"Новая газета" опубликовала новое видео пыток в ярославской колонии

Фонд "Общественный вердикт" в четверг, 23 августа, распространил очередную видеозапись избиений заключенных в ярославской колонии номер 1 (ИК-1). Как и предыдущее, видео опубликовано на сайте "Новой газеты". На этих кадрах видно, как сотрудники колонии выстраиваются вдоль стен, заставляют пробегать между ними четверых заключенных, избивают их руками и дубинками, а также оскорбляют. В конце несколько надзирателей с дубинками заводят заключенных в закрытую комнату. Один из сотрудников колонии берет с собой мокрую простыню.

ИК-1 получила печальную известность после опубликования в июле 2018 года "Новой газетой" видеоматериала о пытках осужденного Евгения Макарова. Публикация вызвала широкий общественный резонанс. 12 сотрудников колонии были арестованы, а само расследование передали в центральный аппарат Следственного комитета России. В новом видеодокументе фигурируют как сотрудники колонии, известные по первой записи, так и другие лица.

В пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) агентству "Интерфакс" заявили, что новые видеоматериалы были ранее найдены в ходе проверок в исправительных учреждениях Ярославской области и "14 августа направлены в следственные органы для принятия процессуального решения".

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