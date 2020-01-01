Новое правительство Австрии приведено к присяге

Новое правительство Австрии, в которое вошли представители консервативной Австрийской народной партии (АНП) и "Зеленых", во вторник, 7 января, было приведено к присяге. Кабинет состоит из 14 министров. АНП получает 10 министерств, в том числе ключевые - внутренних дел, финансов, обороны и иностранных дел. Представители "Зеленых" возглавят четыре министерства, среди которых новое "суперведомство" по вопросам климата, экологии, энергетики, мобильности, инноваций и технологий. В состав правительства республики впервые вошло больше женщин, чем мужчин.

Председатель АНП Себастьян Курц во второй раз стал канцлером страны. АНП и "Зеленые" договорились о создании правящей коалиции 1 января, а на следующий день представили коалиционную программу.

Распад прежней коалиции из-за скандала вокруг бывшего вице-канцлера Штрахе

Правящая коалиция республики с участием АНП и правопопулистской Австрийской партии свободы (АПС) распалась в мае 2019 года в результате скандала вокруг экс-лидера правых популистов, бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. Согласно обнародованным записям скрытой камеры, в 2017 году Штрахе на вилле на Ибице предлагал мнимой племяннице российского олигарха госконтракты в обмен на незаконную финансовую помощь своей партии.

В июне было приведено к присяге переходное правительство под руководством экс-председателя Конституционного суда Бригитте Бирляйн . Бирляйн стала первой женщиной во главе правительства республики.

Досрочные парламентские выборы в Австрии в конце сентября завершились победой консервативной АНП Себастьяна Курца, набравшей 37,5 процента голосов. Второе место заняли социал-демократы (СПА) с наихудшим в истории партии результатом 21,2 процента голосов. Правых популистов из АПС поддержали 16,2 процента голосовавших, а "зеленых" - 13,9 процента.

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