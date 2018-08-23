 ″Новая газета″ опубликовала новое видео пыток в ярославской колонии | Новости из Германии о России | DW | 23.08.2018

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Россия

"Новая газета" опубликовала новое видео пыток в ярославской колонии

Фонд "Общественный вердикт" сообщил о повторных случаях пыток заключенных в печально известной ярославской колонии ИК-1. Во ФСИН заявили, что материалы уже направлены в следственные органы.

Сторожевая вышка

Фонд "Общественный вердикт" в четверг, 23 августа, распространил очередную видеозапись избиений заключенных в ярославской колонии номер 1 (ИК-1). Как и предыдущее, видео опубликовано на сайте "Новой газеты". На этих кадрах видно, как сотрудники колонии выстраиваются вдоль стен, заставляют пробегать между ними четверых заключенных, избивают их руками и дубинками, а также оскорбляют. В конце несколько надзирателей с дубинками заводят заключенных в закрытую комнату. Один из сотрудников колонии берет с собой мокрую простыню.

Контекст

Представитель ФСИН обвинил заключенного колонии в Ярославле, что он сам спровоцировал избивших его сотрудников. Карикатурист Сергей Елкин о том, откуда исходит вседозволенность в России. (24.07.2018)

Комитет ООН против пыток требует привлечь к ответственности всех виновных в избиении заключенного ярославской колонии Евгения Макарова. Глава комитета назвал систему тюрем в РФ государством в государстве. (10.08.2018)

ИК-1 получила печальную известность после опубликования в июле 2018 года "Новой газетой" видеоматериала о пытках осужденного Евгения Макарова. Публикация вызвала широкий общественный резонанс. 12 сотрудников колонии были арестованы, а само расследование передали в центральный аппарат Следственного комитета России. В новом видеодокументе фигурируют как сотрудники колонии, известные по первой записи, так и другие лица.

В пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) агентству "Интерфакс" заявили, что новые видеоматериалы были ранее найдены в ходе проверок в исправительных учреждениях Ярославской области и "14 августа направлены в следственные органы для принятия процессуального решения".

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  • На территории музея

    "Пермь-36" - памятник бесславному прошлому

    Стена

    Музей принял первых посетителей в 1996 году. С тех пор усилиями волонтеров, в том числе и немецких, были отремонтированы и восстановлены 15 зданий и сооружений лагеря и более двух километров лагерных заграждений.

  • На территории музея

    "Пермь-36" - памятник бесславному прошлому

    Идеальное "сосуществование"

    Музей изначально создавался и всегда позиционировал себя как независимый, общественный. Недвижимость принадлежала и продолжает принадлежать государству, хотя была предоставлена музею в бессрочное пользование на безвозмездной основе. Деньги на содержание и финансирование музея поступали из бюджетных средств (не все, но большая часть), а в содержательную часть власти не вмешивались.

  • Посетители

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    Что будет?

    Согласно недавним заявлениям представителей музея, государство решило забрать свое имущество назад и пересмотреть концепцию музея, фактически "подвинув" автономную негосударственную организацию "Пермь-36", которая создавала и все эти годы занималась общественным музеем.

  • На территории

    "Пермь-36" - памятник бесславному прошлому

    Кто решит проблему?

    Сообщения о том, что единственный в своем роде музей, расположенный на территории лагерного комплекса эпохи ГУЛАГа, может раствориться в пространстве, взбудоражили общественность как в России, так и за рубежом.

    Автор: Виталий Кропман


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Обращение с заключенными в российских колониях: "Хуже всего даже не избиения"

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"Пермь-36" - памятник бесславному прошлому

Этот уникальный, единственный в своем роде музей, расположенный на территории лагерного комплекса эпохи ГУЛАГа, фактически прекратил свою работу. В чем причина? (31.07.2014)  

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