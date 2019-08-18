 Непогода в Европе привела к человеческим жертвам | Новости из Германии о Европе | DW | 24.11.2019

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Европа

Непогода в Европе привела к человеческим жертвам

Продолжающиеся несколько дней сильные дожди привели к наводнениям и оползням на юге Франции и северо-западе Италии. Во Франции погибли два и пропали без вести четыре человека.

Наводнение во французском регионе регионе Прованс - Альпы - Лазурный берег

Наводнение во французском регионе регионе Прованс - Альпы - Лазурный берег

Сильные дожди привели к наводнениям и разрушениям на юге Франции и в северо-западных регионах Италии. На юге Франции в результате непогоды погибли два человека, еще четыре считаются пропавшими без вести. Между Ниццой и Тулоном несколько раз прекращалось движение поездов. Из-за вышедших из берегов рек было перекрыто множество дорог.

Контекст

Из-за урагана "Амели" отменены ряд поездов и закрыты некоторые трассы. Как минимум один человек пропал без вести. Почти 2 тысячи человек работают над восстановлением электроснабжения. (03.11.2019)

Согласно вступившему в действие во Франции новому климатическому закону, в 2022 году в стране должны быть закрыты последние угольные электростанции. (09.11.2019)

В итальянском регионе Лигурия неподалеку от города Савона обрушился 30-метровый участок автомобильного моста на скоростной магистрали А6 в направлении Турина. Причиной крушения мог стать оползень, сообщили власти региона в Twitter. По предварительным данным, жертв нет. Как сообщили власти региона, из-за многодневных дождей более 370 человек отрезаны от внешнего мира, еще 120 человек эвакуированы.

В Турине, административном центре региона Пьемонт, из-за непогоды отменен марафон, поскольку уровень воды в реке По достиг критической отметки. В Генуе вышедшая из берегов река Польчевера затопила прилегающий к ней район. В этом районе города в 2018 году обрушился мост скоростной магистрали, тогда погибло 43 человека. В долине Аосты в итальянских Альпах более 1000 человек оказались отрезанными от внешнего мира в результате схода снежных лавин. В Венеции в воскресенье снова поднялся уровень воды в лагуне до отметки 130 сантиметров выше нормы. Крупное наводнение в Венеции в последнее время было зафиксировано 12 ноября, тогда уровень воды достиг 187 сантиметров выше нормы.

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    Масштабы катастрофы

    В результате наводнения в Иркутской области, начавшегося после проливных дождей 25 июня 2019 года, было затоплено 98 населенных пунктов. Всего от чрезвычайной ситуации пострадали более 10 тысяч домов, в которых проживало около 33 тысяч человек, в том числе почти 8 тысяч детей. По данным Иркутского государственного университета, это наводнение стало сильнейшим за 180 лет.

  • Сотрудники МЧС эвакуируют пострадавших от наводнения

    Последствия наводнения в Иркутской области

    Чрезвычайная ситуация федерального масштаба

    С 27 июня в Иркутской области действует режим ЧС. 3 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому паводки в Иркутской области были признаны чрезвычайной ситуацией федерального характера. Это позволило задействовать в борьбе с наводнением вооруженные силы РФ.

  • Спасательный катер и сотрудники МЧС России

    Последствия наводнения в Иркутской области

    Участие военных в спасательной операции

    С 25 июня в район ЧС было направлено около тысячи военнослужащих, около 300 единиц военной и специальной техники, один самолет Ан-12 и три вертолета Ми-8. Кроме того, для ведения воздушной разведки задействуют два расчета беспилотников.

  • Жители Иркутской области смотрят с автомобильного моста на руины домов, разрушенных наводнением.

    Последствия наводнения в Иркутской области

    Ограничения в движении транспорта

    В результате паводка были повреждены более десяти автомобильных мостов, а на ряде участков федеральной трассы "Сибирь" ограничили движение транспорта.

  • Разбитый автомобиль на фоне разрушенного наводнением дома

    Последствия наводнения в Иркутской области

    Ликвидация последствий паводка

    По данным на утро четверга, 4 июля, 16 населенных пунктов в двух районах Иркутской области все еще являются подтопленными. Вода остается в 2700 домах, где проживает около 6300 жителей. Ущерб от ЧС оценивается в 29 млрд рублей.

  • Мужчина и женщина смотрят на остатки дома, разрушенного наводнением в Иркутской области

    Последствия наводнения в Иркутской области

    Жертвы катастрофы

    По официальным данным, в результате паводка погибли 20 человек, судьба 15 пока остается неизвестной. За медицинской помощью обратилось 1415 человек, госпитализированы 221 человек, в том числе 41 ребенок.

  • Поселковые дома, разрушенные наводнением

    Последствия наводнения в Иркутской области

    Следствие глобального потепления

    Ученые Иркутского государственного университета связывают наводнение в регионе с глобальным изменением климата и предупреждают, что вероятность повторения подобных катаклизмов в будущем "достаточно высока". На пресс-конференции после саммита G20 в Осаке президент РФ Владимир Путин признал, что в России глобальное потепление идет в два раза быстрее, чем в среднем на планете.

  • Сотрудник российской нефтедобывающий компании Лукойл

    Последствия наводнения в Иркутской области

    Глобальное потепление и добыча нефти

    Выделяемый при сжигании ископаемого углеводородного топлива углекислый газ считается одной из главных причин "парникового эффекта". По мнению некоторых экспертов, чтобы избежать дальнейших природных катаклизмов, России придется изменить саму основу экономики страны, связанную с добычей и экспортом углеводородов. Однако сегодня многие в РФ отрицают само наличие подобной проблемы.

    Автор: Елена Гункель


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Шторм и наводнения на севере Германии

 

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В начале января из-за большого количества осадков и таяния снегов в Альпах Рейн и его притоки вышли из берегов. (09.01.2018)  

Наводнение в Германии: опасность еще не миновала

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Более 33 тысяч человек пострадали от масштабного наводнения в Иркутской области. Указом президента Путина бедствие было признано ЧС федерального масштаба. О нем - в фотогалерее DW. (04.07.2019)  

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