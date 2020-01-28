 Нетаньяху обсудит с Путиным ″сделку века″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.01.2020

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Мир

Нетаньяху обсудит с Путиным "сделку века"

Премьер Израиля и президент России встретятся 30 января в Москве и обсудят план ближневосточного урегулирования президента Трампа.

Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудит с президентом России Владимиром Путиным план ближневосточного урегулирования, представленный главой американской администрации Дональдом Трампом и получивший неформальное название "сделка века". Об этом во вторник, 28 января, сообщили в офисе премьера Нетаньяху.

Там пояснили, что глава израильского правительства "доведет до сведения президента Путина информацию о дипломатических подвижках" и ближневосточной сделке.

В пресс-службе президента РФ в свою очередь указали, что встреча политиков пройдет 30 января в Москве.

Помилование Иссахар

Контекст

Израиль хочет передать России Александровское подворье. Но права на него заявляет зарегистрированное в ФРГ историческое общество. DW о том, кто и как делит комплекс в Иерусалиме. (25.01.2020)

Как отмечает агентство AP, пока непонятно, может ли краткий рабочий визит Нетаньяху быть также связан с новыми подвижками в деле гражданки Израиля Наамы Иссахар, которая ранее подала президенту Владимиру Путину прошение о помиловании.

Комиссия по вопросам помилования Московской области 27 января рассмотрела личное прошение на имя президента России от израильтянки, осужденной в России по делу о контрабанде наркотиков. После этого было принято единогласное решение рекомендовать президенту удовлетворить это обращение.

Израильтянку задержали в Шереметьево

Израильтянку в апреле 2019 года остановили в транзитной зоне, когда она летела из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В багаже, к которому у Иссахар не было доступа во время полета, были найдены 9,6 грамма гашиша. Сама Наама Иссахар вину в контрабанде наркотиков не признала. В Израиле тогда обсуждалось, что Россия предлагала обменять Иссахар на хакера Алексея Буркова. Однако он был экстрадирован в США, где пошел на сделку со следствием.

Владимир Путин 23 января во время своего визита в Израиль встретился с матерью Наамы - Яффой Иссахар и пообещал, что с ее дочерью "все будет хорошо". Израильские журналисты написали, что накануне визита Путина, 30 декабря 2019 года, Тель-Авив возвратил России права на Александровское подворье в Иерусалиме, и напрямую связали это с судьбой израильтянки.

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    Автор: Штефани Хёпнер, Ирина Шпаковская


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