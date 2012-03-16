Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
В Молдавии избран новый президент. Правящей коалиции удалось договориться о поддержке с оппозиционной парламентской группой социалистов. Главой государства стал 63-летний юрист Николае Тимофти.
Правящая в Молдавии коалиция "Альянс за европейскую интеграцию" выдвинула кандидатом на пост президента юриста Николае Тимофти. Очередная попытка избрать главу государства будет предпринята 16 марта.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact