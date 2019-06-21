 Новые немецкие сериалы: что смотреть после ″Игры престолов″ и ″Чернобыля″ | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 21.06.2019

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Культура и стиль жизни

Новые немецкие сериалы: что смотреть после "Игры престолов" и "Чернобыля"

21 июня выходит новый сезон "Dark", первого немецкого сериала, снятого специально для Netflix. Почему его нужно посмотреть и на какие сериалы из Германии стоит обратить внимание?

Сериал Dark

Кадр из сериала "Dark"

В 2017 году "Dark" стал первым немецким сериалом, снятым по заказу сервиса Netflix. Мрачный триллер о бесследном исчезновении детей в тихом городке оценили зрители и кинокритики: сейчас на портале IMDb рейтинг у сериала - 8,6. Многие называют его немецкой версией "Очень странных дел", но "Dark" гораздо реалистичнее и от этого намного страшнее американского сериала. По настроению "Тьма" напоминает скандинавские сериалы с бонусом в виде качественного саундтрека.

Контекст

Популярность стриминговых сервисов растет в Германии быстрее всего среди молодежи.

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Тайны и загадки прошлого, первые подростковые чувства и немецкая прагматичность - вот, что можно увидеть в первом сезоне. События разворачиваются в вымышленном городе Винден, где расположена АЭС, но о ней позже. Городок маленький, поэтому пропажа школьника лишает нормальной жизни всех его обитателей. Чтобы не запутаться в сложных отношениях семей, во время просмотра лучше не отвлекаться, записывать имена героев или открывать "Википедию" (там есть специальные схемы).

После неожиданного успеха "Dark" продлили на второй сезон, новая серия выйдет уже 21 июня. Сейчас на создателей повлияла одна из самых обсуждаемых в Европе тем - проблема загрязнения климата и движение школьников за экологию Fridays for Future. Действие происходит уже в постапокалиптическом (возможно, здесь свою роль сыграет АЭС) Виндене в 2052 году. Только 21 июня, в день выхода первой серии нового сезона в берлинском метро можно купить билет, которым можно вновь воспользоваться 21 июня 2052 года. Один из билетов будет действовать все 33 года.

"Dogs of Berlin"

Если вы хоть раз смотрели "Tatort"(сериал выходит в Германии аж с 1970 года), то знаете, чего стоит ожидать от хорошего немецкого детектива. "Берлинских легавых" можно назвать экспортной версией любимого в Германии сериала.

Здесь тоже есть запутанная история и непростые взаимоотношения следователей. Еще один плюс "Берлинских легавых" - в картине снялась актриса Катарина Шюттлер (Katharina Schüttler), известная по мини-сериалу "Наши матери, наши отцы" и фильму "Oh Boy".

Кадр из сериала Dogs of Berlin

Кадр из сериала "Dogs of Berlin"

По сюжету в Берлине убивают известного футболиста германо-турецкого происхождения, и под подозрением оказываются местные банды неонацистов и мигрантские кланы. За дело берутся двое полицейских, которым придется не только найти преступников, но и научиться работать в команде. По словам актеров, большинство диалогов не были прописаны в сценарии и им приходилось импровизировать на съемочной площадке. Благодаря этому ходу "Легавых" хвалят за натуралистичность и отсутствие сцен из голливудских боевиков с наигранностью и массой спецэффектов. "Dogs of Berlin" стал вторым немецким сериалом, снятым специально для Netflix. Несмотря на то, что на первом сезоне история не заканчивается, стриминговый сервис пока не подтвердил продолжение "Легавых".

''Beat''

Тем, кто хочет посмотреть сериал без постоянного сравнения с американскими аналогами, понравится "Beat". Любовь и ненависть к берлинской клубной жизни: круглосуточные вечеринки, хорошая музыка и запретные развлечения.

Кадр из сериала Beat

Кадр из сериала "Beat"

Главный герой - промоутер, который работает в крупном техно-клубе, поэтому параллели со знаменитым Berghain напрашиваются сами собой. Однажды ему приходится заключить сделку со спецслужбами, и теперь он вынужден делать нелегкий выбор. Сериал сняли в 2018 году для сервиса Prime от Amazon и не продлили на второй сезон, поэтому все серии можно посмотреть всего за семь часов.

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Как не ошибиться в общении с немцами

  • Привет или Добрый день

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    "Привет" или "Добрый день"

    Приветствие "Hallo!" в Германии означает примерно то же, что русский "Привет!". Как раз по телефону немцы отвечают так редко. По телефону принято, поднимая трубку, называть свое имя, - особенно, если вам звонят на работу. Что касается "Hallo!", то людей старшего возраста и начальство все же лучше приветствовать более почтительно: "Guten Tag!" - то есть "Здравствуйте!", "Добрый день!"

  • Рукопожатие

    Как не ошибиться в общении с немцами

    Рукопожатие всегда

    Иностранцы нередко подтрунивают над немцами, иронизируя по поводу их привычки пожимать руки друг другу по любому поводу. Руку в Германии подают все - мужчины, женщины и даже дети. Подают при встрече, при прощании, заключая сделку, поздравляя кого-то с днем рождения или, скажем, с успешно выдержанным экзаменом.

  • Сколько раз целоваться

    Как не ошибиться в общении с немцами

    Сколько раз целоваться

    С кем целоваться при встрече и сколько раз: один, два (в обе щеки) или три? Сколько раз - этого в Германии точно не знает никто. Но целуются и заключают в объятия, разумеется, лишь родных и друзей. Просто хороших знакомых и коллег немцы часто приветствуют, комбинируя рукопожатие с последующим поцелуем (можно и в обе щеки).

  • Ты или Вы?

    Как не ошибиться в общении с немцами

    "Ты" или "Вы"?

    При знакомстве в Германии всегда сначала выбирают официальное обращение "Вы". Так следует обращаться и к шефу, независимо от его возраста. На "ты" немцы обычно переходят с близкими знакомыми, коллегами примерно одного возраста и в кругу ровесников – приятелей. Если разница в возрасте между двумя людьми существенна, принято, чтобы старший предлагал младшему перейти на "ты". Если, конечно, захочет.

  • Извините, пожалуйста!

    Как не ошибиться в общении с немцами

    Извините, пожалуйста!

    "Entschuldigen Sie, bitte!" или "Verzeihung!", то есть "Извините, пожалуйста" или "Прошу прощения", в Германии произносят, если, скажем, случайно кого-то толкнули. Но также если хотят спросить о чем-то или о чем-то попросить.

  • Пунктуальность

    Как не ошибиться в общении с немцами

    Пунктуальность

    Опаздывать даже на свидания или в гости, не говоря уже о деловых встречах, немцы очень не любят. Они ценят и собcтвенное время, и чужое. Правда, немецкая молодежь в этом случае более либеральна (скажем так). В любом случае, если вы опаздываете, лучше предупредить об этом своевременно - например, по телефону.

  • Разуваться или нет?

    Как не ошибиться в общении с немцами

    Разуваться или нет?

    Гостям в немецких квартирах разуваться не обязательно - если, конечно, это не просят специально хозяева. Часто они и сами ходят по дому в уличной обуви. Если же вы хотите, чтобы гости сняли ее, - предложите им тапочки.

  • Приятного аппетита!

    Как не ошибиться в общении с немцами

    Приятного аппетита!

    Приступать к трапезе, пока не подали еду всем, считается в Германии неприличным. Исключением может быть лишь настоятельная просьба хозяев начать есть, "пока не остыло". И обязательно надо пожелать друг другу приятного аппетита.

    Автор: Инга Ваннер


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