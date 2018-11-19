 ″Новая газета″ узнала, как охранники Путина сделали состояние на землях на Рублевке | Новости из Германии о России | DW | 19.11.2018

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Россия

"Новая газета" узнала, как охранники Путина сделали состояние на землях на Рублевке

По данным "Новой газеты", личная гвардия президента России нажилась на земельных участках в элитном районе Подмосковья, многие из которых ранее принадлежали ветеранам войны.

Владимир Путин и Виктор Золотов

Владимир Путин и Виктор Золотов

Бывшие телохранители президента РФ Владимира Путина, большая часть которых позднее заняла руководящие посты в госструктурах, сделали состояние на сомнительных сделках с землей в Московской области, неподалеку от резиденции главы государства Ново-Огарево. Это следует из совместного расследования "Новой газеты" и международного Центра по исследованию коррупции и оргпреступности (OCCRP), которое издание опубликовало в понедельник, 19 ноября.

Речь идет, в частности, об участках сына и зятя директора Росгвардии Виктора Золотова, а также о земельной недвижимости главы МЧС Евгения Зиничева, отца губернатора Тульской области Геннадия Дюмина, первого заместителя директора ФСО Олега Климентьева и замдиректора ФСО Николая Кондратюка.

При предоставлении в собственность участков, чья рыночная стоимость, по оценкам "Новой газеты", в отдельных случаях достигала 1,5 млрд рублей (около 20 млн евро), использовались различные схемы.

"За смешные и символические суммы"

В случае с родственниками Золотова земельные угодья в Барвихе были приобретены напрямую у компании "Росса-Центр", принадлежавшей "Агрокомплексу "Горки-2". Это акционерное общество являлось наследником бывшего совхоза, в советский период входившего в административно-хозяйственное управление НКВД и основанного Феликсом Дзержинским.

Остальные операции по большей части совершались через некоммерческое партнерство пользователей земельных участков "Заря", которому наследник чекистского совхоза продал 12 га в деревне Солослово Московской области. При этом сделки проводились не на рыночных условиях, речь шла о "каких-то смешных или символических суммах", отмечают источники в ФСО.

Документы от "мертвых душ"

Ряд акционеров "Агрокомплекса "Горки-2", многие из которых являются ветеранами Великой Отечественной войны, утверждал, что участки у них отняли с помощью угроз, избиений и подделки документов.

Так поступили, к примеру, с Николаем Уваровым, чей отец "подписал" документы об обмене земли на акции в 1998 году - через два года после собственной смерти.

По словам Уварова, всего таких умерших "распорядителей" оказалось свыше 100.

При этом собеседник издания сообщил, что в 2006 году  на него "было совершено жестокое нападение", а спустя четыре года возбужденное по этому факту уголовное дело было "утрачено".

Внимание к благосостоянию Золотова и его родственников было приковано еще с момента расследования Фонда борьбы с коррупцией. Оценочная стоимость только той части имущества семьи Золотова, о которой известно СМИ, составляет более 663 млн рублей.

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    Автор: Марина Барановская


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Пользователи соцсетей вызывают Золотова на дуэль

Контекст

Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией: "Чайка", "Рыбкагейт" и другие расследования

Расследования ФБК Алексея Навального могли бы помочь российским властям в борьбе с коррупцией. Но пока они предпочитают бороться с создателем фонда. Галерея DW - о резонансных разоблачениях ФБК. (12.10.2018)  

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Фильм-расследование

Фильм-расследование

Расследование "Новой газеты"

Сайт ФБК

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Генералу Золотову пришлось подождать: Навальному помешали ответить на вызов на дуэль  

Кто назвал Золотова бандитом и как фигуранты дела Скрипаля попали в Солсбери - DW Новости  

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