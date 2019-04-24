Нефть из Ирана и ракеты из России обостряют кризис в Турции

Турецкая лира вновь быстро теряет в цене: доллар и евро уже полгода не стоили в Турции так дорого, как сейчас. Это обостряет и без того тяжелый экономический кризис в стране. Новый виток девальвации частично связан с заседанием Центробанка в Анкаре 25 апреля, но его основная причина - макроэкономические просчеты и геополитические решения президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Со 2 мая Турция может попасть под американские санкции

"Турция переживает рецессию, лира слабая. В этой ситуации стране меньше всего нужны новые диссонансы с Америкой, которые вновь отпугнут инвесторов", - объясняет читателям немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Ричард Гривсон (Richard Grieveson), специалист по Турции экономического института WIIW в Вене.

Под новыми диссонансами эксперт имеет в виду, прежде всего, решительный отказ Анкары поддержать решение Вашингтона об ужесточении нефтяных санкций против Ирана. Они действуют с ноября 2018 года и предполагают американские штрафные меры против любой страны, закупающей главный экспортный товар Исламской Республики.

Однако для восьми наиболее крупных импортеров иранской нефти США сделали временное исключение: Китаю, Индии, Японии, Южной Корее, Тайваню, Турции, Италии и Греции дали полгода на то, чтобы переориентироваться на других поставщиков. Теперь этот срок истекает, и 22 апреля Вашингтон объявил о том, что со 2 мая американские санкции грозят уже всем без исключения покупателям нефти из Ирана.

В тот же день министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал санкции США неприемлемыми. "Указывать, у какой страны приобретать нефть вместо Ирана - это значит переступать границу дозволенного", - заявил он. Понятно, что столь серьезное политическое решение принималось на уровне президента Эрдогана, а глава МИД его всего лишь озвучил.

До поставки российских С-400 осталось меньше трех месяцев

Это решение дало толчок дальнейшей девальвации турецкой валюты, потерявшей с начала февраля к евро уже около 10 процентов. "Президент Эрдоган дополнительно подлил масла в огонь своим недвусмысленным заявлением, что Турция не подчинится США в вопросе импорта иранской нефти", - прокомментировал происходящее в интервью агентству Reuters Салах-Эддин Бухмиди (Salah-Eddine Bouhmidi), аналитик брокерского дома DailyFX во Франкфурте-на-Майне. Он считает, что лира фактически стала заложницей политических отношений между Турцией и США.

Вопрос о поставках С-400 неоднократно обсуждался на встречах президентов Путина и Эрдогана

А эти отношения ухудшаются не только из-за иранской нефти, но и из-за российских ракет. Своим решением купить у Москвы зенитные ракетные комплексы С-400 Анкара провоцирует Вашингтон на жесткую реакцию. И дело тут не только в том, что Турция как член НАТО демонстративно нарушает принцип закупки вооружений главным образом у США и других партнеров по альянсу. Американцы опасаются, что внедрение российской системы ПВО в армию союзника позволит России получать разведывательную информацию о натовской авиации.

Правда, пока немецкие аналитики рынка уделяют значительно больше внимания турецко-американскому диссонансу из-за иранской нефти. Однако 24 апреля глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил агентству "Интерфакс", что первые поставки систем С-400 начнутся в Турцию уже в июле. Так что в ближайшие недели разногласия между Анкарой и Вашингтоном вокруг этой сделки будут только нарастать.

Почему Турции крайне сложно отказаться от нефти из Ирана

В результате они наложатся на разногласия по поводу нефтяного эмбарго, и такая "гремучая смесь" может привести к очень серьезному осложнению двусторонних отношений с труднопредсказуемыми последствиями для Турции. Впрочем, одно из них достаточно очевидно: дальнейшее ослабление лиры из-за оттока, а то и просто бегства с турецкого рынка иностранного капитала, опасающегося американских санкций против Анкары.

А Вашингтон может прибегнуть к штрафным мерам (или к их угрозе) уже вскоре после 2 мая, поскольку эксперты убеждены: Анкара не только политически, но и чисто экономически не сможет отказаться от иранской нефти. Турция хотя и не является крупнейшим ее покупателем (это Китай и Индия), но из восьми упомянутых стран сильнее всех от нее зависит.

Ни одна крупная страна не зависит от поставок нефти из Ирана так, как Турция

По данным турецкого регулятора энергетического рынка EMRA, из Ирана поступают 27% потребляемой в стране нефти и 17% газа. Газета FAZ подсчитала, что в 2017 году Турция импортировала из Ирана больше нефти, чем из Ирака и России вместе взятых, а они входят в тройку ее важнейших поставщиков. На турецком рынке газа лидирует Россия, но импорт голубого топлива из Ирана рос в последнее время более быстрыми темпами.

В такой ситуации Реджеп Тайип Эрдоган явно рассчитывает на очередное исключение из антииранских санкций США. Однако Дональд Трамп наверняка потребует взамен что-то весьма весомое, если вообще согласится на уступки в принципиально важном для него противостоянии с Ираном. Что Анкара сможет предложить Вашингтону? Отказ от С-400?

Распродажа лиры после заседания Центрального банка Турции

В любом случае турецкая лира уже в проигрыше. После заявления США об ужесточении со 2 мая антииранских нефтяных санкций еще больше подорожала нефть, котировки которой неустанно растут уже с начала года. Рост цен на ключевой энергоноситель разгоняет разрушительную для турецкой экономики инфляцию, которая может вновь превысить 20 процентов, полагает аналитик немецкого Commerzbank Тата Гхош (Tatha Ghose).

К тому же дорогая нефть истощает валютные запасы Турции, экономика которой намного больше импортирует товаров, чем экспортирует. Из-за значительного дефицита внешнеторгового баланса стране жизненно необходим постоянный приток иностранного капитала, иначе она просто окажется без средств в твердой валюте, в том числе для погашения внешнего долга.

Но иностранные инвесторы не спешат сейчас вкладывать деньги в турецкие ценные бумаги и предприятия, потому что лира дешевеет, а Эрдоган ссорится с Трампом. Все это рано или поздно может привести к тому, что Анкаре придется просить помощи у Международного валютного фонда (МВФ).

Ситуацию мог бы несколько стабилизировать Центральный банк Турции, если бы он повысил базовую процентную ставку, чтобы притормозить инфляцию и сделать вложения в турецкой валюте более привлекательными. Однако Эрдоган - решительный противник повышения ставок, поскольку успехи созданной им экономической модели во многом связаны с экстенсивным кредитованием. Поэтому в прошлом году президент неоднократно оказывал давление на Центробанк, что и явилось главной причиной рекордного обвала турецкой лиры в августе 2018 года.

После этого, в сентябре, турецкий Центробанк все же радикально повысил ставку до 24%, и эффект от этой меры на протяжении примерно пяти месяцев способствовал укреплению лиры. Успокоению инвесторов содействовало также решение Эрдогана освободить в октябре американского пастора, арест которого серьезно осложнил отношения Анкары и Вашингтона. Однако в последние два месяца курс лиры вновь стал падать, но руководство Центробанка, собравшись 25 апреля на очередное заседание, на еще одно повышение ставки так и не решилось.

Более того, оно вычеркнуло из своего письменного заявления имевшийся в прежних коммюнике пассаж про возможность такой меры в случае ускорения инфляции. Рынок отреагировал на это дальнейшей распродажей лиры. Так, курс евро к лире почти в одночасье вырос 25 апреля на 1%, что для валютного рынка весьма много.

Для российских и других иностранных туристов девальвация турецкой лиры в принципе выгодна, поскольку, по идее, позволяет приобрести больше товаров и услуг, хотя они из-за инфляции дорожают. Однако углубляющийся в Турции экономический кризис может привести к ощутимому снижению качества обслуживания в стране. Российским же экспортерам слабая лира невыгодна, потому что она снижает способность турецких клиентов расплачиваться за нефть, газ, зерно, металлы и другие товары из России.

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