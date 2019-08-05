Новые методы российских властей по усмирению недовольных

Дубинки в ответ на протесты в Москве. Власть избрала тактику кнута против протестующих в столице. За кого чиновники держат народ, догадывается карикатурист Сергей Елкин.
Разгон протестов в Москве в Германии считают эскалацией насилия со стороны силовых органов. Но власти России едва ли остановятся в преследовании несогласных, опасаются наблюдатели. (05.08.2019)
Ни уступки властей, ни жесткие действия полиции не могут сбить накал оппозиционных протестов в Москве, пишут масс-медиа Германии. Самое интересное из публикаций на эту тему - в обзоре DW. (05.08.2019)