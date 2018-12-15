Новая автокефальная православная церковь в Украине (фотогалерея)

На объединительном поместном соборе в Киеве митрополита Епифания избрали главой автокефальной православной церкви Украины. DW о том, как в Украине объединили православных.
Смотрите также:
Митрополит УПЦ МП Онуфрий призвал епископов не участвовать в объединительном соборе в Киеве. Корреспондент DW побывала на Буковине, в родном селе Онуфрия, и поговорила об автокефалии с односельчанами митрополита. (15.12.2018)
Украинская православная церковь может получить автокефалию против воли Москвы. К чему это может привести, DW объяснил профессор Венского университета Рудольф Прокши. (14.12.2018)
Патриарх Кирилл потерпел историческое поражение. Но журналист Константин Эггерт видит в этом исторический шанс для РПЦ стать свободнее и обрести новую роль в обществе. (12.10.2018)