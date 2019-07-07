 Нетаньяху заявил о тайных разработках ядерного оружия Ираном | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.09.2019

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Мир

Нетаньяху заявил о тайных разработках ядерного оружия Ираном

Израильский премьер-министр заявил, что ядерное оружие разрабатывали на объекте близ центральноиранского города Абаде. Кроме того, он обвинил Тегеран в хранении урана на "секретном ядерном складе".

Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции в Иерусалиме, 9 сентября 2019 г.

Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции в Иерусалиме, 9 сентября 2019 г.

Израиль обнаружил в Иране дополнительные тайные места по разработке ядерного оружия. Об этом в понедельник, 9 сентября, заявил на пресс-конференции в Иерусалиме премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, предъявив данные, полученные при помощи спутника. Как следует из заявления, речь идет о разработках, проводившихся близ центральноиранского города Абаде. При этом, продолжил израильский премьер-министр, Иран уничтожил производственный объект в промежуток с конца июня по конец июля, потому что Тегерану стало ясно, что Израиль знает об нем.

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Кроме того, по заявлению Нетаньяху, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обнаружило следы урана на "секретном ядерном складе", на который Израиль указал в прошлом году. По словам премьер-министра Израиля, это является "явным нарушением" Договора о нераспространении ядерного оружия. Около года назад в своей речи на Генеральной Ассамблее ООН Нетаньяху обвинил Иран в сохранении "секретного ядерного хранилища" в Тегеране. Нетаньяху потребовал от международного сообщества присоединиться к санкциям, ранее введенным США против Ирана.

В мае 2018 года Нетаньяху обвинил Иран в тайном проведении крупномасштабных исследований по созданию ядерной бомбы для возможного использования в будущем. Были предъявлены десятки тысяч документов, предположительно из "секретного ядерного архива" в Тегеране, доступ к которым получили израильские спецслужбы. Эти документы также должны содержать информацию об исследовательском центре вблизи Абаде.

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