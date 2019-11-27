 ″Новая газета″ направила в СК данные о связи убийства сирийца с ″ЧВК Вагнера″ | Новости из Германии о России | DW | 27.11.2019

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Россия

"Новая газета" направила в СК данные о связи убийства сирийца с "ЧВК Вагнера"

Журналисты "Новой газеты" послали в СК, Генпрокуратуру и Кремль копию паспорта одного из предполагаемых участников зверского убийства сирийца и потребовали возбудить уголовное дело.

Бойцы сирийской армии президента страны Башара Асада на танке

По информации СМИ, убитый российскими наемниками из группы "ЧВК Вагнера" сириец дезертировал из армии президента Сирии Башара Асада

"Новая газета" направила в Следственный комитет (СК), Генпрокуратуру и администрацию президента РФ в Кремле письмо с отсканированной копией паспорта предполагаемого участника жестокой расправы над сирийцем, ответственность за которую СМИ возлагают на бойцов "ЧВК Вагнера". Видеозапись этого зверского убийства ранее была опубликована в интернете. Об этом сообщает само издание в среду, 27 ноября.

Журналисты потребовали от Генпрокурора Юрия Чайки, главы СК Александра Бастрыкина и главы администрации президента Антона Вайно возбудить уголовное дело на основании фактов, изложенных в расследовании "Новой газеты" относительно деятельности "ЧВК Вагнера".

Расправа над сирийцем и ее возможная связь с бойцами "ЧВК Вагнера"

30 июня 2017 года в интернете было опубликовано видео, на котором видно, как "несколько бойцов в неформальном снаряжении" без знаков отличия избивают лежащего на земле мужчину, внешне напоминающего араба, кувалдой. В ноябре 2019 года в сети появилось продолжение этой видеозаписи. На нем видно, что лежащему на земле без сознания мужчине отрезают голову и отрубают руки саперной лопаткой. После этого обезображенное тело подвешивают за ноги, обливают бензином и поджигают.

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По информации СМИ, в частности, сирийского онлайн-издания Jesr Press, погибшим был Мохаммед Таха Исмаил Аль-Абдулла, дезертировавший из армии президента Сирии Башара Асада.

Проведя журналистское расследование,"Новая газета" установила, что одним из участников убийства был, предположительно, Станислав Д., служивший в "ЧВК Вагнера". Позже в СМИ появилась информация о том, что двумя его сообщниками были наемник Владислав А. и ветеран боевых действий в Чечне по имени Руслан. 

Реакция Кремля на убийство сирийца участниками "ЧВК Вагнера"

Реагируя на публикацию журналистского расследования, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что спецслужбы проверяют достоверность этой информации. При этом запись убийства в Кремле назвали "шокирующим", однако добавили, что расследование преступления не является вопросом "администрации президента".

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    Автор: Илья Коваль


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Ссылки в интернете

Сообщение "Новой газеты" о том, что она направила в СК, Генпрокуратуру и администрацию президента РФ данные об убийстве сирийца бойцами "ЧВК Вагнера"

Сообщение "Новой газеты" о том, что она направила в СК, Генпрокуратуру и администрацию президента РФ данные об убийстве сирийца бойцами "ЧВК Вагнера"

Расследование "Новой газеты" о возможной связи "ЧВК Вагнера" с убийством сирийца

Расследование "Новой газеты" о возможной связи "ЧВК Вагнера" с убийством сирийца

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Статья сирийского онлайн-издания Jesr Press о личности человека, видео о расправе над которым появилось в интернете

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