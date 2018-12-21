 Новая конституция Кубы закрепляет руководящую роль компартии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.12.2018

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Мир

Новая конституция Кубы закрепляет руководящую роль компартии

Парламент Кубы утвердил проект новой конституции страны, в нем частично признана частная собственность.

Парламент Кубы

Парламент Кубы

Национальная ассамблея народной власти (однопалатный парламент) Кубы в воскресенье, 23 декабря, утвердил проект новой конституции страны. За него проголосовали 583 депутата из 602, остальных девятнадцати на заседании не было.

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Документ закрепляет социалистический характер государства и руководящую роль Коммунистической партии в стране. Среди изменений в нем - частичное признание частной собственности, отказ от строительства коммунизма, а также создание постов президента и премьер-министра и ограничение пребывания на высшем государственном посту двумя пятилетними сроками. От намерения включить в текст новой конституции формулировку, допускающую заключение однополых браков, руководство Кубы отказалось.

Референдум по новой конституции пройдет на Кубе 24 февраля. Действующая конституция Кубы была принята при Фиделе Кастро в 1976 году.

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    Автор: Дмитрий Вачедин


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