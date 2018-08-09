Неправомерно депортированная украинка вернется в Германию

После решения баварского суда гражданка Украины Светлана К., депортированная около четырех недель назад из Нюрнберга, вернется в Германию 11 августа. Об этом в пятницу, 10 августа, сообщил ее адвокат Ульрих Шёнвайс (Ulrich Schönweiß), сославшись на полученную им от ведомства по делам иностранцев информацию.

Сотрудники церковного прихода Санкт-Мартин в Фюрте встретят К. в аэропорту Нюрнберга, сообщил в свою очередь агентству epd пастор Бернд Попп (Bernd Popp). В 2016 году данная община предоставила К., а также ее мужу и дочери церковное убежище на два месяца.

Суд удовлетворил ходатайство Светланы К.

В конце июля Высший административный суд Баварии удовлетворил ходатайство дипломированной медсестры из Донбасса, депортированной двумя неделями раньше из Нюрнберга, и разрешил ей вернуться в Германию. Решение суда распространяется также на мужа гражданки Украины и их девятилетнюю дочь. Светлана К. аргументировала неправомочность подобного решения тем, что в 2016 году начала трехлетнее обучение по специальности: уход за больными людьми и престарелыми.

В своем решении суд раскритиковал действия ведомства по делам иностранцев, отвечающего "за полноценный сбор фактов и оценку документов", расценив их как "непредсказуемое ведение дел".

Баварское отделение социальной службы евангелической церкви Германии Diakonie в начале июля 2018 года призвало запретить высылку беженцев, работающих в сфере ухода за больными. Глава Diakonie Михаэль Баммэссель (Michael Bammessel) назвал граничащей с "безумием" депортацию мотивированных, профессионально подготовленных мигрантов, в то время как службы по уходу из-за нехватки персонала на местах вынуждены отказывать нуждающимся.

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