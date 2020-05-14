Нобелевские лауреаты призвали сделать общедоступной вакцину от COVID-19

Призыв признать вакцину от COVID-19 "глобальным всеобщим благом" опубликован в воскресенье, 28 июня, по инициативе Центра Мухаммада Юнуса, лауреата Нобелевской премии мира из Бангладеш. Обращение подписали еще 17 нобелевских лауреатов, 20 бывших президентов, 15 бывших премьер министров, а всего более 100 политиков, деятелей науки и культуры, общественных лидеров. Единственный представитель России в этом списке – последний президент СССР Михаил Горбачев.

Цель инициативы – добиться общедоступности вакцины по всему миру. В обращении указывается, что эффективность вакцинации будет зависеть в том числе и от того, смогут ли ее получить жители всех стран. Поэтому подписанты призывают правительства, фонды, благотворителей и бизнес бесплатно производить и распространять вакцину, проявив таким образом "коллективную ответственность за защиту всех уязвимых лиц".

Вакцина против коронавируса, который может вызвать заболевание легких COVID-19, по-прежнему в стадии разработки и тестирования. На сайте инициативы указывается, что примерное время получения готового препарата составляет около 18 месяцев или меньше, что будет абсолютным рекордом.

Спустя полгода после начала пандемии, в мире зафиксировано более десяти миллионов случаев инфицирования,и более 500 000 человек скончались.

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