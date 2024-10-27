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Никита Ошуев

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Никита Ошуев: другие публикации

Голосование на избирательном участке в Тбилиси

Как прошло голосование на парламентских выборах в Грузии

Как прошло голосование на парламентских выборах в Грузии

"Грузинская мечта" не получает конституционного большинства. Оппозиция не признает результаты. Репортаж DW из Тбилиси.
Политика27 октября 2024 г.
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