Национальная нефтяная корпорация Ливии обеспокоена наемниками из РФ на месторождении

В ливийской Национальной нефтяной корпорации заявили, что на ее месторождение "Эш-Шарара" вошли иностранные наемники, в том числе российские. Нефтедобыча на этом месторождении возобновлена в начале июня.