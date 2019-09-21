Новое лекарство против туберкулеза

Туберкулез остается и в XXI веке опасной болезнью. Его возбудитель - палочка Коха - быстро вырабатывает резистентность. Но появился препарат для лечения особо сложных случаев.
Каждый год почти 9 миллионов человек по всему миру заболевают туберкулезом, почти полтора миллиона умирают от него. Одна из самых серьезных проблем здесь состоит в том, что возбудитель туберкулеза быстро вырабатывает резистентность, то есть устойчивость организма к воздействию медикаментов. Поэтому так важно, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (Food and Drug Administration, или FDA) одобрило новый препарат PA-824 (претоманид) для использования в лечении туберкулеза с широкой лекарственной устойчивостью в комбинации с двумя другими противотуберкулезными медикаментами – бедаквилином и линезолидом. Это третий противотуберкулёзный препарат, одобренный FDA за более чем 40 лет.
В чем сложность лечения туберкулеза?
"Лечить туберкулез с помощью одного препарата невозможно", - объясняет Себастьян Дитрих (Sebastian Dietrich) из организации"Врачи без границ" (Ärzte ohne Grenzen). "Когда в терапии используется только один медикамент, бактерии быстро становятся резистентны к лечению". В самом начале пациенту может стать лучше, однако вероятность развития устойчивости бактерий и их дальнейшего размножения в организме велика. Поэтому наиболее эффективно использовать сразу нескольких препаратов, чаще всего от трех до пяти, что значительно снижает риски.
Распознать и диагностировать туберкулез не так сложно. Но существует другая проблема: определить, резистентны ли микобактерии к тому или иному препарату, и соответственно - какое лечение окажется эффективным в каждом отдельном случае.
Туберкулез в России и Германии
Туберкулез - это инфекционная болезнь. Она широко распространена в бедных странах. Около 85 процентов новых случаев заболевания приходится на Африку, Южную Азию и западную часть Тихого океана. Однако количество заражений туберкулезом также высоко в таких странах как Грузия, Казахстан и Беларусь. Там также встречаются резистентные виды туберкулеза, очень трудно поддающиеся лечению. Почти половине всех пациентов медикаменты не помогают, то есть они остаются носителями инфекции и заражают других людей.
Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения о глобальной борьбе с туберкулезом за 2018 год, в списке стран с самыми высокими показателями туберкулеза Россия находится на 20 месте и при этом входит в первую тройку лидеров по числу больных лекарственно-устойчивым туберкулезом. После развала СССР заболеваемость туберкулезом стала резко расти и в 2000 году достигла пика - 90,7 на 100 тысяч населения. Однако в последние десять лет ситуация улучшается: в прошлом году заболеваемость активным туберкулезом опустилась до 42 случаев на 100 тысяч человек.
И все равно это очень много. Для сравнения: в 2017 году, согласно данным Федерального статистического ведомства, в Германии насчитывалось 6,7 больных на 100 тысяч населения. "В сравнении с другими странами это число не так высоко, - говорит Гласмахер о ситуации в Германии, - однако любая цифра слишком велика, если речь идет о туберкулезе". Среди взрослых немцев чаще всего туберкулезом болеют люди в возрасте 80 лет и старше. Возможно, они заразились еще после Второй мировой войны. Антисанитария и скопление большого числа людей в маленьких помещениях - идеальные условия для распространения инфекции.
Как рассказывает Сюзанне Гласмахер (Susanne Glasmacher) из института Роберта Коха в Берлине, в группе риска в Германии - и дети, родственники которых живут в странах с наибольшим распространением туберкулеза. Хотя чаще всего для передачи инфекции необходим тесный и постоянный контакт, нельзя исключить вероятность заражения даже при более поверхностном взаимодействии.
Смотрите также:
______________
Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?"