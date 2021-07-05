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Непал

Reisende stehen am Check-in im Terminal des Flughafens Berlin-Brandenburg (BER). In Berlin beginnen die Sommerferien. Der BER hatte vorher angekündigt, dass zum Beginn der Sommerferien in Berlin und Branden mehr Fluggäste erwartet werden als noch im Jahr zuvor. +++ dpa-Bildfunk +++

Германия ослабляет ограничения на въезд из РФ и ряда других стран 05.07.2021

Германия исключила Россию, Португалию, Великобританию, Индию и Непал из списка стран с широким распространением "дельта"-варианта коронавируса.
Everest Gebirge von Norden DW/Stefan Nestler

Гора Эверест стала выше почти на метр. Как это произошло? 10.12.2020

Китай и Непал совместно объявили о новой высоте Эвереста. Самая высокая гора в мире официально "выросла" еще на метр. Ее высота сейчас - 8849 метров. Как это произошло?
Nepali rescue workers gather around the debris of an airplane that crashed near the international airport in Kathmandu on March 12, 2018. At least 40 people were killed and 23 injured when a Bangladeshi passenger plane crashed near Kathmandu airport March 12, an official said. Thirty-one people died at the spot and nine died at two hospitals in Kathmandu, police spokesman Manoj Neupane told AFP, adding another 23 were injured. There were 67 passengers and four crew on board the US-Bangla Airlines plane from Dhaka. / AFP PHOTO / Prakash MATHEMA (Photo credit should read PRAKASH MATHEMA/AFP/Getty Images)

В результате авиакатастрофы в Непале погибли не менее 50 человек 12.03.2018

После жесткой посадки в аэропорту Катманду самолет авиакомпании US-Bangla Airlines загорелся. На борту находились 67 пассажиров и 4 члена экипажа.
Swiss climber Ueli Steck poses in Sigoyer, in the Hautes-Alpes department of southeastern France, on August 13, 2015. Steck announced on August 12 that he had completed the ascent of 82 Alpine peaks of over 4,000 meters in 62 days after having climbed the Barre des Ecrins mountain in the French Alps. Stecks goal was to connect all 82 summits in less than 80 days and his expedition took him through the Swiss, French and Italian Alps without using any motorized means. AFP PHOTO / JEAN-PIERRE CLATOT (Photo credit should read JEAN-PIERRE CLATOT/AFP/Getty Images)

В Гималаях разбился легендарный швейцарский альпинист 30.04.2017

Альпинист Ули Штек, известный также как "швейцарская машина", разбился, сорвавшись со скалы при восхождении в Гималаях. Он готовился к рекордному покорению Эвереста.

Фестиваль слонов в Непале: конкурс красоты, футбол и спринт (30.12.2016) 30.12.2016

В Непале проходит пятидневный праздник слонов. Животные состязаются в скорости, ловкости и красоте. Защитники животных выступают против подобных фестивалей.
ARCHIV - Afghanische Kinder in einer temporären Unterkunft in einem Camp für Binnenflüchtlinge bei Kabul (Afghanistan), aufgenommen am 20.10.2014. Foto: Jawad Jalali/epa/dpa (zu dpa Afghanen und die Flucht nach den Grenzschließungen vom 13.03.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ (c) picture-alliance/epa/Bildfunk/J. Jalali

Из-за войн число внутренних беженцев в 2015 году превысило 40 млн человек 11.05.2016

Большинство внутренних перемещенных лиц - в Йемене, Сирии, Ираке, Афганистане и ЦАР. Люди также покидают свои дома из-за природных катастроф и действий криминальных группировок.
Prime Minister candidate and Chairman of the Communist Party of Nepal (Unified Marxist-Leninist) (CPN-UML) Khadga Prashad Oli, also known as KP Oli, arrives for prime ministerial election at the parliament in Kathmandu, Nepal, October 11, 2015. REUTERS/Navesh Chitrakar

Премьер-министром Непала стал лидер компартии 11.10.2015

Главой непальского правительства стал председатель Коммунистической партии Кханга Прасад Оли. Его первоочередной задачей станет нормализация обстановки в стране.
Eine Familie in einem durch das Erdbeben zerstörten Dorf vor den Trümmern ihres Hauses Das Copyright liegt in allen Fällen bei Gereon Wagener. Aufgenommen sind sie in Kathmandu und Dörfern der Umgebung.

