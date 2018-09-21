Новые штрафные пошлины США против Китая вступили в силу

Новые штрафные санкции Соединенных Штатов в отношении товаров из Китая, объявленные ранее президентом США Дональдом Трампом, в ночь на понедельник, 24 сентября, вступили в силу. С введением сборов в размере 10 процентов на общую сумму 200 млрд долларов американские штрафные пошлины действуют в отношении примерно половины импорта США из КНР. 10-процентные пошлины будут действовать до конца текущего года, а с 1 января 2019 года их размер возрастет до 25 процентов.

Незадолго до вступления новых мер в силу госсекретарь США Майк Помпео выразил уверенность в победе Вашингтона в торговом конфликте с Пекином. "Мы победим", - заявил Помпео 23 сентября в эфире телеканала Fox News. По его мнению, китайскому руководству придется в итоге отказаться от практики незаконного присвоения интеллектуальной собственности.

США обвиняют Китай в недобросовестной политике в области технологий

О введении нового пакета пошлин на китайские товары Трамп объявил 18 сентября, указав, что Пекин проводит недобросовестную политику в области технологий и интеллектуальной собственности, принуждая американские компании продавать технологии китайским конкурентам. Это создает угрозу долгосрочному здоровью и процветанию американской экономики, заявил Трамп.

Правительство в Пекине в тот же день заявило о введении ответных пошлин на сумму 60 млрд долларов. С начала июля две крупнейшие в мире экономики уже ввели пошлины друг против друга на общую сумму 100 млрд долларов. США обвиняют Китай в протекционизме, несправедливых субсидиях и хищении технологий. Китай отрицает это.

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