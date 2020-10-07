 Нобелевскую премию по литературе 2020 года присудили американской поэтессе Луизе Глюк | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.10.2020

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Мир

Нобелевскую премию по литературе 2020 года присудили американской поэтессе Луизе Глюк

Лауреатом Нобелевской премии по литературе 2020 года стала американская поэтесса Луиза Глюк. Премия была присуждена "за безошибочный поэтический голос", заявили в Шведской академии.

Изображение медали, вручаемой Нобелевским лауреатам

Нобелевская премия по литературе 2020 года вручена американской поэтессе Луизе Глюк. Имя победительницы было объявлено в четверг, 8 октября, на официальном сайте премии.

В заявлении Шведской королевской академии говорится, что премия присуждена за "безошибочный поэтический голос, который своей строгой красотой придает универсальность индивидуальному существованию".

В 2019 году премию присудили сразу двум писателям

В 2019 году премия была вручена сразу двум лауреатам: награду за 2018 год получила польская писательница Ольга Токарчук, а за 2019 год - австриец Петер Хандке. Это было связано с тем, что в 2018 году премия по литературе не присуждалась из-за скандала в Шведской академии. В ноябре 2017 года в рамках кампании #MeToo 18 женщин - члены и сотрудницы Шведской академии обвинили в домогательствах фотографа и режиссера Жан-Клода Арно. По их словам, академии было известно о действиях Арно - мужа шведской поэтессы и прозаика Катарины Фростенсон, также являвшейся членом этой организации.

С 1901 по 2017 год лауреатами Нобелевской премии по литературе стали в общей сложности 114 человек. В предыдущий раз награда не вручалась во время Второй мировой войны. В 2017 году важнейшей международной премии в области литературы удостоен британский писатель японского происхождения Исигуро Кадзуо, годом ранее – американский автор и исполнитель Боб Дилан. В 2015 году Нобелевскую премию по литературе получила белорусская писательница Светлана Алексиевич.

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    Автор: Зильке Вюнш, Инга Ваннер


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Боб Дилан – лауреат Нобелевской премии по литературе

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