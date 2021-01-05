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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Нефтедобыча".
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Москва и Эр-Рияд заключили компромисс на министерской встрече ОПЕК+. Россия в первом квартале увеличит нефтедобычу. Саудовская Аравия и еще ряд стран пойдут на добровольные и пропорциональные сокращения поставок.
Другие страны стремятся препятствовать нефтедобычи в Ливии, утверждает Национальная нефтяная корпорация страны. Она сообщает о большом числе наемников, в частности российских, на своих объектах.
В ливийской Национальной нефтяной корпорации заявили, что на ее месторождение "Эш-Шарара" вошли иностранные наемники, в том числе российские. Нефтедобыча на этом месторождении возобновлена в начале июня.
На месторождении "Эль-Филь" до января производилось до 70 тысяч баррелей нефти в сутки. Это уже второе в Ливии крупное месторождение, возобновляющее работу, сообщают арабские СМИ.
Договоренность о сокращении нефтедобычи была достигнута при посредничестве США. Ранее ограничить добычу нефти уже согласились другие участники ОПЕК+ Россия и Саудовская Аравия.
Резкое падение цен на нефть, вызванное рядом причин, может больно ударить по нефтедобывающей промышленности США и сделать добычу "черного золота" невыгодным.
По мнению совладельца "Лукойла", рост нефтедобычи российскими компаниями на 2-3 процента не компенсирует будущих потерь.
Россия находится в верхней части списка стран по стоимости нефтедобычи, подсчитала саудовская нефтяная компания Saudi Aramco. Во многом это объясняется взимаемыми в России налогами.
В США заявляют, что новые санкции перекроют финансовые потоки террористическим группировкам. Под новые ограничительные меры попал иранский Центробанк.
Президент США поручил министру финансов значительно усилить санкции в отношении Ирана. Трамп не назвал основания для подобного шага. Вашингтон и Эр-Рияд считают Тегеран причастным к атаке на саудовские НПЗ.
"Транснефть" попросила российские компании до 7 мая уменьшить добычу нефти на 10 процентов. Ранее загрязнение нефти привело к перебоям в экспорте по трубопроводу "Дружба".
На фоне падения мировых цен на нефть эксперты прогнозировали, что ОПЕК договорятся о сокращении ее добычи. Но встреча стран-экспортеров нефти в Вене завершилась безрезультатно. Консультации продолжатся 7 декабря.
Спикеры форума "Геологоразведка-2018" сошлись во мнении, что Россия не готова и не нуждается в форсировании работ на арктическом шельфе. Почему они так считают?
По словам Аль Сауда, спрос на черное золото будет расти до 2030 года, однако Китай и Россия могут исчезнуть из числа нефтепроизводителей.
BASF и LetterOne Михаила Фридмана подписали соглашение о слиянии нефтегазовых активов. Ожидается, что объединенная компания Wintershall DEA будет создана в первой половине 2019 года.
Во втором полугодии 2018 года дополнительный объем нефтедобычи составит миллион баррелей в день. На фоне принятого решения нефть выросла в цене.
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