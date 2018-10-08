 Никки Хейли уходит в отставку с поста постпреда США при ООН | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.10.2018

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Мир

Никки Хейли уходит в отставку с поста постпреда США при ООН

Нового постпреда Соединенных Штатов при ООН назначат в течение нескольких недель, заявил президент страны Дональд Трамп. Хейли занимала эту должность с конца января 2017 года.

Постпред США при ООН Никки Хейли (фото из архива)

Постпред США при ООН Никки Хейли (фото из архива)

Постоянный представитель США при Организации Объединенных наций (ООН) Никки Хейли покинет этот пост в конце текущего года. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе встречи с Хейли во вторник, 9 октября. "Надеюсь, однажды вы вернетесь. Возможно, в иной ипостаси", добавил он.

Контекст

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Нового постпреда Соединенных Штатов при ООН назначат "в течение двух или трех недель", сообщил Трамп. По его словам, в США есть ряд "людей, которые хотели бы работать" в этой должности.

Хейли являлась постпредом Соединенных Штатов при ООН с конца января 2017 года. До назначения она занимала пост губернатора Южной Каролины.

В марте 2018 года свою должность покинул старший советник Трампа по экономическим вопросам Гэри Кон. В декабре 2017 года в отставку ушла эксперт Белого дома по Ближнему Востоку Дина Пауэлл, а несколькими месяцами ранее - главный стратег президента США Стивен Бэннон.

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    Автор: Илья Коваль


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