Всемирный банк предоставит Непалу 500 миллионов долларов 23.06.2015

Всемирный банк готов перечислить Непалу до 500 млн долларов на устранение последствий землетрясений. На полное восстановление страны потребуется около 6,7 млрд долларов.
12.5.2015 *** A U.S. rescue team member walks above debris in search for survivors after the earthquake in Kathmandu May 12, 2015. A fresh 7.3-magnitude earthquake struck Nepal on Tuesday, killing more than two dozen people in the Himalayan country and neighboring states, as many buildings already weakened by a much bigger quake last month were brought down. The earthquake was centered 68 kilometers (42 miles) west of the town of Namche Bazaar, close to Mount Everest and the border with Tibet, the U.S. Geological Survey said. It could be felt as far away as northern India and Bangladesh. REUTERS/Navesh Chitrakar

Число жертв новых землетрясений в Гималаях превысило 80 человек 13.05.2015

Почти две тысячи человек получили ранения в результате крупнейших афтершоков после непальского землетрясения 25 апреля. Сообщается о жертвах и разрушениях в Непале, Индии и Тибете.
26.04.2015+++ A man cries as he walks on the street while passing through a damaged statue of Lord Buddha a day after an earthquake in Bhaktapur, Nepal April 26, 2015. Rescuers dug with their bare hands and bodies piled up in Nepal on Sunday after the earthquake devastated the heavily crowded Kathmandu valley, killing at least 1,900, and triggered a deadly avalanche on Mount Everest. REUTERS/Navesh Chitrakar

Как спасти памятники Непала? 12.05.2015

В интервью DW представитель ЮНЕСКО Кристиан Манхарт объясняет, почему объекты Всемирного наследия в Непале должны сохранить свой статус, несмотря на разрушения.
30.04.2015+++ Bildunterschrift:BHAKTAPUR, NEPAL - APRIL 29: A Buddha statue sits among the debris of a collapsed temple on April 29, 2015 in Bhaktapur, Nepal. A major 7.8 earthquake hit Kathmandu mid-day on Saturday, and was followed by multiple aftershocks that triggered avalanches on Mt. Everest that buried mountain climbers in their base camps. Many houses, buildings and temples in the capital were destroyed during the earthquake, leaving over 5000 dead and many more trapped under the debris, as emergency rescue workers attempt to clear debris and find survivors. Regular aftershocks have hampered recovery missions as locals, officials and aid workers attempt to recover bodies from the rubble. (Photo by David Ramos/Getty Images)

Разрушенные памятники Непала 12.05.2015

Трагедия в Непале унесла не только несколько тысяч жизней, но и уничтожила объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО. Размеры культурной катастрофы еще предстоит оценить.
12.5.2015 *** Nepalese military personnel stands on a collapsed building after earthquake in centre of Kathmandu, Nepal, May 12, 2015. REUTERS/Athit Perawongmetha

В Непале произошло новое землетрясение 12.05.2015

Эпицентр нового землетрясения магнитудой 7,3 находился к востоку от Катманду. Сообщается о десятках погибших в Непале, Индии и Тибете. Еще около тысячи человек постарадали.
05.05.2015** dpatopbilder epa04735320 A young woman walks in front of collapsed buildings after the devastating earthquake that hit the country on 25 April 2015, in Kathmandu, Nepal, 06 May 2015. The official death toll has reached 7,500, Interior Ministry spokesman Laxmi Dhakal said 05 May, including 57 foreigners, with 112 foreigners still listed as missing, he said. EPA/NARENDRA SHRESTHA

Число жертв землетрясения в Непале превысило 8 тысяч 10.05.2015

Эксперты опасаются, что число жертв землетрясения в Непале возрастет, когда будет получена информация из труднодоступных районов. По последним официальным данным, погибло уже более 8 тысяч человек.
epa04726884 Team members from British charity Search And Rescue Assistance In Disasters (SARAID) (wearing orange) and German search and rescue team '@ Fire' conduct searches of a collapsed building in Kathmandu, Nepal, 30 April 2015. The number of people killed in the 25 April 7.8-magnitude earthquake and the following aftershocks has reached 5,489, said Govardan Karki, an official at the National Emergency Operation Center. EPA/WILL OLIVER +++(c) dpa - Bildfunk+++

Властям Непала не хватает вертолетов для спасения людей 04.05.2015

В МВД Непала заявляют, что стране необходимо в два-три раза больше вертолетов, чем у нее есть сейчас, для проведения спасательной операции и доставки гуманитарных грузов.
03.05.2015+++ Collapsed village houses are pictured from a helicopter after last week's earthquake at Sindhupalchok District, Nepal May 3, 2015. REUTERS/Navesh Chitrakar TPX IMAGES OF THE DAY

Из-под завалов в Непале извлекли выжившего 101-летнего мужчину 03.05.2015

Спасателям удалось найти живыми четырех человек, которые провели под завалами больше недели. Количество жертв землетрясения превысило 7 тысяч.
01.05.2015+++ epa04728522 Nepalese villagers select clothes from a relief material delivery near Baluwa, Gorkha district, Nepal, 01 May 2015, where the epicenter of the 25 April earthquake was. Villagers in quake-stricken Nepal were distributing emergency provisions among themselves on 30 April, as official aid and rescue operations continued to be held up. The official death toll in the massive earthquake in Nepal has crossed 6,100, Nepal police said. 6,155 people were killed and 13,402 people were injured in the earthquake as of midnight, the police said in a statement on 01 May 2015. EPA/NARENDRA SHRESTHA

Непал: Шансов найти выживших под завалами практически нет 02.05.2015

Неделю спустя после землетрясения Катманду заявляет, что в стране почти не надеются найти выживших под завалами. Число жертв землетрясения в Непале возросло до 6700 человек.
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