Не националисты, а "патриоты": чем опасны австрийские правые хипстеры?

Осенней ночью 2016 года группа молодых австрийцев подогнала к памятнику императрицы Марии Терезии в центре Вены подъемный кран и набросила 20-метровой статуе на голову гигантский никаб (мусульманский головной убор, закрывающий лицо) К монументу прикрепили плакат с надписью "Исламизация? Нет, спасибо!".

"Модернизированная форма расизма"?

Акцию организовала австрийская ветвь движения идентаристов, которых зачастую называют правыми хипстерами. Идентаристы - общеевропейское молодежное движение, зародившееся во Франции в 2003 году. В последнее время тон в организации задает ее австрийское крыло. Политолог, научный сотрудник Зальцбургского университета Фарид Хафез называет идеологию группы "модернизированной формой расизма".

Идентаристы зафрахтовали судно, чтобы блокировать корабли НКО в Средиземном море

Австрийские идентаристы используют соцсети для того, чтобы привлечь внимание к своим уличным акциям и попасть в поле зрения СМИ. В апреле 2016 года члены движения вскарабкались на крышу штаб-квартиры партии "зеленых" на юге Австрии и развернули баннер, обвиняющий политиков в поддержке исламизации Европы.

В том же году правые хипстеры ворвались на спектакль, в котором играли беженцы: молодые люди распыляли жидкость, похожую на кровь, и разбрасывали листовки с лозунгом "мультикультурализм убивает". А один из лидеров австрийских идентаристов, 29-летний Мартин Зелльнер, зафрахтовал судно с целью блокирования кораблей гуманитарных организаций, помогающих мигрантам переправиться из Ливии в Европу по Средиземному морю.

Правые хипстеры - за Европу без иммигрантов

В июле 2018 года суд в Граце оправдал 17 членов и сторонников группы: молодых людей обвиняли в создании преступной организации и разжигании ненависти в отношении выходцев из Турции и мусульман. Похоже, что решение суда придало идентаристам уверенности. На следующий день после вынесения вердикта в Youtube появилась видеозапись беседы Зелльнера с его девушкой - американской активисткой и видеоблогером Бриттани Петтибон.

Мартин Зелльнер

Оба утверждают, что тактика движения не является расистской. Впрочем, по своим взглядам правые хипстеры мало чем отличаются от других ультраправых протестных движений, в том числе и от немецкого ксенофобского движения Pegida.

Идентаристы выступают за однородную Европу с белым населением, считают, что континент превращается в "исламское государство" и распространяют теорию заговора, согласно которой место светлокожих европейцев в скором времени займут мигранты из стран Ближнего Востока и Африки. В основе этой теории лежат завышенная статистика и ничем не подкрепленные демографические прогнозы: в действительности же доля граждан третьих стран сейчас составляет лишь около 4 процентов от общего населения ЕС.

Не националисты, а патриоты?

Несмотря на свои взгляды, идентаристы пытаются избавиться от клейма расистов и отмежеваться от традиционных ультраправых сил. Для этого молодые люди стремятся использовать более нейтральную терминологию. К примеру, Мартин Зелльнер называет себя не националистом, а патриотом. Члены движения обозначают свою идеологию как "этноплюрализм", однако, по сути, она предусматривает разделение наций и предотвращение массовой миграции ради сохранения "европейской идентичности".

Акция протеста австрийских идентаристов против беженцев, октябрь 2015 года

Идентаристы продвигают и идею "реэмиграции": под этим они понимают ограничение свободы вероисповедания до такой степени, чтобы мусульмане были вынуждены вернуться в страны своего происхождения.

В Австрии тон задают правые популисты

Популярность австрийских идентаристов растет на фоне общего усиления влияния местных правых сил. В декабре 2017 года правопопулистская Австрийская партия свободы (АПС) сформировала коалицию с консервативной Австрийской народной партией (АНП). Новое правительство выступило с инициативой сократить социальные выплаты иностранцам и усложнить процедуру получения гражданства для беженцев.

В 2015 году, в самый разгар миграционного кризиса в Европе, убежище в Австрии попросили порядка 90 000 человек: это привело к росту исламофобии в обществе. Хотя число прибывающих беженцев быстро сократилось (в период с января по август 2017 года было подано всего-навсего 17 000 заявлений), ультраправые партии продолжают подогревать страхи рядовых граждан.

Результаты опроса, проведенного фондом Бертельсманна (Bartelsmann Stiftung) в 2017 году, свидетельствуют: более четверти австрийцев-немусульман не хотели бы жить по соседству с теми, кто исповедует эту религию.

Экстремизм в Австрии становится обыденным явлением

Независимый журналист Эмран Фероз вырос в Австрии в семье выходцев из Афганистана. "К расистским высказываниям стали относиться более терпимо. На фоне роста популярности Австрийской партии свободы расизм и враждебность стали обычным явлением", - посетовал он в беседе с DW.

Ряд членов партии приняли участие и в акциях протеста идентаристов. Австрийские правые хипстеры хорошо интегрированы в глобальную сеть правых популистов. К примеру, Мартин Зелльнер выступал на мероприятиях Pegida в Дрездене.

В то же время немецкий политолог Манес Вайскирхер (Manes Weisskircher) считает, что влияние идентаристов не стоит преувеличивать. По его словам, в данный момент они неспособны повлиять на современную политику. Вместе с тем их действия служат лишним напоминанием того, насколько актуальными являются вопросы иммиграции и интеграции - особенно в том, что касается мусульман, резюмировал эксперт.

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