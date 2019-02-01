Никол Пашинян: в Армении не было "цветной" революции

Новый премьер-министр Армении Никол Пашинян не видит противоречий в укреплении интеграции в рамках Евразийского экономического союза и параллельном развитии более тесные отношения с Европейским Союзом. Об этом Пашинян заявил в пятницу, 1 февраля, в эксклюзивном интервью DW. А терпимое отношение Кремля к мирной революции в Армении весной прошлого года он объяснил принципиальными отличиями событий весны прошлого года от так называемых "цветных" революций.

Революция в Армении не была "цветной"

"Мы не пытаемся сидеть на двух стульях, у нас нет такой цели, - заявил премьер-министр. - Европейский Союз поддерживает наши демократические реформы и не ставит перед нами задачу сделать выбор между Евразийским экономическим Союзом и ЕС". Отношения с обеими этими международными структурам, по его словам, абсолютно прозрачны. "Мы не собираемся развивать наши отношения с одним партнером в ущерб другому партнеру", - заявил Пашинян в интервью DW.

Отвечая на вопрос, почему Кремль, который, по оценке самого Пашиняна, не любит революций, спокойно отнесся к смене власти в Ереване, собеседник DW категорически отказался ставить события в Армении в один ряд с так называемыми "цветными революциями".

"В нашей революции не было никакого геополитического контекста, - заявил он, - и не было никакой иностранной силы, которая участвовала бы и была вовлечена в наш внутриполитический процесс". При этом Пашинян не уточнил, какую именно "иностранную силу" он имеет в виду.

Перечисляя по просьбе DW завоевания армянской революции, он заявил, что "главное достижение в том, что сейчас Армения демократическая страна, в стране искоренена системная коррупция, нет экономических монополий и все граждане равны перед законом и реально решают судьбу власти".

"Премьер-министру нужен быстрый успех"

На пресс-конференции по итогам переговоров Ангела Меркель назвала состоявшиеся в декабре прошлого года выборы в Армении"демократическими" и показавшими, что "население страны возлагает очень большие надежды на нового премьер-министра".

На выборах в Армении в декабре 2018 года

На переговорах с Пашиняном речь шла о том, добавила она, чтобы развитие двусторонних отношений служило улучшению условий жизни жителей Армении. "Премьер-министру нужны быстрые успехи", - заявила она. В прошлом году объем торговли между Германии и Арменией вырос, по данным канцлера, на 40 процентов, но это, считает Меркель, только начало. Берлин готов помочь новой власти в Ереване не только экономически, но и в борьбе с коррупцией, которая, подчеркнула Меркель, в прошлом оказывала негативное воздействие на экономическое развитие".

Никол Пашинян в свою очередь рад, как он выразился, "динамичному развитию отношений" с Германией, которая занимает для Армении первое место по объему внешней торговли в Европе и второе - в мире. Демократические реформы в Армении он назвал необратимыми и поблагодарил Евросоюз и Германию за готовность помочь в процессе демократизации страны.

Нагорный Карабах - трехсторонний конфликт

Второй главной темой переговоров премьер-министра Армении и канцлера Германии в Берлине была проблема Нагорного Карабаха.

Ангела Меркель, отвечая на вопросы журналистов, позитивно оценила тот факт, что в последнее время состоялись несколько встреч между премьер-министром Армении и президентом Азербайджана на эту тему, назвала действия Пашиняна в этом направлении "мужественными шагами". Она подчеркнула, что решение проблемы Нагорного Карабаха невозможно, если добрую волю будет проявлять только одна сторона и дальше разговоров дело не пойдет.

Никол Пашинян на пресс-конференции изложил свой взгляд на вещи. Решение проблемы Нагорного Карабаха, мир и стабильность в регионе, по его убеждению, могут быть результатом не двусторонних, а многосторонних усилий. К числу одной из сторон конфликта он относит и сам Нагорный Карабах.

Всякий вариант урегулирования конфликта, заявил Пашинян, должен быть приемлемым для всех его участников - для Армении, Азербайджана и Нагорного Карабаха. "Я всегда говорил, что могу вести переговоры от имени народа Армении, - заявил он, - но не от имени жителей Нагорного Карабаха, которые мне такого мандата не давали, в выборах они не участвовали". Глава правительства Армении надеялся, что Баку хотя бы "вполголоса" согласится с таким подходом, признает интересы населения Нагорного Карабаха. Но такой готовности со стороны Азербайджана нет, констатировал Пашинян.

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