. Из-за этого участие российских легкоатлетов на летних Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году до сих пор под вопросом.

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 13:41

Допинговый скандал: российские спортсмены останутся без Олимпиады? DW Новости (23.10.2019)

Контекст

Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

Результаты Игр-2014 в Сочи стали триумфом российского спорта. Однако откровения экс-главы антидопинговой лаборатории в Москве заставляют иначе взглянуть на итоги зимней Олимпиады. (13.05.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как в США продвигается "закон Родченкова"  

Хайо Зеппельт о подозрительных допинг-пробах российских футболистов  

Также по теме

Symbolbild Russland und Olympische Spiele

ВФЛА могут лишить членства в World Athletics 29.01.2020

Совет независимого дисциплинарного органа Athletic Integrity Unit рекомендовал исключить ВФЛА из международной федерации. В World Athletics считают обвинения в адрес ВФЛА очень серьезными.

Olympische Spiele 2012 Russland Sieg Hochsprung Frauen

Министерство спорта РФ приостановило госаккредитацию ВФЛА 31.01.2020

Государственная аккредитация ВФЛА приостановлена до 1 марта в связи с невыполнением федерацией обязанностей по борьбе с допингом, заявило Минспорта.

Реклама

Самые читаемые

Коронавирус в Германии: новые данные и призывы не паниковать  

Коронавирус рядом: как живут в Бонне под карантином  

Rammstein: как музыканты закалялись в ГДР  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно