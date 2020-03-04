Новое украинское правительство: кто пришел на смену "технократам" Гончарука

Правительство "технократов" украинского уже экс-премьера Алексея Гончарука получило почетный статус "самое" и ушло в отставку. Именно в нем были самые молодые министры-реформаторы во главе с самым молодым премьером, проработавшие самый короткий срок из всех украинских правительств, но они не справились. Ведь для украинцев, как выразился во время выступления в Верховной раде президент Владимир Зеленский, "не воровать – мало".

Зеленский: В правительстве нужны не только новые лица, но и новые мозги

За освобождение Гончарука с поста премьера в среду, 4 марта, проголосовало 353 народных депутата Верховной рады. Перед голосованием за отставку кабмина Владимир Зеленский сначала похвалил, а затем сокрушительно раскритиковал Гончарука и его команду. Достижениями правительства президент назвал снижение инфляции, учетной ставки НБУ, борьбу с теневыми рынками, в частности, с игорным бизнесом и с нелегальными АЗС, приватизацию госпредприятий, уменьшение роли государства в экономике.

Президент Украины Владимир Зеленский

"Но, правда в том, что сегодня украинцам этого мало. И это правда. Не воровать - мало. Это - правительство новых лиц, но лиц мало. Нужны новые мозги и новые сердца. Это правительство знает, что делать, но знать мало. Нужно действительно очень много работать. Мы должны признавать ошибки ", - сказал Зеленский. Он упрекнул Гончарука в падении промышленного производства четвертый месяц подряд и провале коммуникации с местной властью и населением.

Алексей Гончарук послушно кивал, но потом, выйдя на трибуну, попытался ответить на претензии президента. "Шесть месяцев - это очень короткий срок, чтобы оценивать результаты любого правительства", - отметил глава правительства. При этом он указал, что отдельные результаты работы его кабмина украинцы уже видят в платежках во снижении цен на газ. Кроме того, подчеркнул Гончарук, правительство успешно провело анбандлинг "Нафтогаза", запустило рекордную приватизацию, первые концессионные конкурсы.

Экс-премьер Украины Алексей Гончарук

"И в этом правительстве не было коррупции, и оно системно с ней боролось с первого дня до последнего", - гордо заявил премьер. Ранее украинские СМИ писали, что у Зеленского и Гончарука возникла конфликтная ситуация из-за увольнения правительством главы государственной энергокомпании "Центрэнерго", которого считают лояльным к украинскому олигарху Игорю Коломойскому. Именно эту компанию в своем финальном выступлении в должности премьера вспомнил Гончарук. "В сентябре журналисты спросили у меня о борьбе с коррупцией в "Центрэнерго ". Я пообещал, что до конца отопительного сезона мы решим этот вопрос - и мы это сделали. Решение по этой компании уже принято", - заявил он.

Курс нового правительства Украины останется неизменным

Но заслуги Гончарука особо никого не интересовали. Его смещение было вопросом решенным. И президент представил на рассмотрение Рады кандидатуру Дениса Шмыгаля. За утверждение нового главы правительства проголосовал 291 депутат - представители монобольшинства, депутатские группы "Доверие" и "За будущее", а также 14 внефракционных депутатов.

"Предыдущее правительство делало все возможное, но сегодня украинцам нужно правительство, которое сделает невозможное. Я надеюсь, что именно таким и будет следующий кабинет министров", - заявил Зеленский и выразил надежду, что правительство Шмыгаля станет "правительством для людей".

Денис Шмыгаль представляет свою программу

Новоназначенный премьер сразу заявил, что его правительство будет сохранять и продолжать реформы и программы предыдущего кабинета. "Курс остается неизменным", - сказал Шмыгаль. По его словам, особое внимание нового кабмина будет уделено промышленному производству, агропромышленному развитию, социальным вопросам. В частности, одним из важных вопросов для его правительства остается поднятие уровня пенсий и минимальных зарплат.

В оппозиции перестановки в правительстве вызвали критику. "Только отправили одно правительство Зеленского в отставку, теперь назначили новое правительство Зеленского. А какая между ними разница? Ситуация изменится только тогда, когда уйдет в отставку сам Зеленский", - сказал журналистам депутат из фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович. Во фракции "Слуга народа" признают, что ранее сделали ложную ставку на "новые лица" в правительстве. "Через полгода мы увидели, что новых лиц мало, и к новому лицу нужен профессионализм и опыт. У Шмыгаля есть соответствующий опыт", - подчеркнула депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук.

Шмыгаля называют прекрасным менеджером

Еще месяц назад Дениса Шмыгаля мало кто знал в украинской политике. В деловых кругах он был более известен, так как работал менеджером в различных компаниях. Ему 44 года, он родился и учился во Львове. Окончил Львовский политехнический университет по специальности "менеджмент в производственной сфере", впоследствии стал кандидатом экономических наук, защитив диссертацию по региональной экономике. По программе подготовки менеджеров министерства экономики и энергетики Германии он учился и в Рейнско-Вестфальском техническом университете города Ахена.

Его карьера довольно пестрая: от кандидата-самовыдвиженца на выборах в Верховную раду в 2014 году, до генерального директора продовольственного ритейлера "Львовхолод" и топ-менеджера в структурах бизнес-империи Рината Ахметова.

В 2017-2019 годах Денис Шмыгаль занимал должность заместителя гендиректора компании "ДТЭК Западэнерго", был директором Бурштынской ТЭС, которая входит в структуру компании ДТЭК Ахметова. Предпоследнее рабочее место Шмыгаля - кресло председателя Ивано-Франковской облгосадминистрации, последнее - вице-премьера и министра развития общин и территорий в правительстве Алексея Гончарука. На этой должности он проработал ровно месяц.

Представляя в начале февраля в Раде его кандидатуру на утверждение министром, Гончарук сказал: "Этот человек … является прекрасным менеджером ... Я убежден, что он серьезно усилит нашу совместную команду". Вряд ли тогда премьер предполагал, что усиление закончится смещением его самого.

Депутаты фракции "Слуги народа" отрицают влияние на нового премьера кого-либо из олигархов. "Господин Шмыгаль где-то работал в бизнесе, но, в конце концов, он экономист, он менеджер хороший. Я не вижу здесь какого-то влияния финансово-промышленных групп", - сказала DW Ирина Верещук.

Поиск министров длился до последней минуты

После избрания Денис Шмыгаль представил свою новую команду. Среди них есть несколько министров из предыдущего правительства, в частности министр внутренних дел Арсен Аваков, министр юстиции Денис Малюська, министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Многие новые министры занимали должности во власти во времена Виктора Януковича. Именно это спровоцировало демарш фракции "Голос", которая покинула пленарное заседание. Депутат от этой фракции Александра Устинова назвала новый кабинет "правительством имени Януковича" и заявила о контрреволюции под масками новых лиц.

Рада утвердила новый состав правительства, отдельными постановлениями были утверждены министры обороны и иностранных дел, кандидатуры которых, согласно Конституции, внес на рассмотрение парламента президент. Главой МИД был утвержден Дмитрий Кулеба, а Минобороны - Андрей Таран. Еще четыре министерских портфеля остались вакантными.

О том, кто войдет в новый кабмин, депутаты не знали практически до последнего, поскольку с потенциальными министрами велись переговоры фактически до момента голосования. Именно это, по мнению политического аналитика фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Андрея Сухарина, может сыграть злую шутку с правительством Шмыгаля. "Высокоэффективное правительство не ищут в последние минуты. Правительство - это политики и управленцы, объединенные общей идеей изменений. А какая может быть общая идея у людей, которых нашли чуть ли не случайно и в очень короткое время", - сказал DW Сухарин. Он прогнозирует, что новое правительство будет не столь эффективным, как кабинет Алексея Гончарука.

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