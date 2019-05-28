Несносная реновация: москвичи протестуют, власти запугивают

В огромном зале недавно построенной высотки в центре Москвы сидят скучающие консультанты. На стенах выставочного зала Департамента строительства Москвы - сложные схемы, красивые фотографии и обещания построить москвичам детские сады, школы и поликлиники. Правда, полюбоваться этой красотой никто не пришел. "Народ идет, просто вы здесь в неудачное время, - объясняет симпатичная девушка-консультант, - сегодня только первый день работы. Правда и на выходных не будет никого, - продолжает она, - все уедут на дачи".

Митинг против реновации

В середине мая 2019 года около тысячи жителей района Свиблово вышли на митинг против реновации. Общественные слушания здесь прошли в апреле, и проекты вызвали бурю недовольства. Символ протеста - черно-желтая строительная лента. Как и георгиевскую, строительную ленту собравшиеся прикрепляют к одежде.

"Я выросла в Свиблове. Это один самых зеленых районов Москвы. Живу в доме 1964 года, здание еще крепкое, зачем его сносить? Можно ведь реконструировать! Так делают во многих городах Европы, да и в России тоже есть примеры", - возмущается Татьяна Николаевна. Фотографироваться и называть фамилию женщина отказывается, так как работает в бюджетной сфере. Татьяна Николаевна не спорит - идея с реновацией хорошая, вопросы есть к реализации. Красивым картинкам вроде тех, что развешаны по стенам выставочного зала Департамента строительства, бюджетница уже не верит.

Аркадий Гершман

Изначально мэрия обещала не строить небоскребы. Но теперь, судя по проекту, на месте уютных пятиэтажек появятся безликие здания в 26 этажей. В Свиблово собираются снести 366,3 тысячи квадратных метров жилья, а построить - 1,2 миллиона. Таким образом, плотность застройки может увеличиться больше чем 3 раза. А это значит, что вырастет нагрузка на инфраструктуру, появятся пробки. Мэрия тут же предложила решение - реконструировать дороги. Жители Свиблово рассмотрели проект и ужаснулись. "Через весь район должна пройти многополосная магистраль с шумозащитными экранами, она просто разрежет район на две части, ухудшится и экология", - сетует врач Елизавета Падпер, на митинг она пришла с двумя маленькими детьми. Активисты требуют полностью пересмотреть все проекты.

"Реновация - коммерческий проект"

Реновации жилья в столице - это программа правительства Москвы, принятая в 2017 году. Ее главная цель - расселить и снести ветхие малоэтажные дома, которые были построены в 1957-1968 годах. Тогда катастрофически не хватало жилья, страна ютилась в коммуналках, и нужно было срочно решать жилищный вопрос. Поэтому строили быстро и не всегда качественно. В Москве под снос пойдут более 5 тысяч домов, программа затронет около миллиона человек.

"Реновация - хорошая возможность обновить жилой фонд столицы. Но тут надо понимать, что это коммерческий проект, в который пытаются включить социальную повестку, - говорит урбанист Аркадий Гершман, - в Москве просто осталось не так много свободного места для строительства. Город не расползается по площади, а остается компактным". Увеличение плотности идет не только за счет новых жилых площадей. Во всех домах первые этажи отданы под бизнес - магазины и парикмахерские. По замыслу это создаст новые рабочие места, инфраструктура районов станет лучше.

Татьяна Шабалина

Из пятиэтажки - в неизвестность

Татьяна Шабалина пришла на митинг в Свиблово с плакатом о том, что нарушены сразу несколько статей Конституции Российской Федерации. Все они касаются права на жилье. "Меня переселяют против моей воли, - негодует женщина, - я на заработанные деньги осознанно купила квартиру в кирпичной пятиэтажке. У меня потолки 2,76, и сейчас по решению других жильцов я должна жить в другом месте".

Действительно, если за реновацию дома проголосует большинство жителей, то дом снесут. Решение о включении дома в программу принимают, если более 2/3 собственников выступят "за", а тех, кто отказался от переезда, выселят через суд принудительно. Все это согласно закону о реновации, которая приняла Госдума летом 2017.

Житель Свиблово и муниципальный депутат Елена Новикова говорит, что удалось собрать 7 тысяч подписей против предложенного для района проекта, где крепкие, по словам жильцов, здания снесут, а между новыми домами проложат скоростную магистраль. Подписи недовольных отправили в мэрию. И уже есть одна небольшая победа. Известно, что проект немного скорректировали. Так, будет уменьшена ширина проезжей части и сохранен сквер. Осенью этого года в Москве пройдут выборы в Мосгордуму, напоминает Новикова - этим и объясняется уступчивость городских властей.

Елена Новикова

Пока реновация существует только на макетах, и на них все выглядит красиво. "Непонятно какой будет архитектура, планировка самих квартир, мы видим только предварительные планировки и обобщенные планы, - говорит урбанист Аркадий Гершман, - люди согласились на переезд, город поручился, а по факту ничего конкретного нет. Власти пытаются за один-два года сделать то, на что уходит до десяти лет".

Такая спешка привела к конфликтам. Причем, протестуют не только жители Свиблово. В этом году с требованием пересмотреть предложенные проекты реновации на улицу вышли жители Кунцево и Останкино. В мае полиция задержала москвичей, которые протестовали против строительства высотки по проекту реновации в районе Очаково-Матвеевское. Сейчас им вменяется в вину организация незаконного митинга и грозит крупный штраф или арест.

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