 Нидерланды и Австралия провели с РФ встречу по делу о крушении MH-17 | Новости из Германии о Европе | DW | 27.03.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Нидерланды и Австралия провели с РФ встречу по делу о крушении MH-17

Консультации представителей Нидерландов и Австралии с Москвой носили конфиденциальный характер. Речь шла о правовой ответственности РФ, сообщил глава нидерландского МИД.

Фрагменты фюзеляжа Боинг-777 компании Малазийских авиалиний

Фрагменты фюзеляжа "Боинг-777" компании "Малазийских авиалиний"

Представители Нидерландов и Австралии обсудили с российской стороной вопросы правовой ответственности Москвы в связи с катастрофой в небе над Донбассом малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17. Об этом в среду, 27 марта, сообщил глава нидерландского МИД Стеф Блок в послании Генеральным штатам - парламенту страны - в Гааге.

То, что соответствующие консультации состоялись, подтвердил ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. "Договорились, что они будут носить конфиденциальный характер", - цитирует дипломата агентство ТАСС. При этом он отметил, что решение о следующей встрече пока не принято.

Трагедия рейса MH17

Контекст

После длительного перерыва в Брюсселе заседал Совет НАТО-Россия. Главными темами на нем стали: Украина, гибель рейса МН-17, дело Скрипалей и снижение рисков военной конфронтации. Подробности - от корреспондента DW. (31.05.2018)

Выводы международного расследования гибели малайзийского "Боинга" в небе над Донбассом никогда не признает не только Кремль, но и российское общество, считает Константин Эггерт. (29.09.2016)

"Боинг-777" компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившихся на его борту, погибли.

Международная следственная группа в мае 2018 года представила доклад о крушении самолета. Из него следует, что зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого сбили самолет, был доставлен пророссийским сепаратистам с базы 53-й зенитной ракетной бригады вооруженных сил РФ, расположенной под Курском.

Москва отвергает обвинения в причастности к крушению авиалайнера. В Минобороны РФ заверяют, что российские "Буки" никогда не пересекали границу Украины, а ракета, которой сбили Boeing, принадлежала войсковой части в Украине.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • На месте крушения малазийского самолета

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    MH17 был сбит российским "Буком"

    Расследование показало, что "Боинг" был сбит ракетой серии 9М38, используемой в зенитно-ракетном комплексе "Бук". Установка была доставлена из России и запущена с территории, контролировавшейся тогда сепаратистами. Фрагменты ракеты серии "Бук" были обнаружены как при вскрытии тел членов экипажа, так и в одном из оконных проемов кабины самолета.

  • ЗРК Бук

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Маршрут "Бука"

    Международной следственной группе удалось установить большую часть маршрута, по которому ЗРК "Бук" следовал на территорию Украины, а также маршрут его движения в обратном направлении. По версии следствия, комплекс перемещался с территории России на территорию Восточной Украины и позже вывезен обратно в РФ на белом тягаче марки Volvo.

  • Поля в районе крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Место запуска ракеты

    Конечным пунктом назначения ЗРК "Бук" стали поля неподалеку от поселка Первомайский. Эту информацию подтверждают показания многочисленных свидетелей, которые видели столб дыма, установку "Бук" в районе поселка, а также саму ракету после ее запуска. После запуска ракеты "Бук" покинул это место своим ходом. Спустя некоторое время его снова погрузили на тягач и отвезли к российской границе.

  • На месте крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Альтернативные версии

    Следствием исключены версии о внештатной ситуации и теракте на борту самолета. Версия о том, что авиалайнер был сбит в воздухе военным самолетом, была также признана несостоятельной. На основании радиолокационных данных установлено, что на момент катастрофы воздушных судов, способных сбить рейс МН17, поблизости не находилось.

  • Игрушки н месте крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Виновные лица

    На данный момент Международная следственная группа установила личности около 100 человек, причастных к катастрофе. Двое из подозреваемых упоминаются на сайте нидерландской полиции как "фигурант 1, псевдоним: Орион (позывной), имя: Андрей Иванович" и "фигурант 2, псевдоним: Дельфин (позывной), имя: Николай Федорович". Их фамилии следствию пока неизвестны.

  • Презентация отчета Международной следственной группы

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Следствие ищет свидетелей

    На сайте опубликованы фрагменты записей телефонных разговоров Дельфина и Ореона. "Ну че, колонну подтверждает, которую идет, Москва? Я говорю, подтверждение колонны, которая идет в сторону аэропорта… Москва подтверждает… видят они ее? Это колонна э-э-э этих… укропов?" - спрашивает один из фигурантов. Следствие обращается с просьбой о помощи ко всем, кто располагает информацией об этих людях.

  • Снимки со спутника

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Расследование Bellingcat

    Выводы МСГ фактически совпадают с результатами расследования группы Bellingcat - экспертно-журналистской организации, занимающейся независимыми расследованиями по открытым источникам. 15 июля Bellingcat опубликовала доклад, в котором также утверждается, что причиной гибели "Боинга" стала ракета из установки "Бук", доставленной на территорию Украины из России.

  • Презентация доклада концерна Алмаз-Антей

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Российская версия

    В октябре 2015 года производитель комплекса "Бук" - российский концерн "Алмаз-Антей" - опубликовал итоги собственного расследования катастрофы. По версии концерна, "Боинг" был сбит из района близ сел Зарощенское и Великая Шишовка, находящихся под контролем вооруженных сил Украины. Эксперты Bellingcat, в свою очередь, утверждают, что в указанных точках не было украинских установок "Бук".

    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 12:43

Россию обвинили в катастрофе MH17, Bellingcat назвал новое имя – DW Новости

Контекст

Что удалось узнать о катастрофе MH17

Международная следственная группа, расследующая причины катастрофы малайзийского "Боинга" в небе над Украиной, опубликовала промежуточный отчет. Главные выводы - в фотогалерее DW. (30.09.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Россию обвинили в катастрофе MH17, Bellingcat назвал новое имя – DW Новости  

В Украине покончил с собой летчик, которого в РФ винили в катастрофе MH17  

Рейс MH17: расследование трагедии в небе над Донбассом продолжается  

Также по теме

Niederlande Gedenkstätte Opfer des Flugs MH17 | König & Königin

Нидерланды и Австралия обвинили РФ в причастности к катастрофе MH17 25.05.2018

Нидерланды и Австралия официально считают Россию виновной в трагедии. Нидерланды призвали Москву сотрудничать в расследовании дела MH17 и выплатить компенсацию близким жертв.

Ukraine Absturzort der MH17

Нидерланды заявили о контактах с РФ по поводу ответственности в деле MH17 08.02.2019

Нидерланды надеются провести с Москвой официальные переговоры об ответственности России в трагедии рейса MH17. В МИД РФ намерены обсуждать с Амстердамом другие темы.

UN Sicherheitsrat Sondersitzung Gaza Nikki Haley

Постпред США при ООН обвинила РФ в разжигании конфликта в Донбассе 30.05.2018

В Совбезе ООН прошло первое с начала года заседание по ситуации на востоке Украины. Стороны обсудили обстановку в Донбассе и расследование крушения малайзийского Boeing-777.

Реклама

Самые читаемые

Пять лет аннексии Крыма: в ЕС задумались, как усилить давление на РФ  

Корь в России, Украине и Германии: три страны - одна причина  

Гуайдо обвинил Мадуро в нарушении конституции из-за российских военных  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно