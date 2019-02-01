 Никол Пашинян: в Армении не было ″цветной″ революции | Новости из Германии о Германии | DW | 01.02.2019

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Германия

Никол Пашинян: в Армении не было "цветной" революции

В интервью DW премьер-министр Армении рассказал об особенностях смены власти в Ереване и отношениях с ЕАЭС и ЕС. Ранее он провел в Берлине переговоры с канцлером Германии.

Ангела Меркель и Никол Пашинян

Ангела Меркель и Никол Пашинян

Новый премьер-министр Армении Никол Пашинян не видит противоречий в укреплении интеграции в рамках Евразийского экономического союза и параллельном развитии более тесные отношения с Европейским Союзом. Об этом Пашинян заявил в пятницу, 1 февраля, в эксклюзивном интервью DW. А терпимое отношение Кремля к мирной революции в Армении весной прошлого года он объяснил принципиальными отличиями событий весны прошлого года от так называемых "цветных" революций. 

Революция в Армении не была "цветной"

"Мы не пытаемся сидеть на двух стульях, у нас нет такой цели, - заявил премьер-министр. - Европейский Союз поддерживает наши демократические реформы и не ставит перед нами задачу сделать выбор между Евразийским экономическим Союзом и ЕС". Отношения с обеими этими международными структурам, по его словам, абсолютно прозрачны. "Мы не собираемся развивать наши отношения с одним партнером в ущерб другому партнеру", - заявил Пашинян в интервью DW.

Отвечая на вопрос, почему Кремль, который, по оценке самого Пашиняна, не любит революций, спокойно отнесся к смене власти в Ереване, собеседник DW категорически отказался ставить события в Армении в один ряд с так называемыми "цветными революциями".

"В нашей революции не было никакого геополитического контекста, - заявил он, - и не было никакой иностранной силы, которая участвовала бы и была вовлечена в наш внутриполитический процесс". При этом Пашинян не уточнил, какую именно "иностранную силу" он имеет в виду.
Перечисляя по просьбе DW завоевания армянской революции, он заявил, что "главное достижение в том, что сейчас Армения демократическая страна, в стране искоренена системная коррупция, нет экономических монополий и все граждане равны перед законом и реально решают судьбу власти".  

"Премьер-министру нужен быстрый успех"

На пресс-конференции по итогам переговоров Ангела Меркель назвала состоявшиеся в декабре прошлого года выборы в Армении"демократическими" и показавшими, что "население страны возлагает очень большие надежды на нового премьер-министра".

На выборах в Армении в декабре 2018 года

На выборах в Армении в декабре 2018 года

На переговорах с Пашиняном речь шла о том, добавила она, чтобы развитие двусторонних отношений служило улучшению условий жизни жителей Армении. "Премьер-министру нужны быстрые успехи", - заявила она. В прошлом году объем торговли между Германии и Арменией вырос, по данным канцлера, на 40 процентов, но это, считает Меркель, только начало. Берлин готов помочь новой власти в Ереване не только экономически, но и в борьбе с коррупцией, которая, подчеркнула Меркель, в прошлом оказывала негативное воздействие на экономическое развитие".

Никол Пашинян в свою очередь рад, как он выразился, "динамичному развитию отношений" с Германией, которая занимает для Армении первое место по объему внешней торговли в Европе и второе - в мире. Демократические реформы в Армении он назвал необратимыми и поблагодарил Евросоюз и Германию за готовность помочь в процессе демократизации страны.

Нагорный Карабах - трехсторонний конфликт

Контекст

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван поддерживает партнерские отношения и с Россией, и ЕС, но находиться под чьим-либо влиянием не будет. (10.12.2018)

Указом президента Армении Никол Пашинян назначен главой правительства, которое должно быть сформировано в течение 15 дней. В Ереване началось первое заседание нового парламента. (14.01.2019)

В Армении завершились первые в истории страны внеочередные выборы в парламент. Уверенную победу на них одержал блок "Мой шаг", руководимый премьер-министром страны Николом Пашиняном, сообщает корреспондент DW. (10.12.2018)

Второй главной темой переговоров премьер-министра Армении и канцлера Германии в Берлине была проблема Нагорного Карабаха.

