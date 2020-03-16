Нетаньяху на скамье подсудимых: в чем обвиняют премьера Израиля

В середине мая Биньямин Нетаньяху официально вступил в должность премьер-министра Израиля - уже в пятый раз в ходе его долгой политической карьеры. А 24 мая он предстал перед судом. В Израиле начался громкий процесс по делу Нетаньяху, которого обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Сам израильский премьер категорически отвергает все обвинения в свой адрес, называя суд политически мотивированной "охотой на ведьм".

Коронавирус помешал началу громкого процесса

Репортер Авиад Гликман - один из тех, кто будет следить за этим громким судебным процессом. "Я прекрасно помню, как три года назад полиция впервые появилась в резиденции Нетаньяху", - говорит журналист, который будет комментировать для израильского телевидения все происходящее в зале суда. "Впервые в истории Израиля на скамье подсудимых - действующий премьер-министр страны", - поясняет Гликман.

Нетаньяху заступает на пост премьера во время пандемии

Процесс по делу Нетаньяху должен был начаться еще в середине марта, но из-за пандемии коронавируса его перенесли. Тогдашний министр юстиции Амир Охана, однопартиец Нетаньяху из "Ликуда", объявил о введении чрезвычайного положения, и суды стали работать только в экстренных случаях. Для рассмотрения дела Нетаньяху все же было назначено судебное заседание.

Ходатайство его адвокатов о том, что премьер не должен лично присутствовать на первом слушании, суд отклонил. Это не значит, что Нетаньяху придется быть на каждом заседании. Он может, но не должен, поскольку процесс будет отнимать время, а премьер должен руководить правительством, поясняют юристы. "Чтобы адвокаты Нетаньяху могли хорошо делать свою работу, им нужно все время оставаться с ним в контакте, он должен знать обо всем в деталях. Это особенно важно в тот момент, когда будут заслушивать показания свидетелей", - указывает Амир Фукс, эксперт в области права из израильского Института демократии (IDI).

Три дела Нетаньяху

Свыше трех лет длилось расследование израильской полиции, по итогам которого генеральный прокурор страны Авихай Мандельблит предъявил обвинения Нетаньяху по трем разным делам: "дело 1000", "дело 2000" и "дело 4000". По так называемому "делу 1000" Биньямина Нетаньяху обвиняют в том, что он на протяжении многих лет получал дорогие подарки, в том числе от голливудского продюссера Арнона Милчена и австралийского миллиардера Джеймса Пакера. Жена и сын Нетаньяху, согласно обвинению, также получали дорогие подарки: сигары, шампанское, драгоценности, авиабилеты - все это потянуло на общую сумму около 230 тыс евро.

Нетаньяху предъявлены обвинения по трем делам

В "деле 2000", как и в предыдущем, по мнению обвинения, есть признаки мошенничества и злоупотреблении доверием со стороны премьера. Согласно материалам расследования, Нетаньяху, вероятно, договорился с учредителем израильской газеты Jediot Achronot Арноном Мозесом о том, чтобы это ежедневное издание давало информацию в пользу его. Защита премьера отвергает данное обвинение, указывая на то, что такой цели не существовало.

В "деле 4000" речь идет о так называемом quid pro quo - договоренности об оказании взаимных услуг между Нетаньяху и медиамагнатом Шаулем Эловичем, тогдашним акционером крупнейшей телекоммуникационной компании Израиля "Безек". В рамках этого дела премьер-министра обвиняют в том, что он, будучи министром связи, оказывал правовую поддержку и продвигал интересы "Безека". А в обмен Нетаньяху якобы неоднократно мог вмешиваться в работу руководимого Эловичем новостного портала Wallа, чтобы повлиять на освещением им событий. В этом случае премьера обвиняют во взяточничестве, злоупотреблении доверием и мошенничестве.

Акции протеста против Нетаньяху

На фоне судебного процесса израильское общество разделилось на сторонников и противников премьер-министра. Полковник в отставке Рами Матан - один из тех, кто регулярно выходит на акции протеста против премьера. "С моральной точки зрения неправильно то, что до обеда Нетаньяху возглавляет правительство и занимается государственными делами, а после обеда должен защищать себя в суде", - полагает Матан. Он вместе с другими бывшими военными протестует перед резиденцией главы правительства: "Нетаньяху должен позаботиться о том, чтобы доказать свою невиновность, уйти с поста премьера и оставить нас и страну в покое".

Между тем сам Нетаньяху и его сторонники считают акции протеста заговором со стороны журналистов, органов юстиции и левых политических сил. "В лагере "правых" обвинения рассматривают как фейки. В лагере "левых" хотят, чтобы Нетаньяху схлопотал, - добавляет Ури Дроми, глава иерусалимского пресс-клуба и бывший пресс-секретарь правительства Израиля. - А еще есть масса людей, которые говорят, что в стране есть судебная система, мы ей доверяем и просто будем смотреть, что произойдет".

Не в первый раз политики Израиля самого высокого ранга оказываются на скамье подсудимых и даже в тюрьме. Но все они на момент судебного преследования уже не занимали никаких государственных постов, уйдя в отставку, как, например, Эхуд Ольмерт (в прошлом премьер-министр), которого осудили за взяточничество. Если министры, в отношении которых выдвинуты обвинения, вынуждены уйти в отставку, то премьер, согласно закону, может оставаться на своем посту до тех пор, пока его вина или невиновность не будет доказана в суде и дело не будет закрыто.

Биньямин Нетаньяху не хочет уходить в отставку. После трех внеочередных парламентских кампаний, состоявшихся в течение года, и последующего долгого политического затишья ему даже удалось укрепить свои позиции. Во время пандемии рейтинг Нетаньяху вырос, и в течение 18 месяцев он останется премьер-министром, управляя страной совместно со своим бывшим политическим соперником Бенни Ганцем в правительстве национального единства. Пост главы кабинета ближайшие полтора года будет занимать Нетаньяху, а затем он перейдет к Ганцу, который нарушил предвыборное обещание не вступать в коалицию с обвиняемым в совершении уголовных преступлений лидером "Ликуда".

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