"Новая газета" направила в СК данные о связи убийства сирийца с "ЧВК Вагнера"

"Новая газета" направила в Следственный комитет (СК), Генпрокуратуру и администрацию президента РФ в Кремле письмо с отсканированной копией паспорта предполагаемого участника жестокой расправы над сирийцем, ответственность за которую СМИ возлагают на бойцов "ЧВК Вагнера". Видеозапись этого зверского убийства ранее была опубликована в интернете. Об этом сообщает само издание в среду, 27 ноября.

Журналисты потребовали от Генпрокурора Юрия Чайки, главы СК Александра Бастрыкина и главы администрации президента Антона Вайно возбудить уголовное дело на основании фактов, изложенных в расследовании "Новой газеты" относительно деятельности "ЧВК Вагнера".

Расправа над сирийцем и ее возможная связь с бойцами "ЧВК Вагнера"

30 июня 2017 года в интернете было опубликовано видео, на котором видно, как "несколько бойцов в неформальном снаряжении" без знаков отличия избивают лежащего на земле мужчину, внешне напоминающего араба, кувалдой. В ноябре 2019 года в сети появилось продолжение этой видеозаписи. На нем видно, что лежащему на земле без сознания мужчине отрезают голову и отрубают руки саперной лопаткой. После этого обезображенное тело подвешивают за ноги, обливают бензином и поджигают.

По информации СМИ, в частности, сирийского онлайн-издания Jesr Press, погибшим был Мохаммед Таха Исмаил Аль-Абдулла, дезертировавший из армии президента Сирии Башара Асада.

Проведя журналистское расследование,"Новая газета" установила, что одним из участников убийства был, предположительно, Станислав Д., служивший в "ЧВК Вагнера". Позже в СМИ появилась информация о том, что двумя его сообщниками были наемник Владислав А. и ветеран боевых действий в Чечне по имени Руслан.

Реакция Кремля на убийство сирийца участниками "ЧВК Вагнера"

Реагируя на публикацию журналистского расследования, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что спецслужбы проверяют достоверность этой информации. При этом запись убийства в Кремле назвали "шокирующим", однако добавили, что расследование преступления не является вопросом "администрации президента".

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