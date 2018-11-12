 ″Новая газета″ узнала о контрактах фирм Пригожина на разработку месторождений в Сирии | Новости из Германии о России | DW | 20.01.2020

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Россия

"Новая газета" узнала о контрактах фирм Пригожина на разработку месторождений в Сирии

Парламент Сирии утвердил заключение договоров об освоении нефтяных и газовых месторождений с двумя российскими компаниями. Обе связаны с Евгением Пригожиным, пишет "Новая газета".

Евгений Пригожин

Евгений Пригожин

Парламент Сирии утвердил заключение контрактов на разработку трех блоков газовых и нефтяных месторождений с двумя российскими компаниями, связанными с Евгением Пригожиным. Хотя компании "Велада" и "Меркурий" являются новичками на нефтегазовом рынке, они получили право разрабатывать участки месторождений общей площадью не менее 12 тысяч квадратных километров, сообщила в воскресенье, 19 января, "Новая газета".

Издание напоминает, что на заседании 16 декабря 2019 года парламент Сирии принял законопроекты о заключении договоров на геологоразведку и добычу нефти и газа с российскими нефтяными компаниями "Велада" и "Меркурий". Как сообщил министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганим, запасы газа на каждом из трех участков составляют не менее 250 млрд кубометров.

"Велада" основана сотрудницей "Конкорда"

"Новая газета" выяснила, что компанию "Велада" с уставным капиталом 10 тысяч рублей в 2015 году учредила сотрудница связанной с Пригожиным компании "Конкорд менеджмент и консалтинг" Екатерина Трофимова.  В компании лишь один оплачиваемый сотрудник, ее выручка в 2015-2017 годах была нулевой, а в 2018 году составила 3,2 млн рублей. Летом 2018 года Трофимова уволилась из "Конкорда" и передала "Веладу" Дарье Барановской, пятикурснице Санкт-Петербургского технологического института.

Контекст

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"Новой газете" удалось дозвониться до Трофимовой в США, куда та уехала после увольнения из "Конкорда". Она подтвердила, что оформила на себя "Веладу" по просьбе бухгалтерии "Конкорда" за дополнительное вознаграждение. С Дарьей Барановской связаться не удалось.

"Меркурий" обеспечивал питанием военных

Другая компания - "Меркурий" - в 2015-2018 годах по контрактам с "Военторгом" обеспечивала питанием военнослужащих на Дальнем Востоке. В ней числилось более тысячи сотрудников, а доходы за 20018 год составили 3,1 млрд рублей, пишет далее газета. В настоящее время телефоны, указанные в объявлениях о наборе персонала в "Меркурий", не отвечают, а бывшая сотрудница отдела кадров на Камчатке сообщила изданию, что компания больше не занимается никакой деятельностью.

О связи "Меркурия" с Пригожиным сообщало издание "Настоящее время". Ее удалось установить после аварии в мае 2016 года вертолета неподалеку от резиденции Пригожина в поселке "Новый Версаль". В ходе расследования установлено, что вертолет принадлежал "Меркурию", а журналисты выяснили у одного из пилотов, что его он возил Пригожина и его жену в пределах Санкт-Петербурга и окрестностей.

Лишь две из множества компаний сирийского проекта

При этом "Велада" и "Меркурий" - лишь две из множества компаний сирийского проекта Пригожина, отмечается в материале. По информации "Новой газеты", в 2016 году во время визита сирийского министра Ганима в Москву были подписаны соглашения между Государственной нефтяной корпорацией Сирии и компанией "Евро Полис", связанной с частной военной компанией (ЧВК) Вагнера. Российская компания обязалась вести боевые действия с целью освобождения нефтегазовых месторождений в обмен на четверть объема последующей добычи, поясняется далее.

По данным СМИ, Евгений Пригожин, считающийся приближенным президента РФ Владимира Путина, в числе прочего связан с ЧВК Вагнера, бойцы которой участвуют в различных военных конфликтах, в частности, сирийском. Кроме того, Пригожину принадлежит, в частности, "Агентство интернет-исследований", более известное как "фабрика троллей".

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