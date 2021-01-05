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Нефтедобыча

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Нефтедобыча".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

05.04.2020, Russland: TATARSTAN, RUSSIA - APRIL 5, 2020: An oil pumpjack near Yamashi in Almetyevsk District, Republic of Tatarstan, Russia. Yegor Aleyev/TASS Foto: Yegor Aleyev/TASS/dpa |

Россия в феврале-марте увеличит добычу нефти в рамках ОПЕК+ 05.01.2021

Москва и Эр-Рияд заключили компромисс на министерской встрече ОПЕК+. Россия в первом квартале увеличит нефтедобычу. Саудовская Аравия и еще ряд стран пойдут на добровольные и пропорциональные сокращения поставок.

Security forces gather at the headquarters of the national oil company after an attack by gunmen in Tripoli, Libya, Monday, Sept. 10, 2018. Officials say security forces of Libya's U.N.-backed government stormed the building in the capital Tripoli after gunmen had earlier gone in, taking hostages and starting a fire. They say at least one explosion rocked the building soon after the gunmen stormed it, starting the blaze that swiftly spread through the lower floors. (AP Photo/Mohamed Ben Khalifa) |

Нефтяная корпорация Ливии добивается вывода иностранных наемников со своих объектов 18.07.2020

Другие страны стремятся препятствовать нефтедобычи в Ливии, утверждает Национальная нефтяная корпорация страны. Она сообщает о большом числе наемников, в частности российских, на своих объектах.
FILE - In this Feb. 26, 2011 file photo, a Libyan oil worker, works at a refinery inside the Brega oil complex, in Brega, eastern Libya. ON Saturday, Jan. 18, 2020, the National Oil Corporation in Libya says that a decision by east-based forces to choke off oil exports from its territory has threatened to throttle much of the country’s oil production. Powerful tribal groups loyal to Gen. Khalifa Hifter, whose forces control much of eastern Libya, seized several large export terminals along the eastern coast as well as southern oil fields in a challenge to the rival U.N.-backed government based in Tripoli, which collects revenues from oil production. The move has ratcheted up tensions ahead of an international peace summit to end the civil war. (AP Photo/Hussein Malla, File) |

Национальная нефтяная корпорация Ливии обеспокоена наемниками из РФ на месторождении 26.06.2020

В ливийской Национальной нефтяной корпорации заявили, что на ее месторождение "Эш-Шарара" вошли иностранные наемники, в том числе российские. Нефтедобыча на этом месторождении возобновлена в начале июня.
FILE - In this Feb. 26, 2011 file photo, a Libyan oil worker, works at a refinery inside the Brega oil complex, in Brega, eastern Libya. ON Saturday, Jan. 18, 2020, the National Oil Corporation in Libya says that a decision by east-based forces to choke off oil exports from its territory has threatened to throttle much of the country’s oil production. Powerful tribal groups loyal to Gen. Khalifa Hifter, whose forces control much of eastern Libya, seized several large export terminals along the eastern coast as well as southern oil fields in a challenge to the rival U.N.-backed government based in Tripoli, which collects revenues from oil production. The move has ratcheted up tensions ahead of an international peace summit to end the civil war. (AP Photo/Hussein Malla, File) |

СМИ сообщили о возобновлении нефтедобычи еще на одном месторождении в Ливии 08.06.2020

На месторождении "Эль-Филь" до января производилось до 70 тысяч баррелей нефти в сутки. Это уже второе в Ливии крупное месторождение, возобновляющее работу, сообщают арабские СМИ.

June 8, 2019*** Mexico's President Andres Manuel Lopez Obrador takes part on a 'unity' rally to defend the dignity of Mexico and talks about the trade negotiations with the U.S in Tijuana, Mexico June 8, 2019. REUTERS/Jorge Duenes

Мексика согласилась сократить добычу нефти 10.04.2020

Договоренность о сокращении нефтедобычи была достигнута при посредничестве США. Ранее ограничить добычу нефти уже согласились другие участники ОПЕК+ Россия и Саудовская Аравия.

A home is seen beside a pumpjack in an oil wel1 on September 25, 2019 in Signal Hill, California, where oil has been pumped since the 1920's. - For most outsiders, Los Angeles is all about Hollywood, palm trees and sunny skies. But the huge metropolis that is home to nearly four million people is also the largest urban oil field in the country. Hundreds of active oil wells sit in densely populated and mostly low-income neighborhoods of the county, butting up against schools, homes, parks, shopping malls or cemeteries. (Photo by Frederic J. BROWN / AFP)

Трамп обещает поддержку энергокомпаниям США 05.04.2020

Резкое падение цен на нефть, вызванное рядом причин, может больно ударить по нефтедобывающей промышленности США и сделать добычу "черного золота" невыгодным.
The advertising label of the Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC, shines at their headquarters in Vienna, Austria, Thursday, Dec. 5, 2019. The countries that make up the OPEC oil-producing cartel are meeting Thursday to decide whether to cut production in order to support the price of fuel and energy around the world. (AP Photo/Ronald Zak) |

Срыв сделки ОПЕК+: потери РФ оценили в 150 млн долларов в день 07.03.2020

По мнению совладельца "Лукойла", рост нефтедобычи российскими компаниями на 2-3 процента не компенсирует будущих потерь.

ARCHIV +++ This March 27, 2018 photo shows an oilfield controlled by a U.S-backed Kurdish group, in Rmeilan, Hassakeh province, Syria. Since the Syrian government left the predominantly Kurdish area in northern Syria, the Syrian Kurds have been in control of some of the country's largest oil fields in Hassakeh province in the northeast starting in 2013. Many former government employees stayed on, and their salaries continued. (AP Photo/Hussein Malla) |

Добыча нефти в России - одна из самых дорогих в мире 12.11.2019

Россия находится в верхней части списка стран по стоимости нефтедобычи, подсчитала саудовская нефтяная компания Saudi Aramco. Во многом это объясняется взимаемыми в России налогами.
Iranische Zentralbank in Teheran mit iranischer Flagge Quelle: Isna

США ввели санкции против иранского Центробанка 20.09.2019

В США заявляют, что новые санкции перекроют финансовые потоки террористическим группировкам. Под новые ограничительные меры попал иранский Центробанк.
President Donald Trump speaks with reporters before boarding Air Force One at Morristown Municipal Airport in Morristown, N.J., Sunday, Aug. 18, 2019, en route to Andrews Air Force Base, Md. (AP Photo/Patrick Semansky) |

Трамп объявил об усилении санкций в отношении Ирана 19.09.2019

Президент США поручил министру финансов значительно усилить санкции в отношении Ирана. Трамп не назвал основания для подобного шага. Вашингтон и Эр-Рияд считают Тегеран причастным к атаке на саудовские НПЗ.
TYUMEN REGION, RUSSIA. MARCH 18, 2015. An oil sample taken at the central oil refinery at Sorovskoye field of the LLC Burneftegaz acquired by Bashneft Group. Maxim Slutsky/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY RE15D59F Tyumen Region Russia March 18 2015 to Oil Sample Taken AT The Central Oil Refinery AT Field of The LLC Acquired by Bashneft Group Maxim Slutsky TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY RE15D59F

Россия может временно снизить добычу нефти на 900 тысяч тонн 04.05.2019

"Транснефть" попросила российские компании до 7 мая уменьшить добычу нефти на 10 процентов. Ранее загрязнение нефти привело к перебоям в экспорте по трубопроводу "Дружба".
Thursday, Dec. 6, 2018*** General view of a meeting of oil ministers of the Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC, at their headquarters in Vienna, Austria, Thursday, Dec. 6, 2018. (AP Photo/Ronald Zak) |

Страны ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи нефти 06.12.2018

На фоне падения мировых цен на нефть эксперты прогнозировали, что ОПЕК договорятся о сокращении ее добычи. Но встреча стран-экспортеров нефти в Вене завершилась безрезультатно. Консультации продолжатся 7 декабря.
Forum in Moskau, Arktische Bodenschätze, 2018. Foto: Ewlalia Samedowa / DW

Почему геологоразведка Арктики для России не приоритет 24.10.2018

Спикеры форума "Геологоразведка-2018" сошлись во мнении, что Россия не готова и не нуждается в форсировании работ на арктическом шельфе. Почему они так считают?
***BG Kronprinz Saudi-Arabien Mohammed bin Salman**** ARCHIV - Der damalige saudische Vize-Kronzprinz und Verteidignungsminister Mohammed bin Salman al-Saud, aufgenommen am 08.12.2016 im Palast Divan in Riad (Saudi-Arabien). (zu dpa «Der Feind nebenan: Droht Eskalation zwischen Saudi-Arabien und Iran?» vom 27.12.2017) Foto: Rainer Jensen/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Саудовский принц спрогнозировал уход России с рынка нефтепродуктов 06.10.2018

По словам Аль Сауда, спрос на черное золото будет расти до 2030 года, однако Китай и Россия могут исчезнуть из числа нефтепроизводителей.

Baku, AZERBAIJAN: A view of the oil derricks at an oilfield on the shore of the Caspian Sea just outside the capital Baku, 06 October 2005. AFP PHOTO / MLADEN ANTONOV (Photo credit should read MLADEN ANTONOV/AFP/Getty Images)

Немцы и россияне создают в ФРГ совместную нефтегазовую компанию 28.09.2018

BASF и LetterOne Михаила Фридмана подписали соглашение о слиянии нефтегазовых активов. Ожидается, что объединенная компания Wintershall DEA будет создана в первой половине 2019 года.
Страны ОПЕК+ договорились расширить нефтедобычу

Страны ОПЕК+ договорились расширить нефтедобычу 23.06.2018

Во втором полугодии 2018 года дополнительный объем нефтедобычи составит миллион баррелей в день. На фоне принятого решения нефть выросла в цене.
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