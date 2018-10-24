 Несовершеннолетние мигранты в ФРГ - бегство в будущее, где нет насилия | Главные события в политике и обществе Германии | DW | 26.10.2018

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Германия

Несовершеннолетние мигранты в ФРГ - бегство в будущее, где нет насилия

Малолетним беженцам, оказавшимся в Германии без родителей, приходится немало потрудиться в надежде на лучшую жизнь. В одиночку пробиться трудно, но есть те, кто им помогает.

Беженка из Сомали Муштаак Араб и опекающая ее в Германии Моника Кюппер

Беженка из Сомали Муштаак Араб и опекающая ее в Германии Моника Кюппер

"Когда люди спрашивают, как у нас дела, мы вежливо отвечаем, что у нас все хорошо", - говорит 17-летний Шахзамир Хатаки. В 2016 году подросток в одиночку, без родителей добрался из Афганистана до Германии. Когда он в числе других беженцев по морю перебирался из Турции в Грецию, случилась трагедия: судно перевернулось, 65 человек, что были на борту, оказались в холодной воде и несколько часов ожидали помощи.

Беженец из Афганистана Шахзамир Хатаки читает свое стихотворение

Шахзамир Хатаки читает свое стихотворение

Два года спустя Хатаки вспоминает о пережитой катастрофе, находясь в городе Вупперталь, где проходит представление берлинского поэтического проекта, организованного еще в 2015 году Сюзанной Кёльбль (Susanne Koelbl), которая работала зарубежным корреспондентом журнала Der Spiegel и побывала во многих горячих точках.

Ее инициатива объединяет подростков, пробующих рассказать о своем опыте в стихотворных текстах и преодолеть отчуждение, выступая перед немецкоязычной публикой.

"Все маленькие дети погибли"

"Было много детей в нашей лодке. Она опрокинулась. Жуткий страх охватил меня. Все кричали, я тоже кричал", - Хатаки говорит со сцены на родном языке дари, затем звучит немецкий перевод: "Женщина утонула прямо рядом со мной, и ребенок у нее на руках… Спасены были лишь 20 из нас. Все маленькие дети погибли". Хатаки, которому во время кораблекрушения было 15 лет, повезло - он выжил. При помощи поэзии участники проекта хотят объяснить, что они - "не плохие люди", рассказывает афганец после выступления в Вуппертале.

Количество малолетних беженцев, прибывающих в Германию без сопровождения взрослых и получающих здесь социальную помощь в соответствии с законом о защите детей и молодежи, резко пошло на убыль после 2016 года. Снизилось и число ходатайств о предоставлении убежища, подаваемых малолетними беженцами, а также количество позитивных решений по таким прошениям. В 2016 году удовлетворено было около 90 процентов прошений, а к октябрю 2018 года этот показатель упал до 60 процентов.

Инфографика: малолетние беженцы, прибывшие в ФРГ без сопровождения

Из школ приходят позитивные отзывы о юных беженцах, "они очень заинтересованы в учебе", рассказывает Мария Шакура (Maria Shakura), миграционный консультант диаконии - церковно-благотворительной службы, организовавшей молодежно-поэтический фестиваль в Вуппертале. Ее больше заботит общественная атмосфера в Германии, по ее оценке, сильно ухудшившаяся за последние 2-3 года.

"Смотреть вперед, а не назад"

По словам Шакуры, даже те чиновники по вопросам мигрантов, которые раньше были вполне дружелюбны, теперь ведут себя по-другому. Еще хуже - участившиеся проявления расизма и связанного с этим насилия. Один подросток-беженец из Афганистана возвращался недавно из гостей и был жестоко избит на улице. О таком не сообщается, сокрушается сотрудница диаконии в беседе с DW.

Вуппертальская учительница Моника Кюппер (Monika Küpper) на общественных началах опекает 17-летнюю Муштаак Араб из Сомали, три года назад бежавшую из родных мест в Европу. "У этих молодых людей были основания, чтобы оказаться здесь. Я не имела ни малейшего представления о том, что это значит - стать беженцем", - делится Моника. Она хвалит свою подопечную за усердие и хорошую учебу: "Я запрограммирована на успех, и она тоже". Муштаак стремится лучше и быстрее овладеть немецким и получить в Германии школьный аттестат, поступить в университет и стать учительницей математики - как ее опекун. "Надо смотреть вперед, а не назад", - считает девушка.

Контекст

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Гастарбайтеры из Украины и Беларуси заполняют лакуны на литовском рынке труда, возникшие из-за оттока литовцев за границу. Но в стране им не особо рады, беспокоясь о национальной идентичности. (01.10.2018)

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В 2017 году прошения об убежище подали около 9 тысяч несовершеннолетних беженцев, говорится в докладе министерства ФРГ по делам семьи. Годом ранее подобных заявок было почти вчетверо больше. (05.10.2018)

По сравнению с 2017 годом, количество первичных ходатайств о предоставлении статуса беженцев в ФРГ уменьшилось на 17,6 процента. Еще заметнее снизилось число прошений, которые уже рассматриваются. (18.10.2018)

Часть нелегальной миграции в Германию осуществляется в "серой зоне" и не учитывается статистикой, пишет издание Die Welt, ссылаясь на внутренний документ Еврокомиссии. (20.10.2018)

Наверное, поэтому о ее прошлом больше рассказывает Моника, например, о том, что Муштаак осталась без отца, который был взят в заложники, и девушке пришлось преодолеть немало трудностей, прежде чем она оказалась в Германии. Хотя страна принимает мигрантов, многим и здесь приходится столкнуться с трудностями. "Если никто не ходит вместе с ними по инстанциям, никто не помогает в общении, не поддерживает", к беженцам могут довольно плохо относиться, негодует Моника.

Беженцы в Германии: с надеждой на лучшее будущее

К тому, что сейчас "творится с политикой" в Германии, например, к недовольному тону в отношении беженцев, Моника Кюппер относится без понимания.

Продемонстрировать неприятие расизма и социальной дискриминации - это тоже одна из задач опекунства, как ее понимает Моника. "Я очень рада, что познакомилась с ней, это изменило и расширило мое мироощущение", - она с улыбкой смотрит на Муштаак. Сегодня девушка не выступает на сцене - она не участвует в поэтическом проекте и пришла сюда как зрительница. Ей нравится, как молодые люди рассказывают свои истории в стихах.

Закончилось выступление Шахзамира Хатаки. После небольшой паузы в зале раздаются аплодисменты. В отличие от других участников и участниц вечера, ранее никогда не пробовавших сочинять такие тексты, Хатаки родом из литературной семьи. Его отец - поэт, и поэтом был его дедушка. Сам он впервые попробовал сочинить стихотворение в 11 лет. Сегодня все прошло удачно, но свой травматический опыт он не забудет никогда.

После счастливого спасения на море Хатаки провел 20 дней в госпитале. Теперь он испытывает страх, представляя себе, что может случиться, когда он станет совершеннолетним, потому что все чаще беженцев-афганцев стали депортировать из Германии. Юноша недавно начал обучение в области информатики, параллельно готовится получить аттестат зрелости. Вместе с ним на лучшее будущее надеются и другие участники поэтического проекта Сюзанны Кёльбль - из Сирии, Гвинеи, Сомали и Афганистана.

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