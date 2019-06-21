Новые немецкие сериалы: что смотреть после "Игры престолов" и "Чернобыля"

В 2017 году "Dark" стал первым немецким сериалом, снятым по заказу сервиса Netflix. Мрачный триллер о бесследном исчезновении детей в тихом городке оценили зрители и кинокритики: сейчас на портале IMDb рейтинг у сериала - 8,6. Многие называют его немецкой версией "Очень странных дел", но "Dark" гораздо реалистичнее и от этого намного страшнее американского сериала. По настроению "Тьма" напоминает скандинавские сериалы с бонусом в виде качественного саундтрека.

Тайны и загадки прошлого, первые подростковые чувства и немецкая прагматичность - вот, что можно увидеть в первом сезоне. События разворачиваются в вымышленном городе Винден, где расположена АЭС, но о ней позже. Городок маленький, поэтому пропажа школьника лишает нормальной жизни всех его обитателей. Чтобы не запутаться в сложных отношениях семей, во время просмотра лучше не отвлекаться, записывать имена героев или открывать "Википедию" (там есть специальные схемы).

После неожиданного успеха "Dark" продлили на второй сезон, новая серия выйдет уже 21 июня. Сейчас на создателей повлияла одна из самых обсуждаемых в Европе тем - проблема загрязнения климата и движение школьников за экологию Fridays for Future. Действие происходит уже в постапокалиптическом (возможно, здесь свою роль сыграет АЭС) Виндене в 2052 году. Только 21 июня, в день выхода первой серии нового сезона в берлинском метро можно купить билет, которым можно вновь воспользоваться 21 июня 2052 года. Один из билетов будет действовать все 33 года.

"Dogs of Berlin"

Если вы хоть раз смотрели "Tatort"(сериал выходит в Германии аж с 1970 года), то знаете, чего стоит ожидать от хорошего немецкого детектива. "Берлинских легавых" можно назвать экспортной версией любимого в Германии сериала.

Здесь тоже есть запутанная история и непростые взаимоотношения следователей. Еще один плюс "Берлинских легавых" - в картине снялась актриса Катарина Шюттлер (Katharina Schüttler), известная по мини-сериалу "Наши матери, наши отцы" и фильму "Oh Boy".

Кадр из сериала "Dogs of Berlin"

По сюжету в Берлине убивают известного футболиста германо-турецкого происхождения, и под подозрением оказываются местные банды неонацистов и мигрантские кланы. За дело берутся двое полицейских, которым придется не только найти преступников, но и научиться работать в команде. По словам актеров, большинство диалогов не были прописаны в сценарии и им приходилось импровизировать на съемочной площадке. Благодаря этому ходу "Легавых" хвалят за натуралистичность и отсутствие сцен из голливудских боевиков с наигранностью и массой спецэффектов. "Dogs of Berlin" стал вторым немецким сериалом, снятым специально для Netflix. Несмотря на то, что на первом сезоне история не заканчивается, стриминговый сервис пока не подтвердил продолжение "Легавых".

''Beat''

Тем, кто хочет посмотреть сериал без постоянного сравнения с американскими аналогами, понравится "Beat". Любовь и ненависть к берлинской клубной жизни: круглосуточные вечеринки, хорошая музыка и запретные развлечения.

Кадр из сериала "Beat"

Главный герой - промоутер, который работает в крупном техно-клубе, поэтому параллели со знаменитым Berghain напрашиваются сами собой. Однажды ему приходится заключить сделку со спецслужбами, и теперь он вынужден делать нелегкий выбор. Сериал сняли в 2018 году для сервиса Prime от Amazon и не продлили на второй сезон, поэтому все серии можно посмотреть всего за семь часов.

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