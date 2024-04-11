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Никка Валенсуэла

Пропустить раздел Никка Валенсуэла: избранные публикации

Никка Валенсуэла: избранные публикации

С корабля береговой охраны Китая поливают водой филиппинское судно снабжения в спорных водах, 5 марта 2024 года

Саммит США, Японии и Филиппин: что дальше ждет Азию?

Встреча в Вашингтоне может повысить роль Токио и Манилы в Индо-Тихоокеанском регионе. Но надолго ли эти перемены?
Конфликты11 апреля 2024 г.
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