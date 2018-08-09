 Неправомерно депортированная украинка вернется в Германию | Новости из Германии о Германии | DW | 10.08.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

Неправомерно депортированная украинка вернется в Германию

Медсестра из Донбасса Светлана К., около четырех недель назад депортированная из Нюрнберга, по решению суда 11 августа вернется в Германию.

Медсестра поддерживает больного старика (фото из архива)

После решения баварского суда гражданка Украины Светлана К., депортированная около четырех недель назад из Нюрнберга, вернется в Германию 11 августа. Об этом в пятницу, 10 августа, сообщил ее адвокат Ульрих Шёнвайс (Ulrich Schönweiß), сославшись на полученную им от ведомства по делам иностранцев информацию.

Сотрудники церковного прихода Санкт-Мартин в Фюрте встретят К. в аэропорту Нюрнберга, сообщил в свою очередь агентству epd пастор Бернд Попп (Bernd Popp). В 2016 году данная община предоставила К., а также ее мужу и дочери церковное убежище на два месяца.

Суд удовлетворил ходатайство Светланы К.

В конце июля Высший административный суд Баварии удовлетворил ходатайство дипломированной медсестры из Донбасса, депортированной двумя неделями раньше из Нюрнберга, и разрешил ей вернуться в Германию. Решение суда распространяется также на мужа гражданки Украины и их девятилетнюю дочь. Светлана К. аргументировала неправомочность подобного решения тем, что в 2016 году начала трехлетнее обучение по специальности: уход за больными людьми и престарелыми.

Контекст

В своем решении суд раскритиковал действия ведомства по делам иностранцев, отвечающего "за полноценный сбор фактов и оценку документов", расценив их как "непредсказуемое ведение дел".

Баварское отделение социальной службы евангелической церкви Германии Diakonie в начале июля 2018 года призвало запретить высылку беженцев, работающих в сфере ухода за больными. Глава Diakonie Михаэль Баммэссель (Michael Bammessel) назвал граничащей с "безумием" депортацию мотивированных, профессионально подготовленных мигрантов, в то время как службы по уходу из-за нехватки персонала на местах вынуждены отказывать нуждающимся.

Смотрите также:

  • Валерий Мельников

    Война в Украине глазами Валерия Мельникова

    Валерий Мельников

    Фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" два года подряд получает призы конкурса World Press Photo. В 2017 году жюри присудило ему первый приз за серию фотографий "Черные дни Украины". В этом году второе место в категории Digital Storytelling/Short Form получил проект "Под землей" - о жителях Донбасса, укрывающихся от обстрелов в разрушенной школе.

  • Проект Под землей

    Война в Украине глазами Валерия Мельникова

    Проект "Под землей"

    Валерий Мельников получил награду за проект, созданный в соавторстве с режиссером монтажа Андреем Любимовым и композитором Ильей Свеженцом.

  • Проект Под землей

    Война в Украине глазами Валерия Мельникова

    Трагедия

    По словам Валерия Мельникова, "Под землей" - это экзистенциальная драма людей, не отчаивающихся, хотя выхода не видно.

  • Фотография из серии Черный дни Украины

    Война в Украине глазами Валерия Мельникова

    "Черный дни Украины"

    В 2017 году Валерий Мельников победил в конкурсе World Press Photo в категории Long-Term Projects с фотосерией "Черные дни Украины".

  • Фотография из серии Черные дни Украины

    Война в Украине глазами Валерия Мельникова

    Из серии "Черные дни Украины"

    Валерий Мельников: "На любой войне самая важная часть - это мирные жители... Я не вижу особого гуманистического смысла в том, чтобы делать фотографии, где люди с оружием целятся, стреляют. Они у меня есть, но лежат в архиве, и я не хочу никому их показывать".

    Автор: Елена Барышева


  

Смотреть видео 03:03
Now live
03:03 мин

Побег от войны в Сирии и на востоке Украины

 

Контекст

Война в Украине глазами Валерия Мельникова

Российский фотограф Валерий Мельников - дважды лауреат престижной премии World Press Photo. (16.04.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Побег от войны в Сирии и на востоке Украины  

Донбасс: территория, разделенная войной  

Россияне не могут получить убежище на Украине  

Также по теме

Altenpflegerin Altenpflegeheim

Суд разрешил депортированной украинке вернуться в Германию 30.07.2018

Суд в Баварии удовлетворил протест гражданки Украины, мотивировавшей неправомочность решения о своей депортации из ФРГ тем, что она проходит обучение по специальности: уход за больными людьми и престарелыми.

Самые читаемые

Почему испортились отношения Греции и России?  

Комментарий: Референдум о пенсионной реформе, которого не будет  

США объяснили цель введения новых санкций в отношении России  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно