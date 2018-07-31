Новые транзитные центры для беженцев: зачем они нужны Германии

В среду, 1 августа, в немецкой федеральной земле Бавария открываются первые 7 транзитных центров для мигрантов, желающих получить убежище в Германии. Инициатором появления таких учреждений является лидер партии Христианско-социальный союз (ХСС), которая входит в правящую коалицию в составе блока консервативных партий ХДС/ХСС, министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer). Создание центров является частью ранее представленного миграционного плана Зеехофера, из-за которого чуть не распалось правительство Германии и который направлен на сокращение миграционного потока в страну.

Транзитные центры, Ankerzenter (название составлено из первых немецких букв трех слов: прибытие, решение, высылка на родину. - Ред.), призваны ускорить процесс рассмотрения документов и предоставления убежища прибывающим в страну мигрантам. Между тем в Германии идут острые дискуссии по этому поводу. У противников создания таких центров существует много вопросов, касающихся их деятельности, в том числе и правового характера. Более того, недовольные подчеркивают, что эти учреждения созданы лишь для ускоренной высылки мигрантов на родину. Как же устроены транзитные центры для мигрантов и за что их критикуют?

Что такое транзитный центр для беженцев?

На территории Баварии 1 августа открываются 7 транзитных центров. Мигранты будут находиться в них с момента прибытия и до того, как решится вопрос, могут ли они остаться в Германии или вынуждены покинуть страну. При этом свобода передвижения сосикателей убежища будет ограничена. Планируется, что в каждом из центров будут находиться до 1500 мигрантов.

Хорст Зеехофер

Здесь они будут подавать прошения о предоставлении убежища и ожидать вердикта. В случае положительного ответа мигрантов будут отправлять в места их дальнейшего проживания на территории ФРГ. А если ходатайство будет отклонено, то просителя вышлют из Германии. При транзитных центрах будут постоянно находиться сотрудники Федерального ведомства по делам иностранцев (BAMF), агентства по трудоустройству и других госструктур, связанных с процедурой предоставления убежища.

В течение полугода транзитные центры будут работать в тестовом режиме, затем будет дана оценка их деятельности. Только после этого правительство Германии при поддержке федеральных земель должно будет создать необходимую правовую базу, регулирующую функционирование центров. Интерес к ним - помимо Баварии - пока проявили только три федеральные земли: Гессен, Северный Рейн - Вестфалия и Саксония.

Почему критикуют транзитные центры?

Среди противников транзитных центров - Вернер Шиффауэр (Werner Schiffauaer), глава немецкого Совета по миграции. В интервью DW он выразил сомнение в том, что основная цель создания центров - ускорить рассмотрение документов при получении мигрантами убежища, будет достигнута. "Хорошо, что сотрудники ведомств, участвующих в процессе рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища, будут собраны в одном месте и смогут тесно сотрудничать", - признает Шиффауер. Но есть сомнения в том, что будут выполнены все громкие обещания инициаторов появления центров.

Представительство в Нюрнберге Федерального ведомство по делам иностранцев

"В однозначно трактуемых случаях, прежде всего, если речь идет о сирийцах, которые прибыли из региона, где идет война, конечно, процедура оформления документов и предоставления убежища будет проходить быстрее. Но в сложных случаях, например, когда речь идет об афганских беженцах, это вряд ли удастся", - предупреждает глава Совета по миграции.

В качестве примера он называет ранее созданные лагеря по приему беженцев в Бамберге и Манхинге, в каждом из которых уже сейчас около 1000 мигрантов. Люди, находящиеся там, ничем не заняты, изолированы от внешнего мира и не имеют перспектив. Именно это вызывает тревогу у противников транзитных центров.

Как долго мигранты будут находиться в транзитных центрах?

10 процентов мигрантов из лагеря по приему беженцев в Манхинге находятся там уже больше 18 месяцев. Баварский совет беженцев в своем пресс-релизе критикует условия жизни в этом лагере: отсутствие работы, языковых и интеграционных курсов, возможности иметь наличные деньги, ограничение свободы перемещения - это лишь часть проблем, на которые обратил внимание Баварский совет беженцев.

При этом официально, по словам Хорста Зеехофера, никто не сможет находиться в транзитном центре более полутора лет. На это счет существуют четкие правила: максимальный срок пребывания семей в транзитных лагерях составляет 6 месяцев, всех остальных мигрантов - 18 месяцев.

С чем связаны риски создания транзитных центров?

Противники создания транзитных центров критикуют не только столь длительное нахождение в них, но и в целом саму концепцию. Регина Крайдинг (Regina Kreiding) из берлинского ведомства, отвечающего за вопросы трудоустройства и интеграции, в интервью DW подчеркивает: "С политической точки зрения мы считаем контрпродуктивным и не способствующим процессу интеграции то, что большое число людей на протяжении длительного времени будут находиться в таких лагерях".

Разделяет ее точку зрения и Вернер Шиффауэр, глава немецкого Совета по миграции: "Совершенно очевидно, что транзитные центры служат для устрашения. Речь идет о том, чтобы дать сигнал беженцам о том, что здесь им не особо рады".

Шиффауэр предупреждает и о последствиях для регионов, где появятся такие центры, которые будут восприниматься многими как тюрьмы: "Для любого города будет очень обременительным создание транзитного центра. Это можно сравнить с инородным телом, которое будет негативно влиять на социальную среду и вызывать противодействие".

Можно ли избежать попадания в транзитный центр?

У многих оппонентов идеи транзитных центров есть опасения, что мигранты будут пытаться избежать пребывания в них и скрыться в близлежащих населенных пунктах, что в свою очередь может спровоцировать конфликты с местными жителями.

Шиффауэр указывает на опыт Швейцарии, где существуют подобного рода лагеря. Половина мигрантов, которые там находились и должны были быть выдворены из страны, скрылись и сейчас нелегально находятся в Швейцарии и соседних странах. В Манхинге и Бамберге, согласно данным Баварского совета беженцев, этот показатель составляет 30 процентов.

В целом глава совета по миграции уверен, что создание транзитных центров имеет скорее символическое значение: мы что-то делаем, держим ситуацию под контролем, но фактически эти учреждения не смогут упорядочить ситуацию с мигрантами.

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