Новое лекарство против туберкулеза

Каждый год почти 9 миллионов человек по всему миру заболевают туберкулезом, почти полтора миллиона умирают от него. Одна из самых серьезных проблем здесь состоит в том, что возбудитель туберкулеза быстро вырабатывает резистентность, то есть устойчивость организма к воздействию медикаментов. Поэтому так важно, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (Food and Drug Administration, или FDA) одобрило новый препарат PA-824 (претоманид) для использования в лечении туберкулеза с широкой лекарственной устойчивостью в комбинации с двумя другими противотуберкулезными медикаментами – бедаквилином и линезолидом. Это третий противотуберкулёзный препарат, одобренный FDA за более чем 40 лет.

В чем сложность лечения туберкулеза?

"Лечить туберкулез с помощью одного препарата невозможно", - объясняет Себастьян Дитрих (Sebastian Dietrich) из организации"Врачи без границ" (Ärzte ohne Grenzen). "Когда в терапии используется только один медикамент, бактерии быстро становятся резистентны к лечению". В самом начале пациенту может стать лучше, однако вероятность развития устойчивости бактерий и их дальнейшего размножения в организме велика. Поэтому наиболее эффективно использовать сразу нескольких препаратов, чаще всего от трех до пяти, что значительно снижает риски.

Распознать и диагностировать туберкулез не так сложно. Но существует другая проблема: определить, резистентны ли микобактерии к тому или иному препарату, и соответственно - какое лечение окажется эффективным в каждом отдельном случае.

Туберкулез в России и Германии

Туберкулез - это инфекционная болезнь. Она широко распространена в бедных странах. Около 85 процентов новых случаев заболевания приходится на Африку, Южную Азию и западную часть Тихого океана. Однако количество заражений туберкулезом также высоко в таких странах как Грузия, Казахстан и Беларусь. Там также встречаются резистентные виды туберкулеза, очень трудно поддающиеся лечению. Почти половине всех пациентов медикаменты не помогают, то есть они остаются носителями инфекции и заражают других людей.

Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения о глобальной борьбе с туберкулезом за 2018 год, в списке стран с самыми высокими показателями туберкулеза Россия находится на 20 месте и при этом входит в первую тройку лидеров по числу больных лекарственно-устойчивым туберкулезом. После развала СССР заболеваемость туберкулезом стала резко расти и в 2000 году достигла пика - 90,7 на 100 тысяч населения. Однако в последние десять лет ситуация улучшается: в прошлом году заболеваемость активным туберкулезом опустилась до 42 случаев на 100 тысяч человек.

И все равно это очень много. Для сравнения: в 2017 году, согласно данным Федерального статистического ведомства, в Германии насчитывалось 6,7 больных на 100 тысяч населения. "В сравнении с другими странами это число не так высоко, - говорит Гласмахер о ситуации в Германии, - однако любая цифра слишком велика, если речь идет о туберкулезе". Среди взрослых немцев чаще всего туберкулезом болеют люди в возрасте 80 лет и старше. Возможно, они заразились еще после Второй мировой войны. Антисанитария и скопление большого числа людей в маленьких помещениях - идеальные условия для распространения инфекции.

Как рассказывает Сюзанне Гласмахер (Susanne Glasmacher) из института Роберта Коха в Берлине, в группе риска в Германии - и дети, родственники которых живут в странах с наибольшим распространением туберкулеза. Хотя чаще всего для передачи инфекции необходим тесный и постоянный контакт, нельзя исключить вероятность заражения даже при более поверхностном взаимодействии.

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Самые безопасные для здоровья профессии 1-е место: ученые-экономисты Как выяснилось, в Германии самой полезной для здоровья является профессия ученого-экономиста. Ее представители болеют реже всех остальных. Всего лишь 7,6 дня в год отсутствуют они по болезни на рабочем месте. По данным головного объединения больничных касс Германии, наиболее часто ученые-экономисты страдают нервно-психическими заболеваниями, снижением остроты зрения, остеохондрозом.

Самые безопасные для здоровья профессии 2-е место: программисты Специалисты по разработке программного обеспечения пропускают работу по болезни в среднем 7,8 дня в год. Специфика их работы такова, что им приходится трудиться за компьютером, да еще при искусственном освещении. Поэтому неудивительно, что многие представители этой профессии испытывают проблемы со зрением. Сидячая работа оборачивается кроме того болями в спине и предплечьях, а также простатитом.

Самые безопасные для здоровья профессии 3-е место: научно-техническая деятельность 8 дней в году отсутствуют на работе по бюллетеню инженеры и специалисты в области технических наук. Наиболее часто заболевшие жалуются на проблемы со зрением, психические расстройства, бессонницу.

Самые безопасные для здоровья профессии 4-е место: PR-специалисты Синдром эмоционального выгорания, простудные заболевания, депрессии, - по таким причинам чаще всего берут больничный специалисты по связям с общественностью. Впрочем, проблемы со здоровьем они испытывают нечасто. В среднем они пропускают по болезни всего 8,2 рабочего дня в год.

Самые безопасные для здоровья профессии 5-е место: географы, геологи и метеорологи Представители этих сфер деятельности наиболее часто страдают варикозным расширением вен, артритом, заболеванием голосовых связок, дерматитом, заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Однако на больничный садятся редко. Среднестатистический географ, геолог или метеоролог не выходит на работу по болезни 8,5 дня в год.

Самые безопасные для здоровья профессии 6-е место: преподаватели и научные сотрудники вузов Тот, кто преподает и занимается научно-исследовательской деятельностью в вузе, пользуется большим уважением в Германии. Впрочем, такая работа не только престижна, но и полезна для здоровья. Всего 8,6 рабочих дня в год пропускают по болезни представители этой профессии. Наиболее частые причины - нервные срывы, сердечнососудистые заболевания, головные боли.

Самые безопасные для здоровья профессии 7-е место: математики и статистики В среднем, 8,8 рабочего дня в год отсутствует на работе по бюллетеню среднестатистический представитель этой сферы деятельности. Из-за того, что специалисты по математике и статистике вынуждены много сидеть, им нередко приходится жаловаться на боли в спине, нарушения работы опорно-двигательного аппарата, варикозное заболевание.

Самые безопасные для здоровья профессии 8-е место: врачи-терапевты и стоматологи По последним данным, в Германии среднестатистический врач-стоматолог или терапевт не выходит на работу по болезни 10,4 дня в год. Основные причины - простудные и инфекционные заболевания, нервные срывы, остеохондроз, боли в спине, поражения соединительной ткани.

Самые безопасные для здоровья профессии 9-е место: ветеринары Согласно последним статистическим данным, 11,3 дня в год отсутствует на работе по бюллетеню среднестатистический представитель этой сферы деятельности. Вообще ветеринар - значительно более рискованная профессия, нежели врач, лечащий людей. Около 40 процентов ветеринаров по меньшей мере один раз за свою практику лечились от инфекций, полученных на работе. Чаще всего им передается стригущий лишай.

Самые безопасные для здоровья профессии 10-е место: менеджеры высшего звена Это наиболее вредная из самых безвредных сфер деятельности. Один ее представитель пропускает по болезни в среднем 11,9 рабочего дня. Стремление быстро двигаться вверх по карьерной лестнице не проходит бесследно. Стресс и постоянные риски нередко приводят к гипертонии, ишемической болезни сердца, хронической усталости, язвенной болезни и гастриту. Автор: Наталия Королева



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