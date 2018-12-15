 Новая автокефальная православная церковь в Украине (фотогалерея) | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 15.12.2018

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Украина

Новая автокефальная православная церковь в Украине (фотогалерея)

На объединительном поместном соборе в Киеве митрополита Епифания избрали главой автокефальной православной церкви Украины. DW о том, как в Украине объединили православных.

  • Софийский собор в Киеве

    Как в Украине объединили православных

    Новая православная церковь в Украине

    15 декабря 2018 года в Софийском соборе в Киеве состоялся объединительный поместный собор, на котором была учреждена новая автокефальная православная церковь Украины.

  • На объединительном соборе православных церквей в Киеве

    Как в Украине объединили православных

    Предстоятелем стал митрополит Епифаний

    Предстоятелем поместной православной церкви в Украине избран митрополит Епифаний из Украинской православной церкви Киевского патриархата (в центре). Он считается ближайшим сподвижником патриарха УПЦ КП Филарета. Сам Филарет не выдвинул свою кандидатуру. Одним из вероятных претендентов на пост главы новой церкви считался митрополит Винницкий Симеон - представитель УПЦ Московского патриархата.

  • Объединительнй собор в Украине

    Как в Украине объединили православных

    Собор в закрытом режиме

    В объединительном соборе принимали участие 192 делегата. Заседание проходило в закрытом режиме, без представителей СМИ.

  • митинг около Софийского собора в Киеве

    Как в Украине объединили православных

    Независимая и равноправная

    Украинская церковь стала автокефальной, то есть независимой и равноправной с другими поместными церквами. Синод новой церкви будет состоять из 12 архиереев. Каждые полгода половина Синода будет проходить ротацию, а срок полномочий члена Синода составит один год.

  • Объединительный поместный собор в Украине

    Как в Украине объединили православных

    "Большой государственный вопрос"

    В своем выступлении на соборе президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Вселенского патриарха Варфоломея, участников собора и "всех, кто верил в то, что это возможно", "кто за это боролся". "Сейчас решается большой государственный вопрос, - продолжил президент. - И я хочу сказать тем, кто собрался: вы непосредственные участники становления украинской независимой церкви".

  • Демонстрация в Киеве у Софийского собора

    Как в Украине объединили православных

    Тысячи верующих со всей Украины

    На Софийской площади собрались тысячи верующих со всех областей Украины, большинство приехали в столицу организованно. На площади установили большой экран для трансляции молебна, а также выступлений президента Украины Петра Порошенко и представителя Вселенского патриархата из Константинополя. В центре Киева были усилены меры безопасности.

  • Kiew Gläubige Ukrainer demonstrieren auf dem Sofijskaja-Platz (DW/Liliya Rzheutskaya)

    Как в Украине объединили православных

    Решение Вселенского патриархата

    Синод Вселенского патриархата решил начать процедуру предоставления автокефалии Украинской церкви в октябре. Был отменен указ 1686 года, в соответствии с которым Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, а также возобновлен канонический статус предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриарха Филарета и главы Украинской автокефальной православной церкви Макария.

  • Патриарх Кирилл и президент Владимир Путин

    Как в Украине объединили православных

    РПЦ разорвала отношения с Константинополем

    Русская православная церковь выступает против предоставления автокефалии украинской церкви. РПЦ объявила о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом, поскольку тот лишил юридической силы указ от 1686 года о передаче Москве Киевской митрополии и снял анафему с глав двух неканонических церквей в Украине.

    Автор: Ольга Мищенко


  • Софийский собор в Киеве

    Как в Украине объединили православных

    Новая православная церковь в Украине

    15 декабря 2018 года в Софийском соборе в Киеве состоялся объединительный поместный собор, на котором была учреждена новая автокефальная православная церковь Украины.

  • На объединительном соборе православных церквей в Киеве

    Как в Украине объединили православных

    Предстоятелем стал митрополит Епифаний

    Предстоятелем поместной православной церкви в Украине избран митрополит Епифаний из Украинской православной церкви Киевского патриархата (в центре). Он считается ближайшим сподвижником патриарха УПЦ КП Филарета. Сам Филарет не выдвинул свою кандидатуру. Одним из вероятных претендентов на пост главы новой церкви считался митрополит Винницкий Симеон - представитель УПЦ Московского патриархата.

  • Объединительнй собор в Украине

    Как в Украине объединили православных

    Собор в закрытом режиме

    В объединительном соборе принимали участие 192 делегата. Заседание проходило в закрытом режиме, без представителей СМИ.

  • митинг около Софийского собора в Киеве

    Как в Украине объединили православных

    Независимая и равноправная

    Украинская церковь стала автокефальной, то есть независимой и равноправной с другими поместными церквами. Синод новой церкви будет состоять из 12 архиереев. Каждые полгода половина Синода будет проходить ротацию, а срок полномочий члена Синода составит один год.

  • Объединительный поместный собор в Украине

    Как в Украине объединили православных

    "Большой государственный вопрос"

    В своем выступлении на соборе президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Вселенского патриарха Варфоломея, участников собора и "всех, кто верил в то, что это возможно", "кто за это боролся". "Сейчас решается большой государственный вопрос, - продолжил президент. - И я хочу сказать тем, кто собрался: вы непосредственные участники становления украинской независимой церкви".

  • Демонстрация в Киеве у Софийского собора

    Как в Украине объединили православных

    Тысячи верующих со всей Украины

    На Софийской площади собрались тысячи верующих со всех областей Украины, большинство приехали в столицу организованно. На площади установили большой экран для трансляции молебна, а также выступлений президента Украины Петра Порошенко и представителя Вселенского патриархата из Константинополя. В центре Киева были усилены меры безопасности.

  • Kiew Gläubige Ukrainer demonstrieren auf dem Sofijskaja-Platz (DW/Liliya Rzheutskaya)

    Как в Украине объединили православных

    Решение Вселенского патриархата

    Синод Вселенского патриархата решил начать процедуру предоставления автокефалии Украинской церкви в октябре. Был отменен указ 1686 года, в соответствии с которым Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, а также возобновлен канонический статус предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриарха Филарета и главы Украинской автокефальной православной церкви Макария.

  • Патриарх Кирилл и президент Владимир Путин

    Как в Украине объединили православных

    РПЦ разорвала отношения с Константинополем

    Русская православная церковь выступает против предоставления автокефалии украинской церкви. РПЦ объявила о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом, поскольку тот лишил юридической силы указ от 1686 года о передаче Москве Киевской митрополии и снял анафему с глав двух неканонических церквей в Украине.

    Автор: Ольга Мищенко


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  • Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко в Верховной раде

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    "Провокация задумана с тем, чтобы использовать две неканонические раскольничьи церкви на Украине, которые никогда не были признаны ни одной православной церковью. <…> Патриарх Варфоломей признал их каноническими и снял анафему с двух иерархов, возглавляющих эти раскольничьи церкви", - так считают в Москве. Эту точку зрения озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Автор: Григорий Аросев


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Что думают про томос в родном селе митрополита УПЦ МП Онуфрия

Контекст

Что думают об автокефалии в родном селе митрополита УПЦ МП Онуфрия?

Митрополит УПЦ МП Онуфрий призвал епископов не участвовать в объединительном соборе в Киеве. Корреспондент DW побывала на Буковине, в родном селе Онуфрия, и поговорила об автокефалии с односельчанами митрополита. (15.12.2018)  

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Объединительный собор назначен на 15 декабря. На нем объявят о создании автокефальной церкви в Украине, утвердят ее устав и выберут предстоятеля.

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