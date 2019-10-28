Нобелевские лауреаты обратились с открытым письмом в поддержку Юрия Дмитриева

Лауреаты Нобелевской премии по литературе Герта Мюллер (Herta Müller) и Светлана Алексиевич, а также лауреат Гонкуровской премии Джонатана Литтелла обратились к комиссару Совета Европы (СЕ) по правам человека Дунье Миятович с открытым письмом в поддержку российского историка Юрия Дмитриева, обвиняемого в изготовлении детской порнографии и насильственных действиях в отношении приемной дочери. Обращение опубликовала "Новая газета" в воскресенье, 14 июня, накануне возобновления процесса в Петрозаводском городском суде.

Уголовное дело против главы карельского отделения "Мемориала" основано "на желании заглушить память о репрессиях и расправиться с Дмитриевым, вытащившим наружу неоспоримые свидетельства черных страниц советской истории", заявили авторы письма, напомнив о "ползучей реабилитации сталинизма" в современной России. По их мнению, "российские власти стремятся переписать историю Сандармоха, оклеветав его первооткрывателя и беспочвенно обвинив Дмитриева в отвратительном преступлении".

Дмитриев может быть осужден на срок до 20 лет

"Дмитриев, установивший имена нескольких тысяч граждан пятидесяти восьми национальностей, расстрелянных в Сандармохе, и создавший там народный мемориал памяти, - как кость в горле. По предъявленным статьям 64-летний историк может быть осужден на срок до 20 лет. Такой приговор будет концом не только его исследовательской работы, но и жизни", - уверены Герта Мюллер, Светлана Алексиевич и Джонатан Литтелл.

Они напомнили, что в борьбе за освобождение карельского историка объединили усилия как рядовые граждане, так и европейские деятели культуры и науки. В частности, 20 послов европейских стран в РФ минувшей осенью посетили мемориальный комплекс Сандармох, "отдав дань и жертвам террора, и гражданскому подвигу Юрия Дмитриева", говорится далее в письме. Его авторы также отметили, что право на справедливое судебное разбирательство закреплено в 6-й статье Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. "Мы убеждены, если разбирательство по делу Дмитриева будет справедливым, Юрий выйдет на свободу", - заявили они.

Дело Юрия Дмитриева

Глава карельского отделения "Мемориала" известен как составитель и издатель Книг памяти жертв политических репрессий 1930-1940-х годов в Карелии и материалов по истории строительства Беломорканала. Кроме того, он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору.

В декабре 2016 года Юрий Дмитриев был арестован по анонимному доносу и обвинен в изготовлении детской порнографии. 5 апреля 2018 года Петрозаводский городской суд полностью оправдал Дмитриева по этой статье, признав за ним право на реабилитацию и возмещение ущерба.

14 июня того же года Верховный суд Карелии, удовлетворив жалобу прокуратуры, отменил приговор первой инстанции и направил дело на новое рассмотрение. 27 июня 2018 года Дмитриев был задержан, а днем позднее арестован по подозрению в сексуальном насилии над приемной дочерью.

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