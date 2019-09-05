 Нидерланды переквалифицировали Цемаха из свидетелей по делу MH17 в подозреваемые | Новости из Германии о Европе | DW | 11.09.2019

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Европа

Нидерланды переквалифицировали Цемаха из свидетелей по делу MH17 в подозреваемые

Депутат Европарламента от Нидерландов считает, что требование Москвы отдать ей Владимира Цемаха в рамках обмена заключенными с Украиной свидетельствует об ответственности РФ в катастрофе MH17.

Владимир Цемах в зале суда в Киеве

Владимир Цемах в зале суда в Киеве, 5 сентября 2019 г.

Нидерланды переквалифицировали Владимира Цемаха, ранее считавшегося ключевым свидетелем по делу об уничтожении малайзийского самолета MH17 над Донбассом, в подозреваемые. Об этом в интервью DW в среду, 11 сентября, сообщила депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири. По ее словам, международная следственная группа (JIT) и нидерландский прокурор распространили письмо, в котором говорилось о том, что в соответствии с недавней информацией, появившейся этим летом, теперь Цемаха рассматривают в качестве одного из подозреваемых.

Кати Пири

Депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири

Кати Пири стала автором открытого письма, подписанного 4 сентября 40 депутатами Европарламента, в котором они призывали президента Украины Владимира Зеленского не допустить выдачи Владимира Цемаха Москве. По мнению Пири, Украина заплатила слишком высокую цену за возвращение на родину своих граждан.

Как заявила Пири, решение Киева включить Цемаха в список для обмена заключенными с Россией стало крайне болезненным и для Нидерландов, и для родственников жертв сбитого MH17. "С международной точки зрения у Украины есть обязательства, предусматривающие всестороннее сотрудничество в попытках найти ответственных за сбитый самолет MH17. И отдав одного из подозреваемых Москве, Украина тем самым не сдержала свое обещание", - считает европарламентарий.

Контекст

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Кремль только для вида продемонстрировал готовность к компромиссу. От обмена пленными больше выиграла Москва, чем Киев. Украина заплатила высокую цену, считает Бернд Йоханн. (07.09.2019)

Нидерланды подтвердили выдачу РФ в рамках обмена пленными Владимира Цемаха. Он проходит по делу о крушении MH17 свидетелем, а не подозреваемым, сообщает агентство AFP. (07.09.2019)

Настойчивое требование России отдать ей Цемаха свидетельствует о том, что Москва признаёт свою вину в катастрофе "Боинга" рейса MH17, полагает Кати Пири. Теперь нет практически никаких шансов на то, что международной следственной группе JIT удастся допросить Цемаха, уверена она.

"Разумеется, мы можем попросить Россию предоставить его для допроса. Но мы не настолько наивны. Если бы Москва хотела, чтобы его можно было вызвать на допрос, она бы так не подчеркивала необходимость его выдачи. Поэтому я боюсь, что Цемах больше никогда не появится в суде в качестве свидетеля", - полагает депутат Европарламента.

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    Следствие ищет свидетелей

    На сайте опубликованы фрагменты записей телефонных разговоров Дельфина и Ореона. "Ну че, колонну подтверждает, которую идет, Москва? Я говорю, подтверждение колонны, которая идет в сторону аэропорта… Москва подтверждает… видят они ее? Это колонна э-э-э этих… укропов?" - спрашивает один из фигурантов. Следствие обращается с просьбой о помощи ко всем, кто располагает информацией об этих людях.

  • Снимки со спутника

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    Выводы МСГ фактически совпадают с результатами расследования группы Bellingcat - экспертно-журналистской организации, занимающейся независимыми расследованиями по открытым источникам. 15 июля Bellingcat опубликовала доклад, в котором также утверждается, что причиной гибели "Боинга" стала ракета из установки "Бук", доставленной на территорию Украины из России.

  • Презентация доклада концерна Алмаз-Антей

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Российская версия

    В октябре 2015 года производитель комплекса "Бук" - российский концерн "Алмаз-Антей" - опубликовал итоги собственного расследования катастрофы. По версии концерна, "Боинг" был сбит из района близ сел Зарощенское и Великая Шишовка, находящихся под контролем вооруженных сил Украины. Эксперты Bellingcat, в свою очередь, утверждают, что в указанных точках не было украинских установок "Бук".

    Автор: Александра Елкина


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Что удалось узнать о катастрофе MH17

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