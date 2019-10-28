 Нобелевские лауреаты обратились с открытым письмом в поддержку Юрия Дмитриева | Новости из Германии о России | DW | 14.06.2020

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Россия

Нобелевские лауреаты обратились с открытым письмом в поддержку Юрия Дмитриева

Светлана Алексиевич и Герта Мюллер, а также лауреат Гонкуровской премии Джонатан Литтелл призвали комиссара Совета Европы обратить внимание на возобновление процесса по делу главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева.

Историк Юрий Дмитриев

Юрий Дмитриев

Лауреаты Нобелевской премии по литературе Герта Мюллер (Herta Müller) и Светлана Алексиевич, а также лауреат Гонкуровской премии Джонатана Литтелла обратились к комиссару Совета Европы (СЕ) по правам человека Дунье Миятович с открытым письмом в поддержку российского историка Юрия Дмитриева, обвиняемого в изготовлении детской порнографии и насильственных действиях в отношении приемной дочери. Обращение опубликовала "Новая газета" в воскресенье, 14 июня, накануне возобновления процесса в Петрозаводском городском суде.

Уголовное дело против главы карельского отделения "Мемориала" основано "на желании заглушить память о репрессиях и расправиться с Дмитриевым, вытащившим наружу неоспоримые свидетельства черных страниц советской истории", заявили авторы письма, напомнив о "ползучей реабилитации сталинизма" в современной России. По их мнению, "российские власти стремятся переписать историю Сандармоха, оклеветав его первооткрывателя и беспочвенно обвинив Дмитриева в отвратительном преступлении".

Дмитриев может быть осужден на срок до 20 лет

"Дмитриев, установивший имена нескольких тысяч граждан пятидесяти восьми национальностей, расстрелянных в Сандармохе, и создавший там народный мемориал памяти, - как кость в горле. По предъявленным статьям 64-летний историк может быть осужден на срок до 20 лет. Такой приговор будет концом не только его исследовательской работы, но и жизни", - уверены Герта Мюллер, Светлана Алексиевич и Джонатан Литтелл.

Они напомнили, что в борьбе за освобождение карельского историка объединили усилия как рядовые граждане, так и европейские деятели культуры и науки. В частности, 20 послов европейских стран в РФ минувшей осенью посетили мемориальный комплекс Сандармох, "отдав дань и жертвам террора, и гражданскому подвигу Юрия Дмитриева", говорится далее в письме. Его авторы также отметили, что право на справедливое судебное разбирательство закреплено в 6-й статье Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. "Мы убеждены, если разбирательство по делу Дмитриева будет справедливым, Юрий выйдет на свободу", - заявили они.

Дело Юрия Дмитриева

Глава карельского отделения "Мемориала" известен как составитель и издатель Книг памяти жертв политических репрессий 1930-1940-х годов в Карелии и материалов по истории строительства Беломорканала. Кроме того, он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору.

В декабре 2016 года Юрий Дмитриев был арестован по анонимному доносу и обвинен в изготовлении детской порнографии. 5 апреля 2018 года Петрозаводский городской суд полностью оправдал Дмитриева по этой статье, признав за ним право на реабилитацию и возмещение ущерба.

14 июня того же года Верховный суд Карелии, удовлетворив жалобу прокуратуры, отменил приговор первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение. 27 июня 2018 года Дмитриев был задержан, а днем позднее арестован по подозрению в сексуальном насилии над приемной дочерью.

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    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


Смотреть видео 04:40

Дело Дмитриева: за что судят главу карельского "Мемориала"

 

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Свои подписи под петицией поставили писатели, актеры, режиссеры, журналисты и политики. Они считают, что главу карельского "Мемориала" хотят наказать за поиск мест захоронения жертв сталинского террора.

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