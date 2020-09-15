Нобелевский лауреат о роли литературы в Беларуси и мире

Среди гостей фестиваля Internationales Literaturfestival Berlin (ilb), несмотря на пандемию, - множество литературных звезд. Самые титулованные - лауреаты Нобелевской премии по литературе польская писательница и поэтесса с украинскими корнями Ольга Токарчук и перуанский прозаик и драматург Марио Варгас Льоса.

Льоса, приехавший в Берлин, принял участие в дискуссии, в ходе которой обсуждали роль культуры в целом и литературы в частности в становлении и защите демократии. Писатель подчеркнул в своем выступлении, что литература - не просто украшение демократии, а чтение - не просто вид досуга, не развлечение. Литература должна быть "оружием, с помощью которого мы можем вести борьбу против того, что считаем неправильным в обществе". Льоса подчеркнул, что происходящее в Беларуси, а также в Венесуэле, Никарагуа, на Кубе и не только там, показывает, как важно для искусства и литературы открывать возможности, будить желание перемен. "Мы начинаем мечтать, - сказал он, - а потом начинаем реализовывать наши мечты. И самая большая мечта - быть свободными".

Проблемы общества сегодня: новый виток расизма и разобщенность

Для британской писательницы и политической активистки Шарон Додуа Отоо, родители которой эмигрировали из Ганы, самая большая проблема, с которой сегодня должна помочь справиться литература, - это рост расизма. "В английских шахтах держали в XIX веке канареек: те первыми чувствовали опасные газы, - говорит Отоо, - так и мы, темнокожие, первыми почувствовали отравленную атмосферу летом 2020 года, после убийства Джорджа Флойда".

По словам писательницы, многие книги которой переведены и на немецкий язык, она спрашивает себя, есть ли вообще смысл сейчас заниматься "чистым" искусством: "Нужен ли писатель там, где нападают на синагоги, где беженцев, несмотря на коронавирус, держат в тесноте, где проповедники ненависти получают возможность участвовать в телевизионных токшоу?"

Даниэль Кельман

О росте национализма говорили и другие участники дискуссии. В частности, живущий в Лондоне индийский автор Панкадж Мишра, чьи страстные публицистические статьи часто публикуют британские газеты, критиковал национализм в Индии и с горечью заметил, что нравственное превосходство культуры над "массами" - чаще всего иллюзия.

Известного немецкого прозаика Даниэля Кельмана (Daniel Kehlmann), чей роман "Измеряя мир"стал самым кассовым немецким романом после знаменитого "Парфюмера" и переведен на 40 языков, включая русский, тоже беспокоят "национальные эгоизмы". По его мнению, пандемия коронавируса расшатала единство Европейского Союза: снова закрываются границы, каждая страна пытается по-своему бороться с вирусом. Кельман призывает к большей открытости и к большему культурному обмену: "Литература, театр, музыка напоминают нам о том, что есть что-то и за пределами нашей деревни".

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