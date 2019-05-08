Новый альянс правых популистов в Европе заявил о "новой эре"

В Милане прошла предвыборная акция европейских правых популистов, планирующих создать в Европарламенте новую крупную фракцию.
Новый альянс европейских правых популистов заявил о скорых исторических переменах на континенте. "Мы даем начало новой политической эре", - заявил сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Йорг Мойтен (Jörg Meuten), выступая в субботу, 18 мая, перед тысячами сторонников европейских правых популистов и националистов в Милане.
По его словам, Европу разрушили "высокомерные технократы". "Давайте свергнем эти элиты политическими методами", - призвал он на мероприятии, проходящем за неделю до выборов в Европарламент.
В свою очередь председатель нидерландской партии свободы Герт Вилдерс заявил о необходимости пресечь поток иммигрантов в Европу. Брюссельские элиты "хотят отнять у нас идентичность и безопасность, они хотят затопить нас все большим числом мигрантов", указал он. Лидер французского "Национального объединения" Марин Ле Пен перед акцией заявила, что новый альянс намерен бороться с тоталитаризмом, глобализацией и исламизмом.
Акция омрачена австрийским скандалом
Еще до начала мероприятия оно была омрачено скандалом в Австрии. Вице-канцлер и председатель правопопулистской Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиан Штрахе ушел в отставку после публикации видео, записанного перед выборами 2017 года. Из него следует, что Штрахе и глава фракции АПС вели переговоры с россиянкой о передаче австрийских госзаказов в обмен на финансовую помощь партии. Комментируя австрийский скандал в Милане, Мойтен отметил, что не перестанет поддерживать АПС из-за "единичного дела".
В акции, проходившей перед Миланским собором, участвовали несколько тысяч сторонников европейских правопопулистских движений, а также около десяти их лидеров и главных кандидатов на выборах в Европарламент.
Новый альянс может получить около 10 процентов голосов
Правые популисты из нескольких европейских стран планируют создать в Европарламенте нового созыва единую фракцию. При этом у альянса нет единой программы, каждая партия "проводит свою национальную кампанию и пытаются получить максимально возможное число голосов", сообщил ранее Мойтен. По его словам, партии нового альянса выступают "против однополых браков и гендерного сумасшествия", а также за "жесткие ограничения в миграционной политике".
В новую фракцию намерены войти, помимо немецкой АдГ, итальянская "Лига", Датская народная партия, партия "Истинные финны", Австрийская партия свободы, французское "Национальное объединение", а также эстонские правые популисты. Согласно прогнозам, альянс может рассчитывать на выборах 26 мая на порядка 10 процентов голосов.
В нынешнем составе Европарламента правопопулистская группа "Европа наций и свобод", в которую входят французское "Национальное объединение", итальянская "Лига" и их союзники, имеет 37 депутатских мандатов из 751. Однако за пять лет, прошедших с предыдущих выборов в Европарламент, популярность правых партий в странах ЕС значительно возросла.
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