 Не националисты, а ″патриоты″: чем опасны австрийские правые хипстеры? | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 19.09.2018

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Европа

Не националисты, а "патриоты": чем опасны австрийские правые хипстеры?

В Австрии растет популярность молодежного движения идентаристов: их цель - сократить поток мигрантов и сохранить европейскую идентичность. Чем можно объяснить его успех? Репортаж DW.

Акция протеста австрийских идентаристов (фото из архива)

Акция протеста австрийских идентаристов (фото из архива)

Осенней ночью 2016 года группа молодых австрийцев подогнала к памятнику императрицы Марии Терезии в центре Вены подъемный кран и набросила 20-метровой статуе на голову гигантский никаб (мусульманский головной убор, закрывающий лицо) К монументу прикрепили плакат с надписью "Исламизация? Нет, спасибо!".

"Модернизированная форма расизма"?

Акцию организовала австрийская ветвь движения идентаристов, которых зачастую называют правыми хипстерами. Идентаристы - общеевропейское молодежное движение, зародившееся во Франции в 2003 году. В последнее время тон в организации задает ее австрийское крыло. Политолог, научный сотрудник Зальцбургского университета Фарид Хафез называет идеологию группы "модернизированной формой расизма".

Судно идентаристов в Средиземном море

Идентаристы зафрахтовали судно, чтобы блокировать корабли НКО в Средиземном море

Австрийские идентаристы используют соцсети для того, чтобы привлечь внимание к своим уличным акциям и попасть в поле зрения СМИ. В апреле 2016 года члены движения вскарабкались на крышу штаб-квартиры партии "зеленых" на юге Австрии и развернули баннер, обвиняющий политиков в поддержке исламизации Европы.

В том же году правые хипстеры ворвались на спектакль, в котором играли беженцы: молодые люди распыляли жидкость, похожую на кровь, и разбрасывали листовки с лозунгом "мультикультурализм убивает". А один из лидеров австрийских идентаристов, 29-летний Мартин Зелльнер, зафрахтовал судно с целью блокирования кораблей гуманитарных организаций, помогающих мигрантам переправиться из Ливии в Европу по Средиземному морю.

Правые хипстеры - за Европу без иммигрантов

В июле 2018 года суд в Граце оправдал 17 членов и сторонников группы: молодых людей обвиняли в создании преступной организации и разжигании ненависти в отношении выходцев из Турции и мусульман. Похоже, что решение суда придало идентаристам уверенности. На следующий день после вынесения вердикта в Youtube появилась видеозапись беседы Зелльнера с его девушкой - американской активисткой и видеоблогером Бриттани Петтибон.

Мартин Зелльнер

Мартин Зелльнер

Оба утверждают, что тактика движения не является расистской. Впрочем, по своим взглядам правые хипстеры мало чем отличаются от других ультраправых протестных движений, в том числе и от немецкого ксенофобского движения Pegida.

Идентаристы выступают за однородную Европу с белым населением, считают, что континент превращается в "исламское государство" и распространяют теорию заговора, согласно которой место светлокожих европейцев в скором времени займут мигранты из стран Ближнего Востока и Африки. В основе этой теории лежат завышенная статистика и ничем не подкрепленные демографические прогнозы: в действительности же доля граждан третьих стран сейчас составляет лишь около 4 процентов от общего населения ЕС.

Не националисты, а патриоты?

Несмотря на свои взгляды, идентаристы пытаются избавиться от клейма расистов и отмежеваться от традиционных ультраправых сил. Для этого молодые люди стремятся использовать более нейтральную терминологию. К примеру, Мартин Зелльнер называет себя не националистом, а патриотом. Члены движения обозначают свою идеологию как "этноплюрализм", однако, по сути, она предусматривает разделение наций и предотвращение массовой миграции ради сохранения "европейской идентичности".

Акция протеста австрийских идентаристов против беженцев, 2015 г.

Акция протеста австрийских идентаристов против беженцев, октябрь 2015 года

Идентаристы продвигают и идею "реэмиграции": под этим они понимают ограничение свободы вероисповедания до такой степени, чтобы мусульмане были вынуждены вернуться в страны своего происхождения.

В Австрии тон задают правые популисты

Популярность австрийских идентаристов растет на фоне общего усиления влияния местных правых сил. В декабре 2017 года правопопулистская Австрийская партия свободы (АПС) сформировала коалицию с консервативной Австрийской народной партией (АНП). Новое правительство выступило с инициативой сократить социальные выплаты иностранцам и усложнить процедуру получения гражданства для беженцев.

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В 2015 году, в самый разгар миграционного кризиса в Европе, убежище в Австрии попросили порядка 90 000 человек: это привело к росту исламофобии в обществе. Хотя число прибывающих беженцев быстро сократилось (в период с января по август 2017 года было подано всего-навсего 17 000 заявлений), ультраправые партии продолжают подогревать страхи рядовых граждан.

Результаты опроса, проведенного фондом Бертельсманна (Bartelsmann Stiftung) в 2017 году, свидетельствуют: более четверти австрийцев-немусульман не хотели бы жить по соседству с теми, кто исповедует эту религию.

Экстремизм в Австрии становится обыденным явлением

Независимый журналист Эмран Фероз вырос в Австрии в семье выходцев из Афганистана. "К расистским высказываниям стали относиться более терпимо. На фоне роста популярности Австрийской партии свободы расизм и враждебность стали обычным явлением", - посетовал он в беседе с DW.

Ряд членов партии приняли участие и в акциях протеста идентаристов. Австрийские правые хипстеры хорошо интегрированы в глобальную сеть правых популистов. К примеру, Мартин Зелльнер выступал на мероприятиях Pegida в Дрездене.

В то же время немецкий политолог Манес Вайскирхер (Manes Weisskircher) считает, что влияние идентаристов не стоит преувеличивать. По его словам, в данный момент они неспособны повлиять на современную политику. Вместе с тем их действия служат лишним напоминанием того, насколько актуальными являются вопросы иммиграции и интеграции - особенно в том, что касается мусульман, резюмировал эксперт.

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