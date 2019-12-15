"Новая газета" нашла провокаторов против штаба Любови Соболь

"Новая газета" нашла провокаторов, которые организовывали акции против штаба Любови Соболь на выборах в Мосгордуму. Расследование опубликовано в воскресенье, 15 декабря.

Так, по данным издания, бывший сотрудник "фабрики троллей" Игорь Мангушев получил 300 тысяч рублей за обустройство "подпольного цеха" по подделке подписей за Соболь. "Расследование" об этом цехе опубликовало агентство ФАН бизнесмена Евгения Пригожина.

Фото и расписки в качестве доказательств

Еще один провокатор Арсений Шипеленко получил 850 тысяч рублей за "разоблачающее" интервью о Соболь, оно также было опубликовано в YouTube-канале агентства ФАН. В интервью Шипеленко рассказал, что Любовь Соболь не платит деньги сборщикам подписей.

В качестве доказательств "Новая газета" приводит фото провокаторов и расписки за получение ими вознаграждения. Один из участников кампании против Соболь получил 130 тысяч рублей за то, что обливал фекалиями сборщиков подписей в ее поддержку.

Протесты на выборах в Мосгордуму

Выборы в Мосгордуму состоялись 8 сентября. Любовь Соболь не была допущена до участия в них, поскольку часть подписей за нее признали недействительными. Вместе с ней до выборов не допустили еще ряд независимых кандидатов.

Недопуск кандидатов спровоцировал массовые митинги, были задержаны сотни человек, некоторые из них стали фигурантами "московского дела". В результате выборов 20 из 45 депутатских кресел получили оппозиционные кандидаты.

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