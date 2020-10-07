Нобелевскую премию по литературе 2020 года присудили американской поэтессе Луизе Глюк

Нобелевская премия по литературе 2020 года вручена американской поэтессе Луизе Глюк. Имя победительницы было объявлено в четверг, 8 октября, на официальном сайте премии.

В заявлении Шведской королевской академии говорится, что премия присуждена за "безошибочный поэтический голос, который своей строгой красотой придает универсальность индивидуальному существованию".

В 2019 году премию присудили сразу двум писателям

В 2019 году премия была вручена сразу двум лауреатам: награду за 2018 год получила польская писательница Ольга Токарчук, а за 2019 год - австриец Петер Хандке. Это было связано с тем, что в 2018 году премия по литературе не присуждалась из-за скандала в Шведской академии. В ноябре 2017 года в рамках кампании #MeToo 18 женщин - члены и сотрудницы Шведской академии обвинили в домогательствах фотографа и режиссера Жан-Клода Арно. По их словам, академии было известно о действиях Арно - мужа шведской поэтессы и прозаика Катарины Фростенсон, также являвшейся членом этой организации.

С 1901 по 2017 год лауреатами Нобелевской премии по литературе стали в общей сложности 114 человек. В предыдущий раз награда не вручалась во время Второй мировой войны. В 2017 году важнейшей международной премии в области литературы удостоен британский писатель японского происхождения Исигуро Кадзуо, годом ранее – американский автор и исполнитель Боб Дилан. В 2015 году Нобелевскую премию по литературе получила белорусская писательница Светлана Алексиевич.

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