 Нидерланды обвинили Россию в препятствовании допросу Цемаха по делу MH17 | Новости из Германии о Европе | DW | 02.12.2019

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Европа

Нидерланды обвинили Россию в препятствовании допросу Цемаха по делу MH17

На запросы Гааги о выдаче экс-зенитчика "ДНР" Владимира Цемаха Москва отвечает, что не знает, где тот находится.

Владимир Цемах

Владимир Цемах

Нидерланды обвинили Россию в том, что она препятствует допросу украинского подозреваемого в деле о катастрофе самолета "Малайзийских авиалиний", сбитого в небе над Донбассом летом 2014 года. Несколько запросов о выдаче бывшего зенитчика самопровозглашенной "ДНР" Владимира Цемаха не имели успеха, заявила прокуратура в Гааге в понедельник, 2 декабря.

Российские власти каждый раз отвечали Нидерландам, что местонахождение Цемаха им неизвестно. Нидерландская прокуратура обвинила Москву, в том, что она предоставила возможность украинцу Цемаху, воевавшему на стороне сепаратистов, вернуться в Донбасс.

Контекст

"Все уверены, что я ненавижу русских", - говорит Пит Плуг, глава фонда жертв сбитого в 2014 году над Донбассом "Боинг 777". DW поговорила с ним перед началом уголовного суда в Гааге. (29.11.2019)

Новые данные Международной следственной группы по сбитому малайзийскому "боингу" нанесут серьезный репутационный удар по российской верхушке, считает Константин Эггерт. (15.11.2019)

Власти Украины передали Владимира Цемаха, считавшегося ключевым свидетелем по делу MH17, Москве в сентябре в рамках обмена пленными. Решение Киева включить его в список для обмена заключенными с Россией стало крайне болезненным и для Нидерландов, и для родственников жертв сбитого MH17. Через несколько дней Нидерланды заявили, что переквалифицировали Цемаха в подозреваемые по делу.

Дело о крушении самолета над Донбассом

Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ракетой над территорией Донецкой области 17 июля 2014 года. Все находившиеся на его борту 298 человек погибли.

В мае 2018 года Международная следственная группа (JIT) представила доклад о крушении самолета. В нем говорится, что ЗРК "Бук", из которого сбили самолет, доставили пророссийским сепаратистам с базы российской 53-й зенитной ракетной бригады, расположенной под Курском. В июне 2019 года JIT назвала имена трех россиян и одного украинца, подозреваемых в причастности к катастрофе. По ее данным, непосредственное отношение к крушению "Боинга" имеют бывший "министр обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский, полковник Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Смотрите также:

  • На месте крушения малазийского самолета

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    MH17 был сбит российским "Буком"

    Расследование показало, что "Боинг" был сбит ракетой серии 9М38, используемой в зенитно-ракетном комплексе "Бук". Установка была доставлена из России и запущена с территории, контролировавшейся тогда сепаратистами. Фрагменты ракеты серии "Бук" были обнаружены как при вскрытии тел членов экипажа, так и в одном из оконных проемов кабины самолета.

  • ЗРК Бук

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Маршрут "Бука"

    Международной следственной группе удалось установить большую часть маршрута, по которому ЗРК "Бук" следовал на территорию Украины, а также маршрут его движения в обратном направлении. По версии следствия, комплекс перемещался с территории России на территорию Восточной Украины и позже вывезен обратно в РФ на белом тягаче марки Volvo.

  • Поля в районе крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Место запуска ракеты

    Конечным пунктом назначения ЗРК "Бук" стали поля неподалеку от поселка Первомайский. Эту информацию подтверждают показания многочисленных свидетелей, которые видели столб дыма, установку "Бук" в районе поселка, а также саму ракету после ее запуска. После запуска ракеты "Бук" покинул это место своим ходом. Спустя некоторое время его снова погрузили на тягач и отвезли к российской границе.

  • На месте крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Альтернативные версии

    Следствием исключены версии о внештатной ситуации и теракте на борту самолета. Версия о том, что авиалайнер был сбит в воздухе военным самолетом, была также признана несостоятельной. На основании радиолокационных данных установлено, что на момент катастрофы воздушных судов, способных сбить рейс МН17, поблизости не находилось.

  • Игрушки н месте крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Виновные лица

    На данный момент Международная следственная группа установила личности около 100 человек, причастных к катастрофе. Двое из подозреваемых упоминаются на сайте нидерландской полиции как "фигурант 1, псевдоним: Орион (позывной), имя: Андрей Иванович" и "фигурант 2, псевдоним: Дельфин (позывной), имя: Николай Федорович". Их фамилии следствию пока неизвестны.

  • Презентация отчета Международной следственной группы

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Следствие ищет свидетелей

    На сайте опубликованы фрагменты записей телефонных разговоров Дельфина и Ореона. "Ну че, колонну подтверждает, которую идет, Москва? Я говорю, подтверждение колонны, которая идет в сторону аэропорта… Москва подтверждает… видят они ее? Это колонна э-э-э этих… укропов?" - спрашивает один из фигурантов. Следствие обращается с просьбой о помощи ко всем, кто располагает информацией об этих людях.

  • Снимки со спутника

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Расследование Bellingcat

    Выводы МСГ фактически совпадают с результатами расследования группы Bellingcat - экспертно-журналистской организации, занимающейся независимыми расследованиями по открытым источникам. 15 июля Bellingcat опубликовала доклад, в котором также утверждается, что причиной гибели "Боинга" стала ракета из установки "Бук", доставленной на территорию Украины из России.

  • Презентация доклада концерна Алмаз-Антей

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Российская версия

    В октябре 2015 года производитель комплекса "Бук" - российский концерн "Алмаз-Антей" - опубликовал итоги собственного расследования катастрофы. По версии концерна, "Боинг" был сбит из района близ сел Зарощенское и Великая Шишовка, находящихся под контролем вооруженных сил Украины. Эксперты Bellingcat, в свою очередь, утверждают, что в указанных точках не было украинских установок "Бук".

    Автор: Александра Елкина


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