Ангела Меркель, отвечая на вопросы журналистов, позитивно оценила тот факт, что в последнее время состоялись несколько встреч между премьер-министром Армении и президентом Азербайджана на эту тему, назвала действия Пашиняна в этом направлении "мужественными шагами". Она подчеркнула, что решение проблемы Нагорного Карабаха невозможно, если добрую волю будет проявлять только одна сторона и дальше разговоров дело не пойдет.

Никол Пашинян на пресс-конференции изложил свой взгляд на вещи. Решение проблемы Нагорного Карабаха, мир и стабильность в регионе, по его убеждению, могут быть результатом не двусторонних, а многосторонних усилий. К числу одной из сторон конфликта он относит и сам Нагорный Карабах.

Всякий вариант урегулирования конфликта, заявил Пашинян, должен быть приемлемым для всех его участников - для Армении, Азербайджана и Нагорного Карабаха. "Я всегда говорил, что могу вести переговоры от имени народа Армении, - заявил он, - но не от имени жителей Нагорного Карабаха, которые мне такого мандата не давали, в выборах они не участвовали". Глава правительства Армении надеялся, что Баку хотя бы "вполголоса" согласится с таким подходом, признает интересы населения Нагорного Карабаха. Но такой готовности со стороны Азербайджана нет, констатировал Пашинян.

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    Акции протеста в Ереване стали причиной многих неудобств для жителей и гостей города. Перекрываются автомагистрали, с перебоями работает транспорт, многие люди не могут попасть на работу, страдает учебный процесс в школах и вузах. Поэтому есть много недовольных тем, что нарушен привычный образ их жизни. Но в целом ереванцы с пониманием относятся к тому, что происходит в центре столицы.

  • В Брюсселе обеспокоены ситацией в Армении

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

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    Европейский Союз следит за ситуацией в Армении, которая вместе с пятью другими странами входит в программу ЕС "Восточное партнерство". Брюссель выразил разочарование срывом переговоров Саргсяна и Пашиняна и призвал армянские власти уважать право демонстрантов на свободу мирных собраний.

  • Armenien Proteste (Reuters/V. Baghdasaryan)

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    К протестующим присоединились военные

    В понедельник, 23 апреля, на сторону участников протестов перешли военнослужащие одной из частей, дислоцированных в Ереване. Министерство обороны подтвердило эту информацию, предупредив о последствиях для нарушителей воинской дисциплины, самовольно покинувших часть.

  • Armenien - Proteste zur Wahl des Ministerpräsidenten (Reuters/H. Baghdasaryan/Photolure )

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Победа демонстрантов

    В результате многодневных протестов Серж Саргсян 23 апреля объявил об отставке. "Никол Пашинян (лидер оппозиции - Ред.) был прав. Я был не прав. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра", - заявил Саргсян.

  • Глава оппозиционной фракции Елк Никол Пашинян

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

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    1 мая на специальном заседании Национального собрания прошли выборы нового премьер-министра Армении. Единственным кандидатом на этот пост был лидер протестного движения, глава оппозиционной фракции "Елк" Никол Пашинян. В итоге ему не удалось получить необходимое для избрания число голосов: Пашиняна поддержали лишь 45 депутатов, 56 проголосовали против.

  • Протестующие блокируют дорогу в Ереване

    Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

    Новая акция тотального гражданского неповиновения

    2 мая сторонники Никола Пашиняна в знак протеста против отказа парламента Армении избрать Пашиняна премьер-министром страны начали по его призыву акцию тотального неповиновения. Протестующие заблокировали некоторые дороги в Ереван, а также автотрассу в столичный аэропорт "Звартноц". Кроме того, в стране было полностью прекращено железнодорожное сообщение.

    Автор: Ольга Мищенко


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02:47 мин

Пашинян довел до конца мирную "бархатную революцию"

 

Контекст

Протесты в Армении против экс-президента Саргсяна: как это было

Серж Саргсян, 17 апреля избранный премьер-министром Армении, 23 апреля подал в отставку. Этому предшествовали массовые протесты в Ереване и других городах. После отставки они продолжились.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Пашинян довел до конца мирную "бархатную революцию"  

Никол Пашинян ушел в отставку, чтобы триумфально вернуться  

Никол Пашинян в "Немцова.Интервью" о том, почему Путин не вмешался в бархатную революцию в Армении.  

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