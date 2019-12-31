Новогоднее обращение Путина 2020: старые сказки о главном

Владимир Путин впервые выступил с новогодним обращением к россиянам 20 лет назад. О том, что несколько лет его подменял Медведев, не все вспомнят. Сергей Елкин - о стабильности в понимании Кремля.
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