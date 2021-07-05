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Германия исключила Россию, Португалию, Великобританию, Индию и Непал из списка стран с широким распространением "дельта"-варианта коронавируса.
Китай и Непал совместно объявили о новой высоте Эвереста. Самая высокая гора в мире официально "выросла" еще на метр. Ее высота сейчас - 8849 метров. Как это произошло?
После жесткой посадки в аэропорту Катманду самолет авиакомпании US-Bangla Airlines загорелся. На борту находились 67 пассажиров и 4 члена экипажа.
Альпинист Ули Штек, известный также как "швейцарская машина", разбился, сорвавшись со скалы при восхождении в Гималаях. Он готовился к рекордному покорению Эвереста.
В Непале проходит пятидневный праздник слонов. Животные состязаются в скорости, ловкости и красоте. Защитники животных выступают против подобных фестивалей.
Большинство внутренних перемещенных лиц - в Йемене, Сирии, Ираке, Афганистане и ЦАР. Люди также покидают свои дома из-за природных катастроф и действий криминальных группировок.
Главой непальского правительства стал председатель Коммунистической партии Кханга Прасад Оли. Его первоочередной задачей станет нормализация обстановки в стране.
Всемирный банк готов перечислить Непалу до 500 млн долларов на устранение последствий землетрясений. На полное восстановление страны потребуется около 6,7 млрд долларов.
Почти две тысячи человек получили ранения в результате крупнейших афтершоков после непальского землетрясения 25 апреля. Сообщается о жертвах и разрушениях в Непале, Индии и Тибете.
В интервью DW представитель ЮНЕСКО Кристиан Манхарт объясняет, почему объекты Всемирного наследия в Непале должны сохранить свой статус, несмотря на разрушения.
Трагедия в Непале унесла не только несколько тысяч жизней, но и уничтожила объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО. Размеры культурной катастрофы еще предстоит оценить.
Эпицентр нового землетрясения магнитудой 7,3 находился к востоку от Катманду. Сообщается о десятках погибших в Непале, Индии и Тибете. Еще около тысячи человек постарадали.
Эксперты опасаются, что число жертв землетрясения в Непале возрастет, когда будет получена информация из труднодоступных районов. По последним официальным данным, погибло уже более 8 тысяч человек.
В МВД Непала заявляют, что стране необходимо в два-три раза больше вертолетов, чем у нее есть сейчас, для проведения спасательной операции и доставки гуманитарных грузов.
Спасателям удалось найти живыми четырех человек, которые провели под завалами больше недели. Количество жертв землетрясения превысило 7 тысяч.
Неделю спустя после землетрясения Катманду заявляет, что в стране почти не надеются найти выживших под завалами. Число жертв землетрясения в Непале возросло до 6700 человек.
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