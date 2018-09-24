 Нобелевские премии по литературе присуждены Ольге Токарчук и Петеру Хандке | Новости культуры, афиша | DW | 10.10.2019

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Культура

Нобелевские премии по литературе присуждены Ольге Токарчук и Петеру Хандке

Нобелевский комитет назвал лауреатов премии по литературе за 2018 и 2019 годы.

Петер Хандке и Ольга Токарчук

Петер Хандке и Ольга Токарчук

После перерыва в один год Нобелевский комитет назвал сразу двух лауреатов премии в области литературы. Награда за 2018 год будет вручена польской писательнице Ольге Токарчук, за 2019 год - австрийцу Петеру Хандке. Об этом в четверг, 10 октября, заявил Нобелевский комитет в Стокгольме.

В 2018 году - перерыв из-за скандала в Шведской академии

В 2018 году Нобелевскую премию по литературе было решено не вручать из-за масштабного скандала в присуждающей ее Шведской академии. В ноябре 2017 года в рамках кампании #MeToo 18 женщин - члены и сотрудницы Шведской академии обвинили в домогательствах фотографа и режиссера Жан-Клода Арно. По их словам, академии было известно о действиях Арно - мужа шведской поэтессы и прозаика Катарины Фростенсон, также являвшейся членом этой организации.

Контекст

Шведская академия, которая называет лауреата Нобелевской премии по литературе, в этом году не будет ее вручать. Никогда еще претензии к ней не были столь серьезными. (04.10.2018)

31 мая Светлане Алексиевич - выдающейся белорусской писательнице, пишущей на русском языке, лауреату Нобелевской премии - исполнилось 70 лет. Мы предоставляем ей слово. (31.05.2018)

В ходе скандала вокруг домогательств также выяснилось, что возглавляемый Арно культурный центр получал финансирование из Нобелевского фонда через свою супругу. Фростенсон впоследствии отказалась от членства в Шведской академии, как еще ряд ее коллег. В октябре 2018 года Арно был приговорен к двум годам тюрьмы.

С 1901 по 2017 год лауреатами Нобелевской премии по литературе стали в общей сложности 114 человек. В предыдущий раз награда не вручалась во время Второй мировой войны. В 2017 году важнейшей международной премии в области литературы удостоен британский писатель японского происхождения Исигуро Кадзуо, годом ранее – американский автор и исполнитель Боб Дилан. В 2015 году Нобелевскую премию получила белорусская писательница Светлана Алексиевич.